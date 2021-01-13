جدل في الجزائر .. لقاح "كوفيد-19" حلال أم حرام؟

دعا جلول جحيمي، رئيس تنسيقية الأئمة في الجزائر، السلطات إلى الكشف عن تركيبة اللقاح المضاد لفيروس “كوفيد-19” الذي اختارته الجزائر، من أجل طمأنة الرأي العام بأنه لا يحتوي على مواد “غير حلال”.
وطالب حجيمي، في تصريح صحافي أوردته جريدة “القدس العربي”، اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة ورصد جائحة كورونا، بـ”الكشف عن تركيبة اللقاح الذي ستستورده الجزائر خلال الأيام المقبلة لمباشرة عملية التطعيم ضد الفيروس التاجي، كي يطمئن الجزائريون ويقبلوا على التلقيح”.
ووردت تصريحات جحيمي بعد تداول أخبار عن احتواء تركيبة اللقاح لمواد مستخرجة من الخنازير، غير أن الناطق باسم اللجنة العلمية، البروفيسور جمال فورار، رد على حجيمي مؤكدا أن اللقاح الذي اختارته الجزائر “حلال”.
وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت عن بدء عملية التطعيم في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي كأقصى تقدير، وتم تجهيز حوالي 8 آلاف مركز صحي لإنجاح العملية التي ستستمر طوال السنة.
الجزائر دايرة بحال شي دولة من القرون الوسطى
نحن العرب لم نصنع اي دواء او لقاح لكورونا
وبعدما نستورده من غيرنا
نسمع من يصدر احكاما بحله او حرمته
سبحان الله اول دولة كتسول واش اللقاح حلال ولا حرام .. اوا كون صنعتوه فالجزائر وبهرتو العالم العربي ههههههه
حين يكونون قادرون على ابتكاره و تصنيعه حينها يكون لهم الحق و كامل الصلاحية لمناقشة ان كان حلال ام حرام …باز لهم …تكليخة و التسنطيح …التخلف لا يظلم أحدا …
نتمنى لكم لقاحا لعلاجكم من الخبث والكراهية اتجاه المغرب
وهل هو حلال أم حرام التدخل في شؤون الدول العربية والاسلامية ومحاولة تقسيمها. لله في خلقه شؤون. لا حول ولا قوة الا بالله. الجزائر دولة التناقضات في كل شيء.
لن يستطيع أحد أن يجيبك يا رئيس تنسيقية الأئمة في الجزائر لأنهم لا يعرفون تركيبة لقاح كورونا ولا أنا فهو سر تحتفظ به المختبرات الطبية التي تبحث عن صحة الإنسان ليس مثلك، إمام تفرق بين المسلمين عندما خصصتم موضوع خطبة الجمعة ودعائها للدعوة على المغرب المسلم ، فهل هذا يجوز شرعا يا إمام العسكر!؟ هذا فيص من غيض.
هذا هو مستوى علماء الجزائر الذين استاجرهم الجنرالات للدعاء في خطبة الجمعة ضد مصالح جيرانهم المغاربة.! فهل من الدين الإسلامي أن تشتت شمل عاءلات مسلمة وتحرض الأقلية على الأغلبية لبث الفتنة والتفرقة بينهم..؟ اللهم إن هذا منكر ما يقوم به حكام الجزائر
اللقاح الروسي يحتوي علي جيلاتين الخنزير. فالاختبار يبقى لك أيها الإنسان أن كنت تريد ان تعيش فلا خيار لك الا ان تاخد اللقاح، أو إذا أردت أن تموت شهيدا فما عليك إلا أن تقول لا يا اخي الجزائري. ولا يوجد هناك حل ءاخر غير اقتناء اللقاح الأمريكي الذي صهر على اختراعه المغربي المسلم السلاوي. ولكن ثمنه أغلى بكثير من ثمن اللقاح الروسي.
بقي معرفة اللقاح حلال ام حرام واذاء الجار عندكم حلال ام حرام؟
السلام عليكم.هاد رئيس الأئمة.مادام يشكك في أدوية النصارى بأنها حرام لماذا لا يخترع لقاحه بنفسه كي يتاكد أنه حلال في حلال.ياللفضيحة الناس تخترع من أجل إنقاذ الإنسانية والبعض عوض أن ينافس يحلل ويحرم.اذن يجب ألا تستعملوا أدويتهم كيف كان نوعها من الان فصاعدا مادمتم تريدون الحلال فقط واصنعوا لانفسكم أدويتكم الحلال كما أردتم.الستم أنتم أحسن أمة اخرجت للناس إذن كان المفروض ان تنفذوا أنتم الإنسانية وليس العكس.والله مهزلة بكل المقايبس.يقول المثل الناس فالناس وعويشة ففمشيط الرأس.حمدوا الله ملي لقيتوا لي عتقكم بالأدوية ديالوا من الاوبئة الفتاكة وإلا لا نقردتم عن بكرة ابيكم.الا يقول الدين الضرورة تبيح المحظورات أو لا تفهمون الدين جيدا
هذوا راه خاصهم يتعاود لهم الاستعمار، 2في عقيل.
ههههه حلال او حرام؟ دول العالم الثالث تناقش المواضيع العقيمة. إسرائيل تسارع الزمن في تلقيح سكانها و فرنسا ماضية هي كذالك في تلقيح كبار السن اولا تقريبا 000 250 تلقيح لحد الساعة، السعودية ماضية بسرعة في تلقيح مواطنه و المقيمين، اما السيشل فراه بدا التلقيح بسينوفارم و استرازينيكا في طريق هههه واش حلال ولا حرام حنا ههه خاوة خاوة مكذبوش …. tic tac tic tac
جدل في الجزاءر بخصوص مكونات دواء كرونا هل هي حلال ام حرام؟وهل لديه فعالية في مواجهة السلالة الجديدة والتي ظهرت في قصر المرادية والتي من أهم اعراضها،الاصابة بكسر على مستوى الرجل اليمنى،كتبون نموذجا.
ءالا ان الشعب والحكومة الجزاءتين لم يكلفوا نفسهم عناء طرح سؤال والمتعلق بجواز تضيع500مليار دولار من أجل تقسيم دولة مسلمة جارة،هل حلال أم حرام؟؟؟!!!.
ا وللاه مكيحشمو الناس درباث ثمارة علا اللقاح او سهراث او تعدباث او جاين بعض الناس تسال هل هو حرام ام حلالل والله قمة الجهل و النفاق ۔۔۔ولمادا ايها العباقرة لم تسءلو هل السياراث و الساعاث اليدوية و الادوية حرام ام حلال لانها من صنع الكفار ۔۔۔۔۔۔
يجب إعطاء الدزايرية لقاحاً ضد الكذب والحقد على المغرب، حتى يتركوننا وشأننا. عقليتهم متخلفة جداً.
C’est haram ne le faire pas il contient du halouffff français qui vous as colonisés pendant des années lumières no
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الحرام هو ما يفعلونه الجينيرالات في اخوانهم الجزاءريون من قمع وتجويع وعذاب.واعتقلات..وليس التلقيح الذي حتى وان كان مصنوع من الخمر يكون في هذه الاحوال “حلالا” لما فيه من صحة امة كاملة يا من ترون الحلال حراما والحرام حلالا..فان لم يعجبكم التطعيم بهذا الدواء …فان عندكم كما قالها رءيسكم وبدون حياء ولاحشمة. لديكم احسن منظومة طبية في افريقيا وفي شمالها بالخصوص…وقالها كذلك وزير صحتكم واقسموا على ذلك…فلماذا لا تستعملوا لقاحا من صنعكم ويكون حلالا 100%…ام منظومتكم الصحية سافرت مع الرءيس تبون لالمانيا لتقف على شفاء الرءيس……ان لم تستحي فافعل ما شؤت وقل ما شءت…..لقاح فيه الخنزير.. مالكم خفتو ترجعو حلوف…وراه الحلوف والخنازير هم من يرتدون عندكم زي الجيش الجزاءري بمراتب جينيرالات…( الجيش صغير الرتبة… لا…هم ضحية الجينيرالات ناهبي اموال الشعب وتدمير كفاءات الشباب ااجزاءري وقهره ..وتبيض الاموال في الخارج فرنسا بالخصوص.)
عليهم ان يتاكدوا كذالك من ان الساعات التي يضعونها والهواتف الذكية التي يحملونها هل هي حلال ام حرام لانها من صنع الكفار، نفس الكفار الذين صنعوا اللقاح، الائئمة في الجزائر اضحوكة الجميع فقد وصل الامر باحدهم ان يفتي لنا هنا في فرنسا بجواز صلاة الجمعة يوم السبت او الاحد لان الجمعة ليس يوم عطلة في فرنسا ويكون فيه المسلمون في اعمالهم ووضائفهم.
ههههه و ما دخل في اللقاح حلال و حرام امة ضحكت من جهلها و تخلفها و همجيتها لا دخل للحلال و الحرام في امور الطب و اعلوم و التكلوجيا و اتحدى اي مسلم لو اصابه مرض مزمن خطير او مرض عضال و وصف له ليس فقط مستحضر من من الخنزير بل الخنزير نفسه بلحمه و شحمه ما تردد في تناوله
لضة امة النفاق
و هل ممكن هاد الشيخ الجليل ان يفتي لنا هل الهاتف و الحاسوب و السيارة و حتى الأدوية المباعة في الصيدليات وووووو . و هو اكثرنا علما أنها من صنع و اختراعات الكفار و اليهود . هل هي حلال ام حرام . الله يهدينا
كل العرب بما فيهم المغرب نجدهم في منصات التواصل الاجتماعي يتجادلون على أشياء تافهة و يحرمون وحللون ولكن لا أحد يقدم البديل
اللهم قوي ايمانكم.هاد الجيران هربو علينا بزاااف.ولا هربليهم؟؟؟
إنه حرام، إذن أتركوه وابحتوا عن اللقاح الحلال .
هههه العالم كله فتقديم العلم ومعالجة الناس والبعض كيفكر واش حلال ولا حرام الخبراء ذيالكم يوضحو لكم بان لكم حلال وحرام غير فاللقاح اما من ناحية الجوار وحسن المعاملة ههههه ولا هاذي مافيهاش حلال ،….
نعم. فهو اذا ؤخذ عبر الذراع كان حلال. ،أما إذا ؤخذ عبر المؤخرة (شرف الله قدركم) كان حراما
أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن شركات الأدوية التي أنتجت لقاح كورونا، بما في ذلك شركة “فايزر” و”موديرنا” و”أسترازينيكا”، أكدوا على أن اللقاحات الجديدة لفيروس كورونا لا تحتوي على منتجات الخنزير وهي حلال.
كما بدأت شركات أخرى حول العالم بالتعامل مع هذا المطلب الملح وإنتاج لقاحات لا تشمل جيلاتين الخنزير، وذلك لتسويقه في الأسواق الإسلامية واليهودية.
Je ne comprend pas cette mentalité !
Halal ou Haram, c est la vie des gens dont vous parler, et ce n est pas quelques milligrammes qui vont changer le mal en pêché. Ceux qui ont des patelin chrétiens ceux qui insultent relegion et Dieu… C est vrai que c est un peuple de un million de et demi de menteurs accrédités, Faites la fatwa sur ça et cessez de vous rediculiser
والله إلى هاد الناس عالم فريد من نوعه. لن تحتاجون التلقيح بحكم الأرقام مصرح بها من طرف الجينرالات انتم في امان. Puffffffdd
لازالوا في القرون الوسطى ,ينتظرون حفظة القرآن أن يجيزانه.( واش نتا تعرف حسن من العالم؟ ) متعجرفون .مصابون بالبلادة وعمى العقل,
لازالوا يفكرن مثل أسلافهم ,حين قال قائل لاتبديل لخلق الله حين بدأ الغرب إستغلال الموارد من حديد وخشب و…
العالم يدرس ويبحث وينتج ويخترع ويصنع ويطور والمسلمون خير امة يجلسون القرفصاء مهمتهم اصدار حكم الحلال والحرام على وادخال من يشاؤون الجنة ومن يشاؤون النار وهم غارقون في وحل تخلفهم وجهلهم و تطرفهم و خرافاتهم وذل وجحيم اوطانهم ! لاندري انضحك ام نبكي؟!!
الضرورات تبيح المحضورات والابدان قبل الاركان
التلقيح.فالجزاءر سيكون. بالتهليل..والطبول.لاتحصى ………عند بداية التطعيم من مرض كورونا …………. .في اخر الشهر…يناير.. …….ونحن السباقون…..بطلب التتلقبح من شهر 8…….ولحد الان ….لاشى يدكر…لا من قريب ولا من بعيد…يوجد خلال….لايعرفه …الشعب….ولا حتى المسؤلبن عن الدولة كاملة…..
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هههههه.هل الجزائر حلال أم حرام؟
هدا الامام معرفش ان مسكنات الالم كلها من المواد المخذرة .او يصبر على الالم حتى لا يرتكب المعصية !!!!
الحرام هو ترك الناس تموت بكورونا وعدم التداوي،و الحلال هو تطوير المختبرات في الدول النامية والفقيرة للاكتفاء الذاتي من الادوية واللقاحات. الحلال بيِّن والحرام بين . وليسئلوا اهل الذكر .
هههههه نفس الائمة لي دعاو علينا فمنابر صلاة الجمعة هاهوما لي كيفتيو و كيحللو فشرعية لقاح كورونا هل هو حلال ام حرام هههه ماصنعتوه ماوفرتو مواد باش كيتصنع ما هزينوه ماحطيتوه مابردتوه ماجمدتوه و زايدينها بالفهامة ههههههه صراحة و الله ايلا هادو قوم لا مثيل لهم من جميع النواحي نطلب لكم رجوع العقل و الصواب و الهداية من عندو و صافي… صراحة صدق مغني الراب ديالهم الشهير المنفي و المبعد و المسمى لطفي دوبل كانون حين سمى بلاده الجاء زائر ب(بلاد ميكي و التيكي)
UN PORC EST HALAL PAR RAPPORT A UN CAPORAL VERT KAKI OU UN
IGNORANT AALIM ALGERIEN QUI NE CONNAIT NI UN ALIF NI AZZARWATA
POUR UNE FOIS UN BOUGRE VEUT ETRE INFORME DE LA COMPOSITION D UN VACCIN CONTRE LE COVID 19
OH QU IL EST CON MADAME VOTRE FILS
UN CONARD QUI NE CONNAIT QUE L ARABE VEUT CONNAITRE LA COMPOSITION SCIENTIQUE DU VACCIN QUEL CULOT
الأولى بفقهاء الجزائر ان يناقشوا ما هو اهم واقرب لمصلحة البلاد والعباد. ومما يستحسن ان يتجادلوا فيه، هل يجوز لحكامهم ان يعرقلوا بانانيتهم المفرطة تقدم البلاد؟ هل يحل لهم معاداة البلد الجار المسالم، المغرب؟ هل يجوز لحامل اسم يعد من العورة ان يضحك على شعب بكامله؟؟؟؟؟ اما اللقاح، فهو دواء، والمقصود منه إنقاذ البشر، والفاية تبرر الوسيلة.
علماء جزائريين يبحثون عن الحلال والحرام في دواء يعالج الوباء لاافهم عقول هؤلاء البشر الوباء يفتك بالبشرية وهم يحرضون البشر عن التلقيح نقول من الخنزير وهو يشفي الوباء لاحرح أكل الميتة حلال ان لم تجد ماتأكل لاترمي بنفسك الى التهلك ياعلماء الجزائر لكن سنزيدكم على جنرالاتكم فكروا بالعقل السليم ليس بالجهل.
تخيلوا لو كان المسلمون قد اتبعوا هذا المنهج الرجعي، لكنا نختار بين الموت أو إجراء عملية جراحية على الدماغ أو القلب بدون تخدير…نعم المخدرات حرام!! يا إله ما هذا الهراء، أينك يا ابن سينا…
دابا هاذ رئيس تنسيقية الأئمة بالجزائر لم يتسائل هل حلال أم حرام أن ينهالو بالسب والشتم من أعلى منابر خطبة الجمعة تجاه بلد مسلم جار مد لكم يد المساعدة أيام المحن تحت وطئة الإستعمار , فلم يبخل لا بالمال ولا بالسلاح ولا حتى بالأرواح ” وهذه حقيقة تاريخية لا ينكرها إلا جاحد ” , والآن يتسائل هل تركيبة اللقاح المضاد لفيروس كورونا تحتوي على مواد ” غير حلال ” !!!!!!!! أكثر من سنة وعلماء العالم لم يغمظ لهم جفن لمسابقة الزمن والتغلب على هذا الوباء اللعين , ليأتى ‘ لا أريد تخسار الهضرة ‘ ويقولك هل اللقاح حلال أم حرام !!!!!!!! أنا أظن أن الجورة مع بشر مثلكم هي اللي حرام ..
ليكن في علم إخواننا و أإمتنا الجزائريين ان لقاح كورونا الذي اكتشفه الكفار يحتوي على الخمر و الميسر و ما اكل السبع و الناطحة و المتردية و قد كفاهم الله شره و يكفيهم القرنفل و زيت الخروع….
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم فلو كان علماؤ كم يعلمون مكوناته لما اضررت خزينتكم لخسارة الملايير من اجل الظفر بفرصة الحصول عليه.
ياخي سول الدكتور المغربي السي السلاوي الابغتي تعرف الحمدلله المغرب كون الرجال مشي بحلكم كونتو جنرالات الاجرام
نتمنى من هذا الإمام أن يكتشف لقاحا حلالا من بول البعير أو ما شابه ذلك…ههههههه.يا أمة ضحكت من جهلها الأمم.
ربما هدا اللقاح داخل في زعزعة مبدأ تقرير المصير الدي تدافع عنه الجارة الجزائر و قد يؤدي إلى تحرير القبايل
ههههههه
المقال ذو طابع ديني…
أكيد ستظهر مخلوقات تريد الركوب على الموجة و السخرية من شرائع هذا الدين الجميل. وأنا أقول إن كان هناك عيب فلاشك أنه ليس بهذا الدين المتكامل بل في من يطبق هذا الدين.
الخبر يدعو فعلا للتسائل عن جدوى هذا السؤال..نعلم أن حق الحياة يُجيزُ لك أكل لحم الخنزير للتنقذ نفسك ولكن للتعليق على هذا الموضوع لا أملك عِلْماً.
أئمة الجزائر كانت عندهم الشجاعة وسئلوا عن تركيبة اللقاح الروسي وهذا من حق أي مواطن على وجه الكرة الأرضية الاستفسار عنه. والذين حياتهم كلها استهزاء وضحك على الآخر فليتطوعوا هم الأوائل للقاح الصيني
اتفق مع – ياسين الفكيكي – رقم التعليق 31 – مشكورا….مع اضافة بسيطة. اللقاح لا يختلف عن عشرات الآلاف من الادوية التي تروج في العالم الاسلامي كله ولا احد يعرف مركبات الكثير منها………………….قوم يسهرون الليالي بحثا عن علاج للبشرية وآخرون يضعون العصا في عجلة التقدم ……………….وصلنا الى درجة كبيرة من التخلف لا اقل ولا اكثر.
وهل التدخل في شؤون ليبيا ودول الساحل والمغرب وتونس وموريتانيا….حلال أم حرام….لقاح حلال…كاشير حلال ههههه…مالكوم شاريين لحم الخنزير…السنطيحة بعدا 10 لضس.الناس خدمات بحثات جربات……باش تلقى لقاح، وهؤلاء يستفتون في أمره،هل هو حلال أم حرام…راهو حلال غي شربوه.. اولا كولوه
والله صدق من قال أن المسلمين بصفة عامة عالة على الإنسانية وعوض أن يدفنوا رؤوسهم في الرمال من كثرة التخلف اللذي وصلو إليه مزالوا يتبجحون بلا حشمة أنهم احسن من العالم بأسره.لا يعرفون حتى صنع إبرة ويشترطون ان يكون الحلال فيما يصنعه لهم أسيادهم
حين تسمعون خبر على القارة تبداؤون بالتعليق على الجزاءر اش دخل الجنرالات السب والقذف الله يداوي الحال عندكم عقدة كبيرة من الجيش الجزاءري والا كيف تفسر هذه التعاليق أنشر رحمة على على الوالدين
صحيح لماذا لا تصنع الدول الإسلامية اي شيء حتى إبرة لا تستطيع اي دولة من طنجة إلى جاكرتا صناعتها ببساطة شعوب متخلفة عن ركب الحضارة والصناعة ولا تتقن الا الكلام الفارغ وانا اولهم لذا يجب إعادة تعليمنا وتاهيلنا لنكون في مستوى الاحداث
الى الاخوة الذين يعرفون كل شيء على العالم وينتقدون كل شيء..إلا بلدهم؟المهم اقرأ وتمتع ايها العياش
أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن الجزائر ستستلم شحنة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد قبل نهاية شهر جانفي.
وأضاف نفس المتحدث خلال عرض بيان اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، أن اللقاح الصيني سيضاف إلى نظيره الروسي “سبوتنيك V”.
وكانت الوزارة الأولى قد أعلنت سابقا أنه اختارت اللقاح الروسي من أجل الشروع في عملية التلقيح المقررة نهاية الشهر الجاري.
الجزائريين عندهم الحقد والحسد والضغينة والكذب حلال ويسالون هل اللقاح حلال ام حرام اذا كنتم تحللون الحرام فلماذا تبحثون عن الحقيقة.
المسلمون يكفيهم تتبع عورة المرأة ومع من تكلمت وماذا لبست وإلى أين ذهبت أما الاختراعات والابتكارات آش غايديروا بهم.اخليو هادشي للأسياد لي كايعرفوا ليهم ولي كايشاركوا فيها حتى المرأة التي يعتبرونها انسان عاقل من حقها كذلك أن تصنع وتبتكر مثل الرجال ليس مثل البعض اللذي يعتبرها مجرد جسد خلقت فقط لافراغ المكبوتات فيها.اللقاح حلال ام حرام.والله إلا ضحكوا فينا العالم بالمزيان
أفكار بعض الجزائرين ماشاء تجلب السخرية وتعطي الانطباع على أن هؤلاء مازالوا بعيدين عن الواقع ،
المستوى الفكري لهذا الإمام يوحي بأن رتبته العسكرية لا تتجاوز “كابران شاف” . لاشك أنه هو الذي كان يمارس وظيفة المستشار “العلمي” للمقبور قائد صالح قبل أن يرقى إلى منصب المرشد العام للقائد المحنك شنقريحة. ماذا تنتظرون من دولة ما زالت فيه مثل هذه الأفكار الشاذة هي سيدة الموقف؟
Vrament L’Algérie est devenue la honte de l’Afrique du Nord et la risée du monde.entier.