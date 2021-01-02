جريمة قتل تورط 3 أفراد من أسرة واحدة بمدينة وزان

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمجاعرة في إقليم وزان، اليوم السبت، ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة يشتبه في تورطهم في جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر إثر تلقيه طعنه بآلة حادة عجلت بوفاته بدوار أولاد حمو بالجماعة الترابية تروال.
وأرجعت مصادر محلية متطابقة أسباب الواقعة إلى صراعات وخلافات سابقة متعلقة بسوء الجوار بين الطرفين، مشيرة إلى قيام الأخوين بالاعتداء على الهالك وتوجيه طعنة قاتلة لم تمهله طويلا، ليفارق الحياة على الفور، مستحضرة قيام الجانيين بإخفاء أدوات الجريمة بمنزل الأب من أجل التستر عليها.
وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى توقيف المتورطين الثلاثة، ضمنهم الأب، وحجز أدوات الجريمة، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قبل إحالتهم على جنايات محكمة تطوان للكشف عن كافة ملابسات وظروف الجريمة الشنعاء التي كسرت سكينة وطمأنينة الساكنة المحلية.
تايقولوا زمان : تبات في الغبينة لا تبات في الندامة،
هاد الوقت، الإنسان يسمح فحقو و يطلب السلامة.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
“القاعدة” يتبنى قتل 3 جنود فرنسيين في مالي
يذكر أن فرنسا أطلقت عملية “برخان” العسكرية في مالي منذ 2014 بهدف القضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي والحد من نفوذها، كما بعثت الأمم المتحدة 15 ألف جندي لتحقيق الاستقرار في مالي، إلا أنه لم يتم القضاء على التهديد الأمني فيها.
ويبلغ عدد قوات فرنسا ضمن العملية 5 آلاف و100، وينتشرون في منطقة الساحل التي تتشكل من موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.
دكار- الاناضول
السلام عليكم.رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ويصبر أهله عليه والضحية في هذا كله ستكون زوجة الأب أم أولاده إن لم تجد من يعيلها بعد دخول أب اولادها إلى السجن ومعه اولادها أما عائلة الفقيد سوف تنسى مقتل ابنهم لأن الوقت كفيل أن ينسي الإنسان كل شيء
يارب السلامه وياربي الطف بالعباد عائلتين في حزن عميق الله يرحم المتوفي ويصبر أهله والله يكون في عون المتسببين في القتل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
ارتفعت وتيرة جرائم القتل وكان النفوس الآدمية تحولت والقلوب تحجرت!! لطفك ورحمتك يا الله. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم والأمة الإسلامية جمعاء. اللهم احينا حياة طيبة وارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين.
الف تخميمة ولا ضربة بالمقص ، لحظت غضب قلبت مصير عاءلة باكملها ،الله يستر او احد الباس
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رحم الله الفقيد . هاده نتيجة تشنج علاقات الجوار التي أوصانا بها الرسول الكريم عليه الصلاة و السلام .بأس العاقبة لجنات
الضحية الثانية بعد الجار المقتول هي الام ، عندما تتحول عائلة باكملها الى مجموعة من القتلة وعندما يصبح الاب شريكا لابناءه في الجيمة عوض ان يبلغ بهم الجهات المختصة فلا امل في اصلاح المجتمع، لن تفيد دموع الام على هذين المجرمين وابيهما مهما كانت غزيرة وصادقة وستعاني الويلات مع المجتمع الذي سينظر اليها على انها زوجة وأم المجرمين، ليس هكذا ننال بر الام ، فهنيئا لمن كان لامه راضيا فهي دائما السند والملجأ لنا بعد الله تعالى .
جريمتين أو ثلاثة في اليوم من طرف الذكر وهذا يحدت كل يوم دون انقطاع ودون توقف وما خفي اعظم حتى اقترب المغاربة من الانقراض بكثرة جرائم القتل ويقولون أن المرأة اكثر ساكني جهنم
.سلام: جدي الله يرحمو كان كايوصي اولدو : كايگولهم قبل ماتخرجو من الدار لسوق تسلحو
گالولو اشمن نوع السلاح نتسلحوبه
گالهم تسلحو بالصبر .