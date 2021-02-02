جريدة "الأسبوع الصحفي" تصدر في حلة جديدة

قالت جريدة “الأسبوع الصحفي” إنه انطلاقا من العدد المقبل الذي سيصدر يوم الخميس القادم “سيكون للقراء موعد مع جريدتهم في حلة جديدة، بطبعة فاخرة من حيث جودة الورق، وإغناء منتوجها الإعلامي ببهارات جديدة لخدمة أفضل، وإثراء المحتوى بأربع صفحات إضافية، موفرة بذلك مساحة أكبر للأخبار والتحليلات السياسية، مع الحرص على مداومتها لنفس خطها التحريري الفريد”.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “الأسبوع الصحفي الورقية، جريدة الشعب، والأسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965، التي أسسها قيدوم الصحفيين المغاربة الراحل مصطفى العلوي، ستواصل أداء رسالتها المتميزة عبر كافة أرجاء التراب الوطني كما عهدتموها، ورهن إشارة متتبعيها الأوفياء المنحدرين من جميع الأجيال والطبقات والشرائح الاجتماعية، بثمن جديد مخصص للعموم في حدود 5 دراهم”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المبادرة “جاءت كخطوة من إدارة وفريق عمل الجريدة، في إطار الرفع من جودة المنتوج، قصد المساهمة في صيانة مكانة الصحافة المكتوبة بالمغرب، مع أمل الحفاظ على دورها العريق في توجيه الرأي العام، وإخراجها بتضامن مع القراء والمساندين طبعا من هذه الأوقات التي يعيش فيها القطاع على غرار باقي دول العالم ظروفا صعبة خلال السنوات الأخيرة، بعد أن زادت تداعيات جائحة كوفيد 19 من تأزم الوضع”.