جدل في الجزائر .. لقاح "كوفيد-19" حلال أم حرام؟

دعا جلول جحيمي، رئيس تنسيقية الأئمة في الجزائر، السلطات إلى الكشف عن تركيبة اللقاح المضاد لفيروس “كوفيد-19” الذي اختارته الجزائر، من أجل طمأنة الرأي العام بأنه لا يحتوي على مواد “غير حلال”.

وطالب حجيمي، في تصريح صحافي أوردته جريدة “القدس العربي”، اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة ورصد جائحة كورونا، بـ”الكشف عن تركيبة اللقاح الذي ستستورده الجزائر خلال الأيام المقبلة لمباشرة عملية التطعيم ضد الفيروس التاجي، كي يطمئن الجزائريون ويقبلوا على التلقيح”.

ووردت تصريحات جحيمي بعد تداول أخبار عن احتواء تركيبة اللقاح لمواد مستخرجة من الخنازير، غير أن الناطق باسم اللجنة العلمية، البروفيسور جمال فورار، رد على حجيمي مؤكدا أن اللقاح الذي اختارته الجزائر “حلال”.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت عن بدء عملية التطعيم في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي كأقصى تقدير، وتم تجهيز حوالي 8 آلاف مركز صحي لإنجاح العملية التي ستستمر طوال السنة.