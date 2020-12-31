جريدة هسبريس الإلكترونية تتمنى لكم سنة سعيدة
هسبريس من الرباط
الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:09
مع حلول فاتح السنة الميلادية الجديدة 2021، تتقدّم أسرة هسبريس بمتمنّياتها أن يكون العام الجديد عام خير وسعادة للجميع.
وبالمناسبة ذاتها، يسعد جريدة هسبريس الإلكترونية أن تُبارك العام الجديد لكافة القراء والمعلّقين والزوار حيثما كَانوا، راجية لهُم سنة سعيدة، وكل عام وأنتم بألف خير.
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ونحن ايضا نتمنى لكم اامزيد من التألق ولازدهار
كل عام وانتم بخير وعلى الشعب المغربي
علينا وعليكم بالنجاح وباش ما تمنيتو با رب
علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بخير الحمد لله
شكرا جزيلا وكل عام وانتم بخير وعلى خير وندعو لكم بالتوفيق و النجاح
2021 سنة سعيدة الإنسانية جمعاء
شكرا جزيلا ،وكل عام وأنتم بألف خير
ونحن أيضا نتمنى لطاقم الجريدة سنة سعيدة ومزيدا من التألق والتوفيق باذن الله.
سنة سعيدة 2021 لكل العاملين بالجريدة وكل عام وانتم بالف خير
و medmod يتمنى لجريدة هيسبريس وكل العاملين فيها من صحافيين ومحررين وتقنيين . سنة سعيدة كلها انجازات . والمزيد من العمل ولكم مني كل التشجيع .
بسلامة 2020
و مرحبا 2021
أتمنى لقراء هيسبريس سنة سعيدة
مليئة بالصحة و السلامة
مابقينا طالبين والو
سنة سعيدة ومتمنياتنا لكم بالنجاح و التقدم شكرا هسبريس
سنة سعيدة لجميع المغاربة و عائلة هسبريس ولجميع المسلمين أين ما كانوا
كل عام وانت بالف خير كل العاملين بااموقع وكل القراء .❤
بدورنا نتمنى سنة سعيدة مليئة بالأفراح والمسرات لجميع العاملين بجريدة هسبريس الإلكترونيّة المحترمين من صحافيين واداريين و تقنيين. وكل عام وأنتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا هسبريس وكل عام وكل وطاقمك بخير وبمزيد من التألق
سنة سعيدة لطاقم هسبريس كافة اجمعين
ونحن بدورنا نتمنى لقناتنا الغراء سنة سعيدة ممثلةبكل موظفيها من كل الأطياف ونتمنى لكم مسيرة موفقة !!!!!
تحية لجميع العاملين بجريدة هسبريس العربية والفرنسية من صحافيين واطر واعوان وكل عام انتم بالف خير وبمزيد من التالق والريادة والنجاح ….
و انا كقاريء باستمرار لجريدة هسبريس الالكترونية اتمني لكم سنة سعيدة ومزيدا من التالق .ومن خلالكم لجميع المغاربة بالصحة والعافية و وللمغرب بالتقدم والازدهار ..بالرخاء و الاستقرار .
ولك أيضا سنة سعيدة يا هسبريس الرائعة .تهانينا لك بالفوز بجائزة أحسن صحيفة إلكترونية.
كل عام وانتم بخير وبالتوفيق في مسيرتكم المهنية
هيسبريس جريدتي المفضلة لك نفس المتمنيات ومزيدا من التألق.
شكرا فريق هيسبريس على المجهود الجبار الذي تقومون به. كما نذكركم ان خط تحريركم الموضوعي والفعالية في تتبع ونشر الاخبار القريبة من هموم المغاربة هم سر شعبيتكم.
مسيرة موفقة إنشاء الله
بصفتي من المتتبعين أرشحكم لنيل مرتبة أحسن جريدة رقمية لسنة 2020 وسنة سعيدة لكل الطاقم والجنود الخفاء
ونحن أيضا نتمنى لكم سنة سعيدة وكل عام وانتم بالف خير
شكرا لمنبري الحر
سنة سعيدة للساهرين عليه وكل عام وأنتم بألف خير والتميز.
مزيدا من الريادة الالكترونية والتالق
نتمنى لكم التوفيق ومزيد من العطاء والتألق والحياد ونعتذر لكم ان صدر منا بعض التعاليق الغير المؤدبة
شكرا جزيلا ولكم بالمثل وزيادة لطف منكم ونستونا وثقفتونا بشتى المواضيع راجينا من الله عز وجل يعوضنا خير فالصحة والرزق والبركة فهذ العام اللهم اهله علينا بالامن والامان والسلم والسلام لجل الكائنات الحية 2021
وانا بدوري اتمنى لمركز هسبريس من الطاقم الإعلامي والتقني خالص التهاني والتبريكات بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2021؛ ؛؛؛؛ لكم منا المزيد من التوفيق والنجاح في مهامكم الإعلامية.
نحن كذلك تتمنى لكم ولكل قراء هذه الجريدة سنة سعيدة مملوءة بالتوفيق والنجاح ونتمنى من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء ويحيينا حياة السعداء ، وشكرا لهسبريس التي جعلتنا كعاءلة نعلق ونقبل الرأي الآخر
نتمناها سنة سلام ود محبة وتاخي .سنة تحقيق الأمنيات لجميع إخواننا المغاربة …
نتمنى لكم سنه سعيده و بالتوفيق انشاء الله.
سنة سعيدة وكل عام و انتم بخير و في احسن الاحوال راجين من الله تعالى ان يرفع عنا هدا الوباء و البلاء و حفظ الله جلالة الملك محمد السادس و اطال في عمره
تتمنى لي صحفيين وموضفين هسبريس
والقراء
وجلال الملك والشعب المغربي
دكرى يوم ميلادك رسول الله عسي عليبة الصلاة والسلام
ونتمني مزيد من التقدم والنجاح في
ما يسعى الشعب المغربي من التقدم والإبداع والابتكار والتجديد
شكراً على هسبريس. وكل عام وانتم بألف خير. وبالتوفيق للجميع طاقم التقني للجريدة هسبريس وجميع والمتابعين الكرام. سنة سعيدة
سنة سعيدة لكل الساهرين على هيسبريس والمزيد من العطاء وسنة سعيدة لكل المتابعين ⚘✨
نتمنى للجريدة ولكافة أطرها العاملين في الخفاء المزيد من العطاء والتألق في سماء الصحافة اللكترونية خدمة للرسالة النبيلة. وكل عام وهسبريس بألف خير.
ونحن كقراءك الاوفياء نتمنى لك سعيدة لكل طاقنك الصحفي والاداري والتقتي ومزيدا من التالق والريادة .صوت من لا منبر له .وشكرا اننا استطعنا بفضلك ايصال صوتنا.
تكون ان شاء الله سعيدة عليكم وعلينا وياربي اذهب عنا الاحزان وان شاء الله تكون كل الاخبار سعيدة ومفرحة ياربي ياسامع الدعا
بدوري اتمنى لكل القائمين على جريدة هسبريس الموقرة سنة سعيدة مليئة بالتقدم والازدهار والنجاح…
ونحن أيضا نتمنى لكم سنة سعيدة ومزيدا من التألق والإبداع في الصحافة والاعلام لأنكم اهلها
و نحن أيضا نتمنى لكم سنة سعيدة خالية من الاوجاع و الأحزان و ان يرفع الله عنا هذا الوباء بلا فاقد و مفقود.
كل عام وجريدة هسبريس بالف خير وتحية تقدير لطاقمها.وكذا لكل المعلقين بمختلف مشاربهم. تحياتي