جريدة هسبريس الإلكترونية تتمنى لكم سنة سعيدة

جريدة هسبريس الإلكترونية تتمنى لكم سنة سعيدة
الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:09

مع حلول فاتح السنة الميلادية الجديدة 2021، تتقدّم أسرة هسبريس بمتمنّياتها أن يكون العام الجديد عام خير وسعادة للجميع.

وبالمناسبة ذاتها، يسعد جريدة هسبريس الإلكترونية أن تُبارك العام الجديد لكافة القراء والمعلّقين والزوار حيثما كَانوا، راجية لهُم سنة سعيدة، وكل عام وأنتم بألف خير.

2021 سنة سعيدة كل عام وأنتم بخير هسبريس

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‫تعليقات الزوار

45
  • aymanenour06
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:14

    ونحن ايضا نتمنى لكم اامزيد من التألق ولازدهار

    13
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  • محمد تكنيت
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:15

    كل عام وانتم بخير وعلى الشعب المغربي

    7
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  • ferdaouss
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:15

    علينا وعليكم بالنجاح وباش ما تمنيتو با رب

    5
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  • ممتن للجريدة
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:15

    علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بخير الحمد لله

    6
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  • kamal
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:15

    شكرا جزيلا وكل عام وانتم بخير وعلى خير وندعو لكم بالتوفيق و النجاح

    7
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  • Abdel
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:15

    2021 سنة سعيدة الإنسانية جمعاء

    8
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  • عزالدين
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:15

    شكرا جزيلا ،وكل عام وأنتم بألف خير

    6
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  • نورالدين المعتدل
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:16

    ونحن أيضا نتمنى لطاقم الجريدة سنة سعيدة ومزيدا من التألق والتوفيق باذن الله.

    6
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  • محمد
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:16

    سنة سعيدة 2021 لكل العاملين بالجريدة وكل عام وانتم بالف خير

    8
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  • medmod
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:16

    و medmod يتمنى لجريدة هيسبريس وكل العاملين فيها من صحافيين ومحررين وتقنيين . سنة سعيدة كلها انجازات . والمزيد من العمل ولكم مني كل التشجيع .

    3
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  • Abdel
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:16

    بسلامة 2020
    و مرحبا 2021
    أتمنى لقراء هيسبريس سنة سعيدة
    مليئة بالصحة و السلامة
    مابقينا طالبين والو

    2
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  • led
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:17

    سنة سعيدة ومتمنياتنا لكم بالنجاح و التقدم شكرا هسبريس

    2
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  • حمزة
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:17

    سنة سعيدة لجميع المغاربة و عائلة هسبريس ولجميع المسلمين أين ما كانوا

    1
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  • rachida
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:17

    كل عام وانت بالف خير كل العاملين بااموقع وكل القراء .❤

    7
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  • الادريسي
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:18

    بدورنا نتمنى سنة سعيدة مليئة بالأفراح والمسرات لجميع العاملين بجريدة هسبريس الإلكترونيّة المحترمين من صحافيين واداريين و تقنيين. وكل عام وأنتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    2
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  • rabah
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:19

    شكرا هسبريس وكل عام وكل وطاقمك بخير وبمزيد من التألق

    3
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  • Hamid
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:20

    سنة سعيدة لطاقم هسبريس كافة اجمعين

    2
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  • متقاعد
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:20

    ونحن بدورنا نتمنى لقناتنا الغراء سنة سعيدة ممثلةبكل موظفيها من كل الأطياف ونتمنى لكم مسيرة موفقة !!!!!

    1
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  • عمر
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:20

    تحية لجميع العاملين بجريدة هسبريس العربية والفرنسية من صحافيين واطر واعوان وكل عام انتم بالف خير وبمزيد من التالق والريادة والنجاح ….

    1
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  • mouss
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:22

    و انا كقاريء باستمرار لجريدة هسبريس الالكترونية اتمني لكم سنة سعيدة ومزيدا من التالق .ومن خلالكم لجميع المغاربة بالصحة والعافية و وللمغرب بالتقدم والازدهار ..بالرخاء و الاستقرار .

    1
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  • سنة سعيدة لكل المغاربة
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:22

    ولك أيضا سنة سعيدة يا هسبريس الرائعة .تهانينا لك بالفوز بجائزة أحسن صحيفة إلكترونية.

    1
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  • abdelali
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:24

    كل عام وانتم بخير وبالتوفيق في مسيرتكم المهنية

    2
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  • عبدالقادر جرسيف
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:25

    هيسبريس جريدتي المفضلة لك نفس المتمنيات ومزيدا من التألق.

    2
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  • مدمن هيسبريس
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:27

    شكرا فريق هيسبريس على المجهود الجبار الذي تقومون به. كما نذكركم ان خط تحريركم الموضوعي والفعالية في تتبع ونشر الاخبار القريبة من هموم المغاربة هم سر شعبيتكم.
    مسيرة موفقة إنشاء الله

    2
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  • ق.أحمد
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:27

    بصفتي من المتتبعين أرشحكم لنيل مرتبة أحسن جريدة رقمية لسنة 2020 وسنة سعيدة لكل الطاقم والجنود الخفاء

    1
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  • نبيل
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:28

    ونحن أيضا نتمنى لكم سنة سعيدة وكل عام وانتم بالف خير

    2
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  • abdou
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:29

    شكرا لمنبري الحر
    سنة سعيدة للساهرين عليه وكل عام وأنتم بألف خير والتميز.

    2
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  • sader
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:29

    مزيدا من الريادة الالكترونية والتالق

    2
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  • من المعلقين
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:29

    نتمنى لكم التوفيق ومزيد من العطاء والتألق والحياد ونعتذر لكم ان صدر منا بعض التعاليق الغير المؤدبة

    4
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  • المتوجى
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:29

    شكرا جزيلا ولكم بالمثل وزيادة لطف منكم ونستونا وثقفتونا بشتى المواضيع راجينا من الله عز وجل يعوضنا خير فالصحة والرزق والبركة فهذ العام اللهم اهله علينا بالامن والامان والسلم والسلام لجل الكائنات الحية 2021

    4
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  • شكرا هسبريس
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:32

    وانا بدوري اتمنى لمركز هسبريس من الطاقم الإعلامي والتقني خالص التهاني والتبريكات بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2021؛ ؛؛؛؛ لكم منا المزيد من التوفيق والنجاح في مهامكم الإعلامية.

    4
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  • ف . ع
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:34

    نحن كذلك تتمنى لكم ولكل قراء هذه الجريدة سنة سعيدة مملوءة بالتوفيق والنجاح ونتمنى من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء ويحيينا حياة السعداء ، وشكرا لهسبريس التي جعلتنا كعاءلة نعلق ونقبل الرأي الآخر

    4
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  • سعيدة
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:35

    نتمناها سنة سلام ود محبة وتاخي .سنة تحقيق الأمنيات لجميع إخواننا المغاربة …

    4
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  • karim
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:41

    نتمنى لكم سنه سعيده و بالتوفيق انشاء الله.

    4
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  • med
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:42

    سنة سعيدة وكل عام و انتم بخير و في احسن الاحوال راجين من الله تعالى ان يرفع عنا هدا الوباء و البلاء و حفظ الله جلالة الملك محمد السادس و اطال في عمره

    4
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  • Rachidi
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:43

    تتمنى لي صحفيين وموضفين هسبريس
    والقراء
    وجلال الملك والشعب المغربي
    دكرى يوم ميلادك رسول الله عسي عليبة الصلاة والسلام
    ونتمني مزيد من التقدم والنجاح في
    ما يسعى الشعب المغربي من التقدم والإبداع والابتكار والتجديد

    2
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  • إبراهيم
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:46

    شكراً على هسبريس. وكل عام وانتم بألف خير. وبالتوفيق للجميع طاقم التقني للجريدة هسبريس وجميع والمتابعين الكرام. سنة سعيدة

    1
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  • fahd
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:48

    سنة سعيدة لكل الساهرين على هيسبريس والمزيد من العطاء وسنة سعيدة لكل المتابعين ⚘✨

    1
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  • أبو محمد عبدالله
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:48

    نتمنى للجريدة ولكافة أطرها العاملين في الخفاء المزيد من العطاء والتألق في سماء الصحافة اللكترونية خدمة للرسالة النبيلة. وكل عام وهسبريس بألف خير.

    1
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  • مخمد لعيوني
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:48

    ونحن كقراءك الاوفياء نتمنى لك سعيدة لكل طاقنك الصحفي والاداري والتقتي ومزيدا من التالق والريادة .صوت من لا منبر له .وشكرا اننا استطعنا بفضلك ايصال صوتنا.

    1
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  • كل عام والكل بخير
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:48

    تكون ان شاء الله سعيدة عليكم وعلينا وياربي اذهب عنا الاحزان وان شاء الله تكون كل الاخبار سعيدة ومفرحة ياربي ياسامع الدعا

    1
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  • سعيد الألفة
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:53

    بدوري اتمنى لكل القائمين على جريدة هسبريس الموقرة سنة سعيدة مليئة بالتقدم والازدهار والنجاح…

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  • نعمان محمد
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:54

    ونحن أيضا نتمنى لكم سنة سعيدة ومزيدا من التألق والإبداع في الصحافة والاعلام لأنكم اهلها

    1
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  • benbouazzaf
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:57

    و نحن أيضا نتمنى لكم سنة سعيدة خالية من الاوجاع و الأحزان و ان يرفع الله عنا هذا الوباء بلا فاقد و مفقود.

    0
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  • سين
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:58

    كل عام وجريدة هسبريس بالف خير وتحية تقدير لطاقمها.وكذا لكل المعلقين بمختلف مشاربهم. تحياتي

    0
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