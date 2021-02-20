جرائم سرقة تجر شخصين إلى المحاكمة بمراكش

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، السبت، على النيابة العامة المختصة شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف وحيازة المسروق.

وأوضحت مصادر هسبريس من ولاية أمن مراكش أن المشتبه فيه الأول، الذي يبلغ من العمر 25 سنة، جرى توقيفه أثناء مشاركته في سباق غير مرخص للدراجات النارية بالطريق السيار بمدينة مراكش؛ وهو من المبحوث عنهم على الصعيد الوطني، من أجل حيازة دراجة نارية تحمل صفائح مزورة وهاتفين محمولين متحصلين من السرقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشخص الثاني البالغ من العمر 28 سنة جرى توقيفه للاشتباه في تورطه في حيازة وبيع العائدات المتحصلة من السرقة.

وواصلت المصادر الأمنية: “أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل محل تجاري في ملكية المشتبه فيه الثاني، الذي يشكل موضوع 4 مذكرات بحث على الصعيد الوطني، عن حجز 45 هاتفا محمولا و17 رقاقة لتخزين المعطيات الرقمية”.

وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة من قبل المصالح الأمنية المختصة أن الموقوف الأول من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في اقتراف عمليات للسرقة؛ إحداها مقرونة باحتجاز تعرض لها مواطن فرنسي داخل منزله بالمنطقة القروية “تاحناوت” بضواحي مراكش.