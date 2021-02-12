جرائم "البوليساريو" في حق "أطفال تندوف" تصل إلى الأمم المتحدة

وجهت كل من منظمة اليمامة البيضاء الفرنسية والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة إلى فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المَعنية بالأطفال والنزاع المسلح، بشأن الجرائم التي ترتكبها جبهة البوليساريو في حق الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف عبر تجنيدهم وإقحامهم في النزاع المسلح مع المغرب.
وطالبت الهيئتان المذكورتان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدثة المَعنية بالأطفال والنزاع المسلح إلى التدخل العاجل من أجل إيقاف الجرائم ضد الطفولة في مخيمات تندوف الواقعة على التراب الجزائري، مشيرتيْن إلى أن هذه الجرائم “تقع تحت أعين قادة الجزائر المحتضنين والداعمين لجبهة البوليساريو”.
وقال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في ندوة صحافية صباح الجمعة بالرباط، إن الغاية من الرسالة الموجهة إلى المسؤولة الأممية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة استعمال الأطفال في النزاع المسلح هي إثارة انتباه الرأي العام الدولي إلى الانتهاكات الخطرة التي يتعرض له الأطفال المحتجزون في مخيمات تندوف، وإقحامهم في صراع مسلح لا قبل لهم به.
وأشار تشيكيطو إلى أن المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت، في آراء متعددة، أن استعمال الأطفال في النزاعات المسلحة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وإقحامهم في التجنيد من أجل استغلالهم في الحروب من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية يُعاقب مقترفوها بعقوبات شديدة.
من جهته، قال علي جدو، رئيس منظمة اليمامة البيضاء، وهي منظمة غير حكومية فرنسية، إن جبهة البوليساريو لم تتوانَ عن استغلال الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف منذ عقود، حيث كانت تهجّرهم إلى الجزر الكوبية عبر بواخر انطلاقا من ميناء وهران بالجزائر، لافتا إلى أن ضباطا كوبيين شهدوا على هذه الجرائم وصرحوا بتفاصيلها.
وأردف المتحدث ذاته أن هناك شهادات لضباط كوبيين يشرحون فيها كيف تصل البواخر من وهران بالجزائر وهي محمّلة بأطفال يبكون، حيث يجري اقتيادهم بعد ذلك للعمل في حقول قصب السكر والتبغ بالجزر الكوبية، مع إخضاعهم لعملية غسل الدماغ بتلقينهم دروسا تخالف حقيقة وضع الصحراء المغربية، بهدف اجتثاثهم من جذورهم التاريخية في إطار المخطط التآمري للجبهة وراعيتها الجزائر ضد المملكة.
وأوضح جدو أن جرائم البوليساريو في حق أطفال مخيمات تندوف لم تقتصر على استغلالهم في حقول قصب السكر الجزر الكوبية وتلقينهم دروسا لا تمتّ إلى الحقيقة والتاريخ بأية صلة؛ بل إنها ترتكب في حقهم جريمة أكبر بتدريبهم على صناعة قنابل يدوية، مما أدى إلى وقوع حوادث ذهب ضحيتها العديد من الأطفال، مبرزا أن هذه الجرائم موثقة في شهادات ضباط كوبيين.
وتطمح العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة اليمامة البيضاء إلى إيصال قضية الجرائم المرتكبة من طرف البوليساريو في حق الأطفال المحتجزين بتندوف إلى المحكمة الجنائية الدولية، عن طريق حشد دعم برلمانات العالم لتبني هذه القضية بهدف دفع المدعي العام للمحكمة المذكورة إلى فتح تحقيق في الموضوع.
وفي هذا الإطار، قال علي جدو: “نحن كمجتمع مدني نحل ضيوفا على برلمانات العالم لجمع التأييد بهدف أن يتحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي بإمكانه أن يفتح بحثا قضائيا في هذه الجريمة، وسنحشد أيضا دعم أصدقائنا في الجمهورية الفرنسية وفي أوروبا، حيث أثيرت مسألة تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف في البرلمان الأوروبي، وهذا عامل مهم في صالحنا”.
وإضافة إلى قضية تجنيد الأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف، ضمّنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة اليمامة البيضاء رسالتهما الموجهة إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح طلبا بفتح تحقيق في نهب جبهة البوليساريو للمساعدات الإنسانية الدولية الموجهة إلى الأطفال المحتجزين في تندوف.
وأشارت الرسالة إلى أن التقرير الأخير الذي رفعته فرجينا غامبا إلى مجلس الأمن الدولي سجل زيادة بنسبة تفوق 400 في المائة في عدد حالات منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال في عام 2019 بمعدل 4400 حالة، مقارنة مع سنة 2018، داعية إياها إلى تضمين تقرير سنة 2020 لعمليات المساعدات الإنسانية الموجهة من البلدان المانحة عن طريق مفوضية غوث اللاجئين إلى أطفال وساكنة مخيمات تندوف.
وفي هذا الإطار، قال عادل تشيكيطو إن المساعدات الإنسانية الدولية التي تُرسل إلى الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف “تتعرض لعمليات نهب من قِبل البوليساريو”؛ بينما قال علي جدو إن عددا من التقارير الدولية أكدت أن هذه المساعدات تتاجر فيها البوليساريو، وذلك بإعادة بيعها في الجزائر وطول الصحراء الكبرى من أجل شراء السلاح.
الكل على علم بتجييش الأطفال من قبل جبهة البوليساريو منذ زمان لقدكانوا يتلقوا تدريبهم بكوبا ابان فيديل كاسترو ومباركة جارة السوء التي كانت تتحمل المصاريف.
A mon avis il fait de s’occuper des enfants marocains qui meurent chaque jours dans les rues , ils meurent de faim et de maladies et aussi les enfants marocains abondonnes en Espagne et en France.
على سلامتها …………………….
البوليزاريو منظمة إرهابية تمولها الجزائر وتستغل الأطفال الأبرياء وتهضم حقوقهم والصورة بدون تعليق
وجب الضرب بيد من حديد على هولاء المرتزقة والدولة المحتضنة لهم التي تدعي الديموقراطية ومساعدة (المستضفين).
يجب على المغرب الانتقال إلى السرعة القصوى في محاصرة العدو الشرقي وكيل الاتهامات وفضح الخروقات والأكاذيب والبروباغاندا المناوئة للمغرب لأنهم فعلاً خارج القانون ويشجعون على العنف والإرهاب وزعزعة أمن واستقرار شمال أفريقيا برمتها.. يجب ضربهم الضربة القاضية التي تفضح حقيقتهم الخبيثة.
اضن اطفال المغرب الأولى للكلام والدفاع عنهم وخير دليل ما يحصل بابنائكم القصر في اوروبا وخاصتا اسبانيا التي تتوسل كلم كم مرة للنقاضهم ولكن لا حياة لمن تنادي والغريب بعد الذديو الذي ضعر على يوتيوب ونعنيف قصر مغاربة راءينا ضجة كبيرة والكل استنكر واتهم اسبانيا بالعنصرية ولكن أين كنتم عندما طالبتكم اسبانيا لاءستعادت اطفالكم واءرجاعهم الى وطنهم وتوفير لهم العيش الكريم أه أه نسيت اردتم التخلص منهم لانهم اصبحو عالة عليكم ربي يهدي الجميع والله
هده المجهودات مراسلة الامم المتحدة. لاباس به لكن البوليزاريو من يعرفه ويدعمه اغلبيتهم في اربع دول فقط يجب تنوير رأي مواطنوا هده الدول بالحقائق حول هدا الصراع وبالحزائر صانعته. وهده الدول هي اسبانيا. فرنسا. ايطاليا. البرتغال. والسويد ولو ليس لها وزن كبير من ناحية دعم المجتمع المدني. لو تقوم الخارحية الموازية بحملة في كل انحاء اسبانيا وتستطيع شرح فكرة الحزائر وحبايها. في صرف وجيز ينتهي الدعم للانفصاايين. ويكون صغط على الحكومة للاعتراف بمغربية الصحراء. وعلى الخصوص في هده الايام انه من المؤكد بعد انتخابات الاحد بكتالونيا. ربما ستنتهي الشراكة بين حزب الاشتراكي الحاكم .وشريكه الراديكالي بوديموس الداعم للانفصال. حيت انه داخل الحكومة ويعمل على اجندة لصالح الدول الشيوعية روسيا الجزائر فنزويلا بوليفيا ايران. واخرها دعمه لروسيا على تصريحات وزير الخارجية الروسي لافاروف.
هذه المنضمة لحقوق الانسان المغربية لم تدافع حتى على حقوق المغاربة من اطباء و اساتذة وصحافيين …….ووووو لا ننسى كذالك اخونا الزفزافي و االخ الذين هم مضلومين ذاخل البلاد والان تحشر انفها و تريد الدفاع عن حقوق الاخرين هذا الاطفال حقوقهم هي استرجاع اراضيهم فقط
هذه الانتهاكات تمارس فوق التراب الجزايري .. وكل شيء يمارس بمباركة وايعاز من المسؤولين الجزايرين .. فلماذا نتحدث عن البوليزاريو وهم فقط بيادق تتحرك باوامر قصر المرادية .. فالمتورط المياشر في هذه الانتهاكات هم كابرانات الجزاير وهم من يجب ان توجه اليهم الاصابع بتعذيب الطفولة المغربية وانتهاك حقوقهم .. الجزاير نقولها ملايين المرات ياسياسيي البلد .. وما البوليزاريو الى عبد مطيع ورطته الاجهزة العسكرية ويعيش تحت اوامرها وتحت التهديد ايضا .. لتبيعه السراب ..
الجزائر تحتضن الانفصاليين وتحريضهم على الانفصال يجب التعامل النظام بطرق أخرى. إحتجاز أطفال واشخاص تعد جريمة دولية يجب إصدار مذكرات اعتقال دولية الضغط تم الضغط عن طريق القانون الدولي.