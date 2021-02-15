جريمة قتل تهز علال التازي

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تعليقات الزوار3
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هشام الصغير خارج "الأصالة والمعاصرة" بوجدة
هدشي كتر بزاف ولات القتيلة بحال الى دربك البرد، ولا حولة ولا قوة إلا بالله. والقادم اسواء اللهم ردنا اليك ردا جميلا
السبب في هاذا كله هو اختلاط عالم الليل بعالم النهار.في الحياة الطبيعية قبل كورونا كان هناك قوم لايعيشون الا ليلا وفي النهار ينامون اما الان ومع الحجر اختل الوضع واختلط الحابل بالنابل وأصبح قوم الليل يضيقون الحياة على قوم النهار فكثر الاجرام والسرقات والقتل وسيزيد كلما ازداد الحجر.
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. هاذ كثير بزاف الناس مابقات تخاف لا من الله ولا من السلطة. اش وااقع. ولات الدنيا بحال الغابة . هاد الشي كلو من الفشوش ف الحبس اللي ولا فندق خمس نجوم . خاص الأشغال الشاقة وتطبيق الاعدام . .وقبل هذا وذاك يجب تفعيل الجانب الروحي الذي لا يعطى الأهمية في حين نرى ان الجانب الآخر حاضر بقوة من سهرات ومجون وغير ذلك اين هم المصلخون واين هو دور وزارة الأوقاف واين دور وسائل الإعلام الرسمية التي ترسخ للتفاهة وبيع الاوهام.؟؟؟