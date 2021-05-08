سقوط 6 قتلى في حادث سير بقلعة السراغنة

أفادت السلطات المحلية لإقليم قلعة السراغنة بأن ستة أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة، في حادثة سير وقعت مساء اليوم السبت جراء اصطدام شاحنة لنقل السلع بمركبة نفعية، على الطريق الإقليمية رقم 2137 بجماعة ولاد بوعلي.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث جرى نقل الشخص المصاب إلى المستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة لتلقي العلاجات اللازمة.

جدير بالذكر، أيضا، أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.