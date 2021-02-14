جديد 2021 في تسريح الشعر

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تعليقات الزوار2
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و لو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا و مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون و بدا لهم سيئات ما كسبوا و حاق بهم ما كانوا به يستهزؤون
اتمنى لو يقوم الانسان المغربي بتطوير ما بداخل رأسه وليس مظهره الخارجي.