جريمة قتل تطيح بعشريني في قبضة شرطة فاس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت والسكر العلني البين.

وبحسب ما أورده مصدر أمني لهسبريس، فقد كان المشتبه فيه، الذي يعيش تقريبا وضعية التشرد، قد أقدم على تعريض الضحية للضرب والجرح بواسطة الرشق بالحجارة متسببا في وفاته، وذلك خلال نزاع نشب بينهما أثناء احتسائهما للمشروبات الكحولية داخل حقول أشجار باتجاه صفرو.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية اكتشاف الجثة، يوضح المصدر ذاته، عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن توقيف اثنين من مرافقيه.

وأضاف مصدر هسبريس أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي وأحد شركائه تحت تدبير الحراسة النظرية، وتقديم الشخص الثالث في حالة سراح، بعد انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.