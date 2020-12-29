جدل برلماني حول العلاقة بين المغرب وأمريكا وإسرائيل

يعيش مجلسا النواب والمستشارين على إيقاع جدل داخلي لم يتسرب إلى العلن، بعد خلافات كبيرة حول طريقة تنظيم جلسة مشتركة أو لقاء مشترك لمناقشة التطورات الأخيرة عقب اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء والتوقيع على اتفاق للتعاون المشترك بين المغرب وأمريكا وإسرائيل، حيث قد يتحول لقاء من هذا النوع إلى فرصة لجلد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بسبب تناقض حزبه بين الخطاب والممارسة.

وبينما ترى جهات تعرضت لضغط من النواب الذين يريدون التحرك إمكانية عقد جلسة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، يحضرها سعد الدين العثماني، ترى أطراف أخرى أن ما حدث يفوق اختصاصات لجنة من هذا النوع، ويتعلق بأمور سيادية.