جريمة قتل تورط 3 أفراد من أسرة واحدة بمدينة وزان

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمجاعرة في إقليم وزان، اليوم السبت، ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة يشتبه في تورطهم في جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر إثر تلقيه طعنه بآلة حادة عجلت بوفاته بدوار أولاد حمو بالجماعة الترابية تروال.

وأرجعت مصادر محلية متطابقة أسباب الواقعة إلى صراعات وخلافات سابقة متعلقة بسوء الجوار بين الطرفين، مشيرة إلى قيام الأخوين بالاعتداء على الهالك وتوجيه طعنة قاتلة لم تمهله طويلا، ليفارق الحياة على الفور، مستحضرة قيام الجانيين بإخفاء أدوات الجريمة بمنزل الأب من أجل التستر عليها.

وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى توقيف المتورطين الثلاثة، ضمنهم الأب، وحجز أدوات الجريمة، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قبل إحالتهم على جنايات محكمة تطوان للكشف عن كافة ملابسات وظروف الجريمة الشنعاء التي كسرت سكينة وطمأنينة الساكنة المحلية.