جديد 2021 في تسريح الشعر

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‫تعليقات الزوار

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    الأحد 14 فبراير 2021 - 10:52

    و لو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا و مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون و بدا لهم سيئات ما كسبوا و حاق بهم ما كانوا به يستهزؤون

    4
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  • احمد
    الأحد 14 فبراير 2021 - 11:08

    اتمنى لو يقوم الانسان المغربي بتطوير ما بداخل رأسه وليس مظهره الخارجي.

    2
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