"الريع السياسي" يؤجل حسم مصير معاشات المستشارين في مجلس النواب

أجلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، المناقشة والتصويت على مقترح قانون معاشات أعضاء مجلس المستشارين الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الغرفة الثانية، وبالتالي فإنه لن تتم المصادقة عليه خلال دورة أكتوبر التي تختتم اليوم.
وقالت ابتسام العزاوي، النائبة البرلمانية عضو لجنة المالية بالغرفة الأولى إنه “بعد جهد جهيد، تم تأجيل المناقشة والتصويت داخل لجنة المالية بمجلس النواب على مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات المستشارين”.
وكان مجلس المستشارين صادق أمس الثلاثاء على اقتسام “كعكة صندوق المعاشات”؛ بما في ذلك مساهمات الدولة المقدرة بحوالي 4 مليارات سنتيم، وذلك رغم التداعيات الاقتصادية الصعبة التي تمر منها المالية العمومية جراء مواجهة آثار جائحة فيروس “كورونا”، وهو ما أثار ردود فعل كبيرة من قبل شريحة واسعة من المغاربة، بمن فيهم أعضاء من الغرفة الأولى عبروا عن رفضهم الأمر.
وأوضحت النائبة العزاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المنطق هو أن “يسترد السادة المستشارون البرلمانيون مساهماتهم وكفى. وكل فائض يعود إلى خزينة الدولة أو يحال مثلا على حساب صندوق مواجهة جائحة الكوفيد 19”.
وعبر أكثر من مصدر برلماني من الغرفة الأولى عن أنه سيصوت بالرفض على الصيغة التي جاء بها مقترح قانون المعاشات من مجلس المستشارين، وهو ما ينذر بدخول المقترح المثير للجدل في عملية شد وجذب بين الغرفتين.
من جهته قال عبد العالي حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إن القانونين المتعلقين بتصفية معاشات مجلسي البرلمان المصادق عليهما بإجماع جميع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين “يتم بموجبهما استرجاع مساهمات البرلمانيين الحاليين، التي سبق اقتطاعها من تعويضاتهم فقط، دون أن يشمل ذلك مساهمات الدولة”.
وتنص المادة 4 من مقترح القانون كما صادق عليه مجلس المستشارين على تصفية رصيد معاشات المنخرطين من خلال “صرف مجموع مبالغ اشتراكات المستشارين التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يضاف إليها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في ‘البند أ’، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.
وبرر تقرير اللجنة، الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، المصادقة على المقترح بأن “الاقتصار على احتساب الاشتراك فقط في عملية التصفية سيحرم 360 مستشارا سابقا من الاستفادة من المعاش ومن أي مكتسب ناتجة عن عملية التصفية، مباشرة بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.
ودابا هادو كيهمهم البلاد والظروف اللي كتمر منها من جائحات وكوارث ؟ الى متى يحكمنا مثل هؤلاء ويقررون مصيرنا ومصير مستقبل اولادنا ؟؟؟؟
حان الوقت لوضع البلد على سكته الصحيحة ولأجل هذا وجب طرد أمثال هؤلاء العصابات خارج الوطن
بغينا شي رسم كاريكاتوري ساخر بحال هذا تاع العثماني …للملياردير المفضل لديكم رئيس الحكومة المقبل باش نجسدوا الريع السياسي في الفترة المقبلة
هادو راه خاص يبدلو ليهم اسم المجلسين مجلس المناشير ما يطلعو وم ينزلوا إلا لكلاوا الغلة أما الشعب الذي يمثلونه فهو من صنع لهم أسنان مناشيرهم
لأول مرة اعرف انه هناك وزارتين للمالية الأولى خاصة بالشعب الفقير المغلوب على أمره و التانية خاصة بالبرلمانيين ، اتقوا الله و اتقوا يوما لا ينفع مال ولا بنون
هههههه كاليك كترة الهم كتضحك .حين تقرأ مثل هاته المقالات تحس ان هؤلاء البرلمانيين جاؤوا من كوكب آخر وليس فيهم قطرة دم من دم المغاربة
ما داموا برعين مع راسهم وعايشين في الرخاء والنعيم وكل شيء متوفر لهم من سيارات فخمة وسكن وتليفونات وبريمات خيالية وكل ما يتمنوه بفلوس الشعب والله ما يفكروا فينا
يجب توقيف هذه المعاشات التي تنهك مالية الدولة ، هؤلاء يمثلون المواطنين و يأخذون أجور سمينة و امتيازات كبيرة…. حان الوقت لوقف هذه المعاشات دون رجعة
on vois bien que les politiques ils sont là uniquement pour leurs intérêts personnel ils font rien pour améliorer la vie des citoyens qui meurt dans les caves comme des rats, l’affaire de Tanger ce n’est que un exemple parmi des milliers d’autres dans le pays, les parlementaires ne légiférer rien pour la protections des citoyens ils légiféré que pour leurs intérêts
وجب رفع الحصانة عنهم ومحاكمتهم بتهمة اختلاس وتبديد اموال عمومية.
إذا كان من حقهم استرجاع مساهماتهم المالية فمن المفروض أن تسترجع الدولة مساهماتها كذلك .وهذا من حقها وهي ملزمة به مادام هذا الصندوق لم يحقق الغاية التي أحدث من اجلها أما إذا تخلت عن ذلك فهذا تواطؤ مفضوح وهم شركاء في تبديد أموال الشعب واكل أموال الناس بالباطل.
بالله عليكم هولاء يستحقون تمثيل الشعب بالله عليكم هؤلاء يستحقون أن يؤمنهم الشعب على خيراته بالله عليكم هل هؤلاء فيهم درة رحمة على دوي الحاجة ممن رشحوهم لا لا لا ومليون لا.لك الله يا وطني.
ماكايرحموش الوطن، و يجي يقولك صوتوا عليا و ندير ليكم. ولاد الناس.
والله عيب وعار طنجة عرفت كارثة بكل المقاييس وبكل ما للكلمة من معنى وعائلات الضحايا مصدومين ومكلومين ومجلس المستشارين يتدارس ويتسابق على أربع مليارات وما يزيد كعكة التقاعد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
هؤلاء المستشارين و النواب الذين إنتخبوا من طرف الشعب ليدافعوا عنهم و عن حقوقهم ويقلصوا الفوارق الاجتماعية كما إدعوا و ليس بينهم فقير أو معدوم يتشبتون بالتقاعد مثل الأفعى على فريستها.
هذا درس للمغاربة أجمعين المسجلين في اللوائح الانتخابية من ستنتخبون جميعهم لاخير فيهم و الترحال الذي نشاهده اليوم من إستقطاب الأعيان إلا خير ذليل على الهمجية التي تعشعش في جميع الأحزاب المغربية منها من ذهب أبعد من ذلك أصبح يطلب ود الشواذ حالة يرثى لها
كل من ينتخب على أحد لا يجب عليه البكاء أنه لم يعد يراه أو يسمع به نحن من نتحمل المسؤولية