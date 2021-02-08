جدل "السرقة الكهربائية" يشتد في إقليم برشيد

تعيش العديد من الأحياء والدواوير في جماعة سيدي رحال الشاطئ، التابعة لإقليم برشيد، على وقع “سرقة” الكهرباء من الأعمدة الكهربائية.

وتشهد مناطق على غرار حي الشرف، دوار القوة، حي بولعلام، الغابة، لهواورة، وغيرها، بالجماعة المذكورة، حالة من التسيب الواضح، وترامي العديد من المنازل على الأعمدة الكهربائية.

وبحسب مصادر محلية من جماعة سيدي رحال الشاطئ، فإن العشوائية التي تطبع العديد من الأحياء والدواوير، جعلت الكثير من المواطنين يعمدون إلى ربط بيوتهم بالكهرباء مباشرة من الأعمدة.

وشددت مصادر جريدة هـسبريس الإلكترونية على أن الظاهرة تنامت بشكل كبير في الأحياء والدواوير، وأدت إلى تمرير الخيوط الكهربائية فوق المنازل بشكل عشوائي باتت يشكل خطرا على حياة القاطنين فيها.

وأكدت المصادر نفسها أن هذه الأسلاك الكهربائية، إلى جانب كونها تشكل خطرا على حياة الأطفال والمارة، فإنها تكشف العشوائية وسوء التدبير بالمنطقة، ما يستوجب تدخلا عاجلا لإنهاء هذه الفوضى.

وتعتزم فعاليات المجتمع المدني تنظيم زيارة لوسائل الإعلام إلى المنطقة في الأيام المقبلة، قصد فضح هذه التلاعبات، وإثارة انتباه المسؤولين إلى ما يقع على مستوى جماعة سيدي رحال الشاطئ.

وشددت المصادر ذاتها على أنها ستوجه رسالة إلى الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء قصد إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الموضوع، ومساءلة جميع من تستر على هذا الوضع.

واستغرب متتبعون للشأن المحلي بالجماعة المذكورة عدم تحرك المسؤولين الإقليميين بالمكتب لوضع حد لحالة التسيب هاته.