جدارية تحتفي بالقضية الفلسطينية في فاس

جدارية تحتفي بالقضية الفلسطينية في فاس
صورة: هسبريس
السبت 22 ماي 2021 - 23:24

احتفى فاعلون جمعيون وفنانون تشكيليون بحي عين النقبي بمدينة فاس بالقضية الفلسطينية، من خلال رسم جدارية على أحد جدران الحي معبرة عن مقاومة العدوان الإسرائيلي، ومطالبة بإنقاذ فلسطين.

وترمز الجدارية، حسب الفنان التشكيلي الاستعراضي محمد لشهب، أحد المساهمين في إبداعها، إلى تضامن المغاربة مع القضية الفلسطينية، وذلك غداة تعرض قطاع غزة للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

وأوضح الفنان لشهب، في تصريح لهسبريس، أن هذه الجدارية التي تطلبت 3 أيام من العمل، تتضمن صورة للقدس، وقبضة يد فلسطيني تعبيرا عن قوة المقاومة الفلسطينية.

وقال عبد الهادي النقابي، فاعل جمعوي، في تصريح لهسبريس، إن الفنانين التشكيليين والفاعلين الجمعويين بحي عين النقبي بمدينة فاس ارتأوا، على إثر اندلاع المقاومة بعد استهداف حي الشيخ جراح من طرف الإسرائيليين، رسم هذه الجدارية كعربون محبة للفلسطينيين، متمنيا أن يعم السلام المنطقة.    

من جانبه، أكد علي اقصاب، فاعل جمعوي بمقاطعة جنان الورد بفاس، أن هذا العمل الفني التشكيلي إهداء من أبناء حي عين النقبي إلى المقاومة الفلسطينية بمناسبة انتصارها على العدوان الإسرائيلي، وتعبير عن حب المغاربة للقدس وإيمانهم الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية.

القدس القضية الفلسطينية جدارية فاس

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‫تعليقات الزوار

9
  • mohammed.ajjedig
    السبت 22 ماي 2021 - 23:31

    الجدارية ليست لها مكان في مغرب التعايش والتسامح للأن السلام الحقيقي هو الذي انتصر

    -13
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  • ستيتو حمو
    السبت 22 ماي 2021 - 23:33

    ناري مشاو فيها سيبقًون مراقبين بامتياز ويقدر بتشدو في اول فرصة بتهمة جاهزة كالعادة !!!!
    مالكم رسموا شي فراشة او أرنبة بدون تخطي الخطوط الحمراء

    -7
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  • وطني غيور
    السبت 22 ماي 2021 - 23:35

    الكفة رجحت للمقاومة وهذا انتصار عظيم لم يكن في الحسبان فيجب على المغرب مراجعة قراره بالتطبيع قبل فوات الآوان

    3
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  • RADI
    السبت 22 ماي 2021 - 23:37

    مبادرة طيبة ونشكر كل من ساهم في ذلك من فنانين و مشرفين سواء من قريب أو بعيد فالقضية الفلسطينية وخصوصا القدس الشريف في قلوب كل المغاربة على اختلاف مشاربهم وللتصويب فالفاعل الجمعوي اسمه علي لقصب وليس اقصاب كما ورد بالمقال . هي لوحة رائعة زينت عين النقبي

    6
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  • ام صلاح
    السبت 22 ماي 2021 - 23:41

    تحية حب وتقدير لكل فنان مغربي ساهم بريشته لنصرة القضية الفلسطينية ،وستبقى القدس فلسطينية عربية مقدسة ان شاء الله

    5
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  • ben
    السبت 22 ماي 2021 - 23:43

    ماشاء الله ،تبارك الله فلسطين حرة وستبقى حرة

    4
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  • youssef youssef
    السبت 22 ماي 2021 - 23:48

    أتمنى أن تقام جداريات تحتفي بالكويرة و الكركارات وان تكون هناك مظاهرات امام قنصلية إسبانيا و ألمانيا…المغرب أولى…تعليقي لذوي الألباب…

    1
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  • العزة لغزة
    السبت 22 ماي 2021 - 23:53

    الى صاحب التعليق الاول على اي تعايش تتحدث عنه ،مع من اغتصب الارض و شرد اصحابها مع من دنس مسرى رسولنا عليه الصلاة والسلام ام لك دين آخر ، اتقوا الله في انفسكم وافكاركم

    1
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  • خالظ
    الأحد 23 ماي 2021 - 00:07

    ليس بالجداريات ولا بالمسيرات سنحرر الأقصى هناك شعب فلسطيني له قضيته فليحلها بالكفاح الذي يراه مناسبا ولنا نحن المغاربة قضيتنا المقدسة وهي استكمال وحدتنا الترابية من طنجة إلى الكويرة وسبتة ومليلية والجزر الجعفرية وعلينا أن نعرف من هم أصدقائنا وأعدائنا من يدعمنا ومن يحاربنا ويضع يده في يد أعداء وحدتنا الترابية

    0
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