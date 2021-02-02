جريدة "الأسبوع الصحفي" تصدر في حلة جديدة

جريدة "الأسبوع الصحفي" تصدر في حلة جديدة
صورة: هسبريس
الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 18:30

قالت جريدة “الأسبوع الصحفي” إنه انطلاقا من العدد المقبل الذي سيصدر يوم الخميس القادم “سيكون للقراء موعد مع جريدتهم في حلة جديدة، بطبعة فاخرة من حيث جودة الورق، وإغناء منتوجها الإعلامي ببهارات جديدة لخدمة أفضل، وإثراء المحتوى بأربع صفحات إضافية، موفرة بذلك مساحة أكبر للأخبار والتحليلات السياسية، مع الحرص على مداومتها لنفس خطها التحريري الفريد”.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “الأسبوع الصحفي الورقية، جريدة الشعب، والأسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965، التي أسسها قيدوم الصحفيين المغاربة الراحل مصطفى العلوي، ستواصل أداء رسالتها المتميزة عبر كافة أرجاء التراب الوطني كما عهدتموها، ورهن إشارة متتبعيها الأوفياء المنحدرين من جميع الأجيال والطبقات والشرائح الاجتماعية، بثمن جديد مخصص للعموم في حدود 5 دراهم”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المبادرة “جاءت كخطوة من إدارة وفريق عمل الجريدة، في إطار الرفع من جودة المنتوج، قصد المساهمة في صيانة مكانة الصحافة المكتوبة بالمغرب، مع أمل الحفاظ على دورها العريق في توجيه الرأي العام، وإخراجها بتضامن مع القراء والمساندين طبعا من هذه الأوقات التي يعيش فيها القطاع على غرار باقي دول العالم ظروفا صعبة خلال السنوات الأخيرة، بعد أن زادت تداعيات جائحة كوفيد 19 من تأزم الوضع”.

التحليلات السياسية الصحافة المكتوبة بالمغرب الصحافة الورقية جريدة الأسبوع الصحفي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • انشر بالتي هي تعبير و حرية
    الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 18:42

    شكرا هسبريس على تلبية دعوة الطيب العلوي باشراكه باللعبة جريدته التي هي ام الجرائد و هي الرائدة بين الصحف و هي الجريدة التي تحمل الحقيقة الضائعة و هي بحلتها الجديدة و توجهاتها التي في غالبها هي وطنية و التي هي توجهات للعصرنة و هي ضرورية

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • خربوش
    الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 18:48

    اقتنيت قبل قليل نسخة من جريدة يومية، و عند تصفحها لاحظت أن الجزء الأكبر من مساحة صفحاتها مملوء بالصور و الرسومات و الإشهارات و الإعلانات. أشفقت لحالها طبعا. أعتقد جازما أن الصحافة الورقية تنتظر فقط التوقيع على شهادة وفاتها و لا أعتقد إطلاقا بأن دعم الدولة لها سيستمر إلى ما لا نهاية.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الترويض الطبي والتغطية الصحية
الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 16:43

الترويض الطبي والتغطية الصحية

صوت وصورة
قنطرة موعودة بفم العنصر
الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 15:40

قنطرة موعودة بفم العنصر

صوت وصورة
اعتصام ليلي لطلبة آسفي
الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 14:40 2

اعتصام ليلي لطلبة آسفي

صوت وصورة
الشارف يقدم النصح إلى حاجب
الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 11:59 7

الشارف يقدم النصح إلى حاجب

صوت وصورة
مشاريع فلاحية بخنيفرة
الإثنين 1 فبراير 2021 - 22:58 89

مشاريع فلاحية بخنيفرة

صوت وصورة
رغبة مغاربة في التلقيح
الإثنين 1 فبراير 2021 - 20:27 1

رغبة مغاربة في التلقيح