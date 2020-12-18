أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار2
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
12:40
بايدن يمنح امرأة من السكان الأصليين حقيبة الداخلية
-
12:15
رصاص الشرطة يدوي بالبيضاء لتوقيف جانح خطير
-
11:20
فرق الأغلبية تشيد بالتدبير الملكي لملف الوحدة الترابية
-
10:33
تغيير "الأب البيولوجي" يورط مغربيات بثغر مليلية
-
10:06
هل تلغي جامعة كرة القدم "المركاتو" الشتوي المقبل؟
-
09:39
المركز السينمائي المغربي يتخلص من أعمال مقرصنة
-
09:17
عمليات نصب واحتيال تجر شابا إلى العدالة ببني ملال
-
08:39
جامعة الكرة ترفض التدخل في خلاف وادو والمولودية
-
08:12
أمن الناظور يتصدى لترويج أدوية "تسهيل الإجهاض"
-
07:34
"بيت الشعر في المغرب" يستضيف عز العرب العلوي
-
06:11
حجز مشروبات كحولية مغشوشة نواحي إقليم سطات
-
05:25
بوعياش تقارب نطاق الأهلية القانونية لذوي الإعاقة
بالتوفيق انشاء الله في المجال الفني
من مدينة الحاجب نتمنى لك المزيد من التوفيق