جريمة اغتصاب خديجتو تلاحق زعيم "البوليساريو"

طالبت خديجتو محمد القضاء الإسباني بإنصافها بعد تعرضها للاغتصاب من قبل زعيم البوليساريو إبراهيم غالي.
وروت خديجتو، في حديث مع قناة “الغد”، كيف تعرضت للاغتصاب على يد زعيم البوليساريو، مشيرة إلى أنها أتت إلى إسبانيا عام 1997، بعدما كانت تعيش في المخيمات، حيث عملت مترجمة للمنظمات الأجنبية التي تزور المخيمات، كاشفة عما تعرضت له من عذاب واغتصاب، وما شاهدته في تلك المخيمات.
نوفل البعمري، المحامي والمختص في ملف الصحراء المغربية، أوضح أن جريمة اغتصاب خديجتو هي واحدة من الجرائم الجنسية الخطيرة التي يتداخل فيها عنصر استغلال النفوذ والسلطة بالاعتداءات الجنسية التي تكون النساء ضحيتها، مسجلا أن قيادات البوليساريو تمارسها، مستغلة انغلاق المخيمات لارتكاب هذه الجرائم والإفلات من العقاب.
وأضاف الحقوقي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “إبراهيم غالي يعد نموذجا مصغرا لهذه القيادات المجرمة، التي مارست ساديتها على النساء، حيث استغلت غياب أي حماية قد تكون متوفرة لهن لارتكاب هذه الجرائم”، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق اليوم بسيدة تعتبر مواطنة إسبانية بحكم توفرها على الجنسية الإسبانية، وهو ما يجعل اختصاص القضاء الإسباني قائما، خاصة أن المعطى الذي كان حاضرا من الناحية الإجرائية في السابق قد انتفى حاليا، إذ كان يتم التذرع بعدم استدلال القضاء الإسباني على عنوان إبراهيم غالي”.
وتابع البعمري قائلا إنه بحكم تواجد زعيم البوليساريو اليوم بإسبانيا، في مستشفى معروف ومعلوم، “بات من الضروري تحريك المسطرة المتعلقة بالسيدة خديجتو للتحقيق معه في الشكاية التي سبق أن قدمتها، وهي شكاية لا تتعلق فقط بجريمة الاغتصاب، بل يتداخل فيها استغلال السلطة والنفوذ”، مشيرا إلى أن “إبراهيم غالي كان آنذاك ممثلا لمكتب الجبهة في الجزائر، ومغادرة الجزائر والمخيمات لم تكن لتتم دون المرور عبر مكتبه، وهو ما كان يستغله”.
“بالمعطيات المتوفرة اليوم، فإن إبراهيم غالي، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، يكون قد ارتكب جريمة الاتجار. أضف إليها الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وهي جرائم تعتبر وفقا للقانون الإسباني من الجرائم الخطيرة، التي لا يتساهل معها المجتمع الإسباني خصوصا، والأوروبي عموما”، يقول البعمري، الذي أوضح أن “أول الإجراءات المستعجلة التي يجب العمل على اتخاذها هو استصدار قرار يضمن عدم فرار إبراهيم غالي من إسبانيا إلى حين استكمال التحقيق معه، لأنه قد يستغل الفترة الحالية للعودة إلى المخيمات، وبالتالي سيتمكن من الإفلات من المتابعة والمحاكمة، ولن يتم إنصاف الضحايا خاصة”، مضيفا أن ذلك يأتي في ظل وجود عدة شكايات أخرى تلاحقه، تتعلق بجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالتعذيب والاختطاف.
بانو التهم غير باش مشا لسبنيول والقاديا مفروشة شي الشوية الحكومة الاسبانية ماشي مكلخة باش تعتاقل واحد مطلوب لفاءدة جهة اخرى وملي متوصلش ديك الجهه بالمراد ديالها يبانو تهم الي كانو شحال هادي باش يتعتقل وخا يعتقل ماتسلو حتا نشي جهة يبقا عندها .
خبث النظام الجزائري وضع مصداقية القضاء الإسباني والحكومة الإسبانية أمام العالم على المحك
سبحانك يا الله، اللهم انتقم من الظالمين، رب العالمين يجبك، يجيبك ولو تسافر الى المريخ
قتلتوني بالضحك مع هاد صباح. ههه كل متهم يتدخل فيه المغرب لا بد ان تكون تهمة الاغتصاب وتبييض الاموال موجودة. فليذهب هذا البوليزاريو;;;;;;;;.
ولكن كان بالامكان اعتقاله بتهمة جديدة مبتكرة بدل هذا الشيء الذي قد اصبح الان مكشوفا حتى عند رعاة الغنم في جبال المغرب.
حتى لو افترضنا جدلا ان اسبانيا ستجد له مخرجا من مروقها التي اعتادت عليه بخصوص مصالح المغرب .. المهم ، ان المغرب في كل الاحوال جعل العالم يعرف عن قرب من هو زعيم الوهم ، بطوش الجزائري … و لن يجرأ غدا ان تستقبله اي دولة الا بعد ان تفكر مليون مرة ، و اسثني من هذه الدول من هم معروفين لدى المغرب… و هم اصبحوا قلة و سينقص عددهم مع هده الفضيحة و الزلة الامنية و القضائية و الحقوقية و الديبلوماسية التي سقطت فيها اسبانيا بتوصية من الفراقشية بقشلة المرادية… اسبانيا صارت تلعب بالنار مع اعرق جار… فحذاري يا اسبانيا ، من عار المغاربة ، فلن تسلم جرتك بخير و وخصوصا في شهر رمضان…
أين هؤلاء الذين يقولون إن القضاء الاسباني مستقل وعادل
فهذا المغتصب ارتكب أكثر من جريمة. على القضاء الاسباني ان يتحرك قبل أن يهرب هذا الجاني مرة أخرى بإسم مزور
كان الأهم عندنا هو ان نتابع الوضع الداخلي عندنا و نترك التفاهات الخاصة بالمرتزقة ، او ربما متابعة زعيم البوليزاريو هو تغطية على وضعنا المرير في مغربن المتخبط اجتمعيا ، لمادا لم نفتح نقاش شباب مدينة لفنيدق الدي هرب سباحة الى الجارة اسبانيا ، نعم تريدون التستر على الوضع المزري في بلادنا بأخبار لا تسمن و لا تغني من جوع ، و هدا الرجل المريض هو من يطبل له المخزن من اجل قبول مقترح الحكم الداتي ، عودوا بالبلاد الى جادة الصواب
حصلتي يابن بطوش هدئ ماكانتش فروسكم نتا وشنقريحة وتبون تتحسابو رايكم مطورين يالله ارى برع الفراجة.هذا رآه المغرب احنيني ممعاهش اللعب.بقيادة صاحب الجلالة.ودابا فكها يامنوحلتيها.
اساليب التشويه و التشهير و تلفيق التهم الباطلة اسلوب انتهجه المستعمر عبر التاريخ لكن بدون فائدة فلا شيئ يقف في وجه ارادة الشعوب في الحرية و الاستقلال ههههههه ضحكتني تسمية بن بتوش ههههه بن ددوش بن عكوش بن ببوش ههههه حتى الاسم اللي اخترعتوه هو اسم لشخصيات الفكاهة الهزلية هزالة قصصكم و اخترعاتكم الساذجة اللتي لا يصدقها الا شعبكم المزطول المغييب عن الواقع
وهل دفعت السفارة المغربية اتعاب هذه الدعوة الى المدعوة خديجتوا؟ كما دعمت احتجاجات اخرى في اسبانيا