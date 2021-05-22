جدارية تحتفي بالقضية الفلسطينية في فاس

احتفى فاعلون جمعيون وفنانون تشكيليون بحي عين النقبي بمدينة فاس بالقضية الفلسطينية، من خلال رسم جدارية على أحد جدران الحي معبرة عن مقاومة العدوان الإسرائيلي، ومطالبة بإنقاذ فلسطين.

وترمز الجدارية، حسب الفنان التشكيلي الاستعراضي محمد لشهب، أحد المساهمين في إبداعها، إلى تضامن المغاربة مع القضية الفلسطينية، وذلك غداة تعرض قطاع غزة للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

وأوضح الفنان لشهب، في تصريح لهسبريس، أن هذه الجدارية التي تطلبت 3 أيام من العمل، تتضمن صورة للقدس، وقبضة يد فلسطيني تعبيرا عن قوة المقاومة الفلسطينية.

وقال عبد الهادي النقابي، فاعل جمعوي، في تصريح لهسبريس، إن الفنانين التشكيليين والفاعلين الجمعويين بحي عين النقبي بمدينة فاس ارتأوا، على إثر اندلاع المقاومة بعد استهداف حي الشيخ جراح من طرف الإسرائيليين، رسم هذه الجدارية كعربون محبة للفلسطينيين، متمنيا أن يعم السلام المنطقة.

من جانبه، أكد علي اقصاب، فاعل جمعوي بمقاطعة جنان الورد بفاس، أن هذا العمل الفني التشكيلي إهداء من أبناء حي عين النقبي إلى المقاومة الفلسطينية بمناسبة انتصارها على العدوان الإسرائيلي، وتعبير عن حب المغاربة للقدس وإيمانهم الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية.