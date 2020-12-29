جدل برلماني حول العلاقة بين المغرب وأمريكا وإسرائيل

يعيش مجلسا النواب والمستشارين على إيقاع جدل داخلي لم يتسرب إلى العلن، بعد خلافات كبيرة حول طريقة تنظيم جلسة مشتركة أو لقاء مشترك لمناقشة التطورات الأخيرة عقب اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء والتوقيع على اتفاق للتعاون المشترك بين المغرب وأمريكا وإسرائيل، حيث قد يتحول لقاء من هذا النوع إلى فرصة لجلد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بسبب تناقض حزبه بين الخطاب والممارسة.
وبينما ترى جهات تعرضت لضغط من النواب الذين يريدون التحرك إمكانية عقد جلسة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، يحضرها سعد الدين العثماني، ترى أطراف أخرى أن ما حدث يفوق اختصاصات لجنة من هذا النوع، ويتعلق بأمور سيادية.
ليماعجباتوش العلاقة مابين المغرب وإسرائيل يمشي يكب الماء على كرشو.
مات القدافي مدموما والصحراء مغربية, ومات بومدين مسموما والصحراء مغربية, ومات عبد العزيز المراكشي مقهورا والصحراء مغربية, ومات كاسترو معزولا والصحراء مغربية,ومات القايد صالح مغبونا والصحراء مغربية, ولازال بوتفليقة مشلولا والصحراء مغربية, ولازال التبون مفقودا والصحراء مغربية حتى يرث الله الارض ومن عليها .
كثرة الكلام والمزايدات واللغط مع أن الأمور وقع الحسم فيها من طرف أعلى سلطة في البلاد بارك علينا من الخاوي عليكم بالإهتمام بقضايا المواطن فقط قضي الأمر
فعلا القرار سيادي و السيد العثماني اليوم هو رجل دولة و كل من يعارض مصلحة الوطن لا يعتبر وطني ويعرفون هؤلاء المعارضون أن العلاقات بين المغرب و امريكا و اسرائيل جيدة منذ قرون اذا لماذا هذه الانتقادات الفارغة . موقع المغرب إستراتيجي و هو بمثابة جسر بين أوروبا و الدول الإفريقية اكيد ان المغرب سيرف نموا اقتصاديا ملموس بل جيد بفضل التعليمات الملكية بانشاء مشاريع تنموية كبرى ترجع بالفضل النافع للمغرب و المغاربة و الدول الإفريقية المجاورة
انا مع مصلحة وطني ووحدته الترابية .
القضية الوطنية والمغرب هو الاول ولمعجبوش الحال اقدم استقالة فمن المعروف أن جزب العدالة والتنمية يخدم أجندة الاخوان الاسلاميين قبل مصالح البلد,
هاد البرلمانيين ديالنا سبحان الله كيخدمو غير بخالف تعرف مكيهدروش نهار اللي خاصهم يهدرو
بالنسبة لهاد البرلمانيين هل يمكن لهم أخبار الشعب بالنسبة لفلسطين هل يعترفون بالصحراء المغربية و الوحدة الترابية للمملكة ام هم مع المرتزقة المدعومين من الجيران . نعم للتطبيع مع اي كيان او دولة لمصلحة البلد
أنا بغيت غي نعرف هاد الاحزاب اشنو ضورهم في مجتمع شعب ماكيستافد منهم غي خراب وزيدينها في مشاكل
اش اوا غادي تناقشوا… فين كنتو ملي كان عسكر ادزاير هاز لعلامات و السلاح يهدد العساكر ولادنا قرب الجدار العازل.. وفين كنتو ملي سدو الكركرات لمدة نصف شهر وسرقوا السلع الغذائية وغيرها .. وحطوا الرايات بجانب الأطلسي..فين كنتو ..كان خاصكم تمشيو الامم المتحدة..وديروا اجتماعات وتبلغوا الصحافة والأصوات ديالكم للعالم باش يعرف …
دابا عاد جايين… صافي سالينا …وقعنا مع الزعماء والرجال اللي غادي يجيبوا الدولار ويبنيو مشاريع عملاقة في الصحراء المغربية.. وغادين يحرسوا على المشاريع الاستثمارية ديالهم المزمع خلقها و يحرصها وبالعسكر ..ويحميوا المواطنين والصحراء من لصوص الجزير…دابا لهضرة غير زايدة…الغرض قضاه لنا الريس طرامب ونشكره بزاف … تهنينا من البوليزاريو والجزاءر…انتهى الهضرة . سنة سعيدة…محماد
لاحول ولا قوة الا بالله..ع.العضيم البرلمان والمشتشارين… رجال الدولة اصحاب القرار يريدو ان تتكلمو في مالا يعنيكم .هل انتم بعوقوليكم ام انكم تريدون الدهاب الى المستشفى متل تبون متع ااجزاءر ياحسرتاه .باحسرتاه اباكم واياكم ان تشفو فينا الاعداء والكل بنتضر الضربة التي تلغى فيها اعتراف الصحراء ……..كونو رجال وقفو فيوجه الاعداء.
ليماعجبوش العلاقة مع إسرائيل ايقدم الاستقالة ديالو لأنه ما تيبغيش الخير لبلادو.
نحن جنود مجندون وراء صاحب الجلالة اهمام نصره الله وأيده.
يا أحزاب والو ما فيدكمش. واش الملك يدير ملف شاءك ضمن علاقات دولية معقدة و تريدون خلق البلبلة من خلال نقاش لا تفهموا فيه اي شي. واتحدى اي حزب سياسي يقول لي ماذا قدم للقضية الوطنية والو.
العثماني تصرف كرجل دولة وليس كممثل حزب سياسي جاء إلى سدة الحكم في الظروف التي يعلمها الجميع في2011و الملك يستحق أن يكرم ويعتبر الشخصية السياسية الأولى في العالم و يستحق أن يرشح لجائزة نوبل للسلام. أحزاب الكارطون دابا وساع لها الفم. ايوا الله يعطيكم اللقوى.
عاش الملك وعاش و هو تاج راسنا وفخرنا اما أحزاب بني كلبون فلا قيمة لها.
لي معاجبوش الحال يضرب راسو مع الحيط هذا قرار سيادي ماشي لعب
يا أحزاب والو ما فيدكمش. واش الملك يدير ملف شاءك ضمن علاقات دولية معقدة و تريدون خلق البلبلة من خلال نقاش لا تفهموا فيه اي شي. واتحدى اي حزب سياسي يقول لي ماذا قدم للقضية الوطنية والو.
العثماني تصرف كرجل دولة وليس كممثل حزب سياسي جاء إلى سدة الحكم في الظروف التي يعلمها الجميع في2011و الملك يستحق أن يكرم ويعتبر الشخصية السياسية الأولى في العالم و يستحق أن يرشح لجائزة نوبل للسلام. أحزاب الكارطون دابا وساع لها الفم. ايوا الله يعطيكم اللقوى.
عاش الملك وعاش و هو تاج راسنا وفخرنا اما أحزاب الكارطون و المصلحة فلا قيمة لها.
المصالح العليا للمغىب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار باختصار لكن حوارات و النقد البناء متاح و مباح و جيد و علينا أن لا نضع بيضنا في سلة واحدة بما أن الديمقراطية و حقوق الإنسان بالوطن على غرار باقي دول العالم متحضر تسن هذه قوانين و تسمح بها الباب مفتوح على المصراعيه لها بما يخدم أهدافنا المنشودة بالطبيعة الحال ومن لم يواكب التطورات الكونية فهو خارج السرب يغرد.
على ما بأن لي من هذه لبسالة ديالكم الخاوية ، خاص يتحل البرلمان والحكومة..وتجي حكومة تكنوقراط تسير البلاد والصحراء المغربية مع المستثمرين الأجانب ومع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل… كمغاربة نتحالف مع إسرائيل وأمريكا ومع الشيطان ضد طغيان حكام الجزاءر العسكر الشيوخ اللذين اصبحوا يشكلون خطورة كبيرة على أمن وسلامة المواطنين والوطن، المملكة المغربية… نحمد الله على قرار الرئيس دونالد ترامب…بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.. وحرصها من الناحية العسكرية… تقدرون خارج السرب انتهت مهمتكم… تأجيل الانتخابات إلى سنة 2023 .. الان عمل جبار في الصحراء المغربية… لا وقت للمناقشات …. سيروا ارتاحوا…حتى2023 ….