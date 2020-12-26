جزائريون يفضحون "إعلام العسكر" بشأن "الحرب الوهمية" في الصحراء‬

في وقت تؤكد معطيات ميدانية تحكّم الجيش المغربي في المنطقة العازلة والمناطق المتاخمة للجدار الأمني، تصر وسائل إعلام الجزائرية على نقل أخبار كاذبة بشأن استمرار الحرب التي تشنّها جبهة البوليساريو في الصّحراء، مشيرة إلى أنّ “هذه الحرب خلّفت سقوط ضحايا وأحدثت خسائر مادية كبيرة في قطاع المحبس”.
ولم تنشر وسائل إعلام جزائرية أيّ صور تدعم بها “قصاصات الحرب” التي باتت تنشرها بشكل دوري، بحيث تكتفي بنسخ البلاغات “العسكرية” التي تصدرها جبهة البوليساريو بين الفينة والأخرى؛ بينما انهالت تعليقات غاضبة من طرف نشطاء جزائريين على هذه الأخبار ومن يقف وراءها، واصفين إيّاها بـ”الكاذبة” وبـ”الخديعة الكبرى”.
وقال محمد الحسين ساترة، وهو ناشط جزائري على مواقع التواصل الاجتماعي: “إن لم تستح فافعل ما شئت.. الاحترافية في الكذب.. خلاصْ الشّعب الجزائري أصبح واعيا إلى درجة لن تتخيلوها أبدًا. المسلم أخو المسلم. اللهم احفظ الجزائر الوطن وشعبها الواعي يا رب”.
وليست هذه المرّة الأولى التي تنشر فيها وسائل إعلام الجزائرية الأكاذيب، خاصة بعد عملية تحرير الكركرات، إذ تحرّكت “أبواق” النّظام العسكري في الجارة الشّرقية، مثل جريدتي الشّروق والبلاد، وأصبحت متخصّصة في مواجهة مصالح المغرب والترويج لأكاذيب بشأن اندلاع حرب في الصّحراء، وسقوط ضحايا في صفوف القوات المسلحة الملكية.
وأورد الناشط الجزائري سفيان ياحي، معلقا على إحدى قصاصات الحرب: “لو كان تلهاو ببلادنا وخلوكم من المغرب وإسرائيل…مكفاش مشاكل البلاد باش تحكمو على حكايات فارغة لإلهاء الشعب. أما في ما يتعلق الصحراء، فما صرفته مختلف الحكومات الجزائرية عليها منذ الستينيات فحدث ولا حرج.. أموال وخسائر كان من الأحسن استثمارها في بلادنا”.
من جانبه، قال المعلق الجزائري طارق قوطالي: “على الأقل، ومن باب ‘الأقربون أولى بالمعروف’.. روحوا شوفوا معاناة اخوتنا في القرى والمداشر ومعاناتهم في فصل الشتاء، سواء من حيث الطرقات أو الغاز أو الماء، وكذلك معاناة بعض الابتدائيات في مناطق الظل.. وتبقى الأمور الخارجية أمرا هامشيا من اختصاص وزارة الخارجية، وشكرا”.
أمّا الناشط سيف الدين فخاطب رؤساء تحرير المواقع الجزائرية قائلاً: “احكوا على الشباب لي لا خدمة لا مستقبل لا حياة! اهضرو على مناصب الشغل، والقدرة الشرائية والمستوى المعيشي والاقتصادي تاعنا بالأرقام … بركاو ماتعمرو فينا على دولة (المغرب) ما تهمنا في والو، وعلى شعب مسلم كيما احنا .. كونو رجال اخرتها موت .. الى تخافو اسكتوا وخرجوا من هذه المهنة”.
بينما أثار معلّق جزائري آخر نقطة غياب الصّور في القصاصات الخبرية قائلا: “أليس عندكم مراسل حربي يرافق هؤلاء؟ ينقل لنا صورة واحدة فقط، واحدة فقط لا اثنتان؟ حتى الحرب العالمية الأولى عندنا صورها لما كانت آلة التصوير تحمل على الشاحنات! اليوم يمكن لجندي واحد أن يصور كل شيء بهاتفه ويرسله للعالم! إذا أين صور هذه الحرب؟”.
الجنرالات بغبائهم غادي يبقاو كيطرطاو حتى يجيبوها فراسهم وبلادهم ، والعبرة فصدام والقذافي وبشار الأسد ، كل من يقف في وجه أمريكا وإسرائيل والمغرب مصيره خراب دولته وتقسيمها الى دويلات وحروب أهلية …
وجب الإسراع في تنفيذ ضربة عسكرية ضد الجزائر قبل أن يستقدموا الروس لإقامة قواعد عسكرية في الجزائر والايرانيين لإقامة ميليشيات جديدة تدعم البوليساريو.
تخيل أخي المغربي أن فرانسا “الكافرة” إحتلت المغرب من 1912 إلى 1956 ( أي 44 سنة كانت كافية لضحد “العدو”).
الجزائر “ المسلمة” حاشرة نفسها في صحرائنا من 1975 إلى 2020… (أي 45 سنة أو مزال ما سالينا). هادى 45 سنة و هي تعمل بلا كلل ولا ملل من أجل تقسيم المغرب.
من الكافر ومن المسلم؟؟؟ حلل و ناقش!
ما يهمنا هو المغرب في صحرائه وفلسطين في قدسها والجزائر في بوليساريو
كيكذبو مكيحشموش أصحاب ليهم ناس باقين في العصر الحجري لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
السلام عليكم.هههه ألم أقل في تعليق سابق ربما الجزائريون اللذين يسكنون الآن في الجزائر سيطلبون اللجوء إلى المغرب بعدما يروا كذب وزيف إدعائات جنيرالاتهم الكاذبة وربيبتهم البوليزبال كما فعلت السيدة التي ظهرت في فيديو البارحة تطلب فيه جنسية المغرب والله اعاونها ووفقها في طلبها وتجد اذانا عند مسؤولينا كي يساعدوها.ومازال العاطي اعطي.سيأتي يوم وصور فيه الشعب الجزائري على النظام الفاسد اللذي أفسد حياتهم بخرافات لن تكون قابلة للتطبيق وإنما هي مجرد أوهام في عقولهم
الاعلام الجزائري خارج الزمان يعتمد على أسلوب القرون الوسطى في الكدب والبهتان ربما يحاربون في كوكب آخر غير الأرض من يعلم الجنرالات الجزائرية تستطيع شن الحرب على الجن من أجل المحيط الأطلسي ولكن هيهات فاتكم القطار إسمه البوراق
سنة 2020،سنة سوداء على تبون
وسلفه بوتفريقة الذي”في مختفون”
و جنيرالات القرقوبي و..المعجون
جنيرالات السوء..منتفخي البطون
الذين أصابهم السعار و..الجنون
بعد حدث الكركارات..وفرحة العيون
وتدشين القنصليات برونق و فنون
اما من بالمرادية..الذين لايفهمون :
بوتفريقة و من معه..في مختفون .
لقد ولى عهد الملاطفة والسكون
وأصبح من اللازم أن”نكون او لانكون”
مع جار كلما وجد فرصة،للعهد يخون .
مع جار جائر..كل داخل إليه ..مسجون .
لمضايقتنا يبدر اكثر من اموال قارون .
لكن يرجع دائما..كما يعود المغلوبون .
يرجع بوجه متسخ..في الوحل مدفون .
فليعلم كل من بالمرادية:اننا علويون”
وصحراؤنا وملكنا في القلب والجفون.
حافظهمامنزل”والقلم وما يسطرون”
قلنا لكم ان غباءهم ليست له حدود.انه ظلم الجغرافيا التي قدرت علينا هذا الجوار المشؤوم والحمد لله على كل حال.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انصح الجزائر أن تهتم بشعبها وكنصيحة بين تينزوانين و تمنراست 400 كلم من الطريق الغير المعبدة ولا حياة لمن تنادي يا حكام الجزائر
على ما يظهر مبيعات playstation في الجزائر تضاعفت كثيرا في الأيام الأخيرة ، لأن العسكر قرر مواجهة المغرب إفتراضيا على playstation
اقوى سلاح تحمله الشعوب الوعي ثم الإيمان بقضية ما والحمد لله الشعب الجزاىري فهم لعبة الحكام ولا تفرقهم عن مواصلة الحراك غير فيروس كورونا بعدها لن يسكت الشعب عن مطلب التغيير والتخلص من الفيروسات البشرية الحاكمة بالغصب
هاد قنوات الجزائرية دايرين بحال بوريطة غي بوريطة كيفيق من نعاس كيعمل قنصلية وهاد القنوات الجزائرية كيحسب شحال من قنصلية شادين معاه حساب
عصابة جنيرالات الجزاءر حاقدين على المغرب ورتات في هذه 45 سنة البوليخاريو فقط هههه
جحح الانفصاليين في العالم و حتى الدول التي تساندها. تقوم بالاشتغال ك بوق و تراسلين لمرتزقة اصبحو في الهامش. الحزاىر تتمنى الحرب بيننا و بين البوليزاريو حتى يرو الدم يسيل احفاد الدراكولا الفرنسي الاستعماري. لن تصلو الى مبتاغكم و القوات المسلحة الملكية ستصفي اي قرد يقترب من الاراضي المغربية خصوصا من احفاد الحركى .
لقد اقتربت البوليساريو من بلاغها العسكري الخمسين.. و داءما تكتب عن الهجومات “المركزة”.. و الاقصاف الشديدة و المتكررة التي حولت الجدار الدفاعي بطول 2700 كلم الى ركام.. فماذا تنتظر البوليساريو لكي تدخل العاصمة الرباط؟.. المفروض مع كل هذه الحرب من جانب واحد ان يكون المرتزقة في شوارعنا.. فلماذا لم يتحركوا بعد من اماكنهم؟..
الجواب عند جينرالات العصابة في الجزاءر الذي ذاقوا الهزاءم على ايدي القوات المسلحة الملكية على الاقل خمس مرات..
الله يعميها لشي وحدين وصافي.. راه تيقلبو على خلى دار بوهم..
برافوا لاخواننا في الجزائر، لوقوفهم على حقيقة النظام العسكري المخادع والمزور لارادة الشعب الجزائري الشقيق.
ان خرافة الحرب التي يتكلمون عليها هي مجرد فزاعة و تكتيك من اجل البقاء في سدة الحكم.
الحياة في المحبس عادية، والناس يتسوقون ويشربون الشاي باريحية تامة، لا يسمعون حتى طلقة واحدة.
لعن الله الكذاب ولو كان ممازحا.
على المغرب أن يأكد ما تنشره عصابة البوليزاريو والجزائر وأنه خرقت فعلا وقف إطلاق النار ومحاسبة والجزائر التى ينطلق منها المهاجمين أنهم يسكنون اراضي جزائري وبالتالي محاسبتها أمام المنتظم الدولي
الحرب التي تحكي عنها وسائل إعلام العسكر هي حرب على لبليستيشن والنينتيندو لاغير أما الوضع الحقيقي في كل الصحراء المغربية فتتحكم فيه أسود القوات المسلحة الملكية….
“وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا ” لازلنا على خير مادام هناك من يقول كلمة حق ولا يصدق ما يشاع ولو ممن يديرون أمور دولته.
هل يظنون بان الاسلحة مثل التراشق بالبيض او الطماطم
باختصار
المغرب يكسب و العدو يحسب و الحرب تكتسب بالنتاءج و ليس بالبلابلا
اعلام الجزاءر مثل صحيفة بفرنسا معروفة بالكدب و لكنها تكدب الخبر بعد نشره ليس مثل
اكدب اكدب حتى يثق بك الجميع
على المغرب الدفع بالجدار الامني الى الحدود الشرقية، إذ ذاك أي رصاصة تطلق من وراءه ومن أراضي الجار ستعتبر عدوانا طبقا للقانون الدولي، مما يعطي الحق المغرب لملاحقة الخونة داخل الأراضي المجاورة.
اللهم لا شماتة حل جميع الانظمة الطاغية مبالخياتم الجزائريين الذين يتحدثون بالواقع ويطلبون حقوقهم المشروعة يتم اقبار اصواتهم واتهامهم بالخيانة لان نظام الكبرانات يعيش على الاشاعة ومن يصدقها لحاجة في نفس يعقوب
هنيئا لنا
والحمدلله على أن لنا ملك ابن ملك من سلالة ملوك ويعرف من أين تأكل الكتف
انهم يستخفون بعقول الشعب ، فعززو كدبكم بصور حربية عن قناة جزائرية او دولية أن لم تستحيي فقل ماشءت
على حد قول اينشتاين * لا يوجد لقاح للغباء ” ألا يعرف هؤلاء الجهلة المتخلفين معرفيا ان سماء المنطقة كغيرها من مناطق العالم تغطيها أقمار اصطناعية ترصد جميع الحركات وترسل العديد من الصور. ولو كانت أخبارهم صحيحة لتناقلتها كل وسائل الإعلام العالمية . لكن إعلام جمهورية كلاخستان َوغبييستان وبليدستان تنفرد وحدها بالأخبار الكاذبة والمصيبة انها تصدقها. على الجزائريين الأحرار أن يقاطعوا صحافة الصرف الصحي.
وفيما يخصنا نحن في مغربنا العظيم أن نفضح كابرنات فرنسا و إرهابي تندوف عبر كل الوسائل و خاصة التواصل الاجتماعي ولنجعلهم أضحوكة العالم
أتمنى صادقا أن يستفيق الشعب الجزائري الجار من سباته العميق، قضية الصحراء المغربية التي صرف عليها النظام الجزائري مليارات لا تعد ولا تحصى هي قضية خاسرة والدليل التطوات الدولية الأخيرة بالإضافة إلى إيمان المغاربة قاطبة بعدالة قضيتهم، لذلك أصبح من الواجب اليوم على الشعب الجزائري أنه يواجه نظامه بالحقيقة المرة، كان من الأحرى الإنتباه على مدار 45 سنة لمشاكل الوطن الداخلية وصرف المليارات على التنمية والبحث الجدي عند مستقبل أفضل للشباب الجزائري الحالم…أما تقسيم المغرب وفصله عن صحراءه فذلك من سابع المستحيلات.
قناة الجزائرية كل يوم انا اتابعها على اخبار منتصف الليل بصراحة انصدمت المرة الأولى بما اني مغربي أسمع الجارة الشقيقة تصف المغرب بالبلد المستعمر والعدو والبارحة على قناتهم الجزاىرية كان اليوم 43 على توالى و المرتزقتهم تقصف الجدار (الذل والعار) على حسب قولهم صراحة لم أرى دولة تكره المغرب وتصفه بالعدو سوى الجزائر حكام مرداية الأشرار
وأكثر ما يغضني عندما يتحدث تبون بأن ليس عنده مشكل مع المغرب وان قضية الصحراء المغربية قضية استعمار وكأنه يستبلدوننا اي انهم مطورين وحنا بلاداء
نسيت البارحة في نفس الاخبار روبرتاج في صحراء الجزائر لا أفهم ماذا يقصدون هل هناك فقط صحراء المغرب الجزائر لا يهمها السكان الصحراوين بقدر ما يهمها تمزيق المغرب ودخولها إلى التراب المغربي إلى المحيط الأطلسي لأن المرتزقة فقط بياديق العسكر
المغرب بنى مدن الصحراء المغربية والآن استرجعنا ما وراء الجدار فطوبى للعسكر بالمرتزقة جعل الله لكم في ميزان حسناتكم والشعب الجزائري المغلوب على أمره
والله إنه لشيء محير ويثير السخرية في نفس الآن. العداوة شيء مترسخ في عقول الجزائريين. اقول هذا وانا اتابع اللحظة على قناتهم الرسمية الثالثة برنامجا كله هراء وبهتان وتزوير الحقائق لا لشيء الا من اجل تزوير التاريخ ونفث السموم وتكليخ الشعب المخدر اصلا. لا عجب أن تجدهم اليوم يمارسون لعبة الضرب تحت الحزام، فالمغرب اوجعهم بالضربة القاضية وجعلهم يفقدون ما تبقى لهم من صواب. حنكة الملك وتلاحم الشعب مع العرش و انتصارات الدبلوماسية المحنكة لصاحب المقص لم تترك للعصابة أي فرصة للتوازن العقلي والتفكير السليم. يخبطون خبط عشواء كمن يحاربون طواحين الهواء. يتباكون كالنساء في الاعلام ويصنعون بطولات لا وجود لها الا في خيالاتهم المريضة. المغرب قوي بسياسته وبشعبه وبملكه وبحلفائه وباستراتيجيته التي تستحق ان يتعلموا منها بدل الاستغراق في الرشق العشوائي عبر منابرهم الاعلامية الكاذبة. عاش الوطن والخزي والعار لمن ضحى بشعبه من اجل حفنة من الأشرار.
في الجزائر هناك “صنّاع البطولات الوهمية ” و في المغرب هناك صناع السياسات الناجعة على ارض الواقع و يحضرني ما حققه المغرب بشأن تأكيد سيادته على صحرائه من خلال إقناع الدول بفتح قنصليات كتعبير حاسم على اعترافهم بمغربية الصحراء ، و اعتمد المغرب في ذلك منهجية متدرجة بأهداف محددة و مرسومة مسبقا ، فعندما أقنع دولة جزر القمر بافتتاح قنصلية كان يعي ما سيحدث في الحال و المآل و هكذا تطورت الأمور لتنخرط العديد من الدول الأفريقية و العربية في هذه العملية إلى ان أثمرت الحدث التاريخي : اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على أراضيه الصحراوية . و أذكر أن بعض الابواق من الجزائر و معهم قنوات مأجورة تهكمت على المغرب باعتماده على جزر القمر و نسي الأغبياء أن جزر القمر هي دولة عضو بالأمم المتحدة كما غاب عن دهنهم أن المسألة كانت فقط إعلان عن تدشين مرحلة جديدة ألا و هي ديبلوماسية القنصليات و التي ستأتي أكلها بعد حين.
والحقيقة ان هذه المنهجية في تدبير النزاعات ، التي اعتمدها المغرب ، يجب ان تدرس بمعاهد العلوم السياسية ، و هي كذلك عنوان لقصة جميلة: ” الارنب القمرية التي حملت الفيل الأمريكي”.
حتى فبركة الاخبار و كدا الصور لايهام الشعب الجزائري بوجود حرب في الصحراء المغربية فشل فيها النظام العسكرى الجزائري وهدا دليل قوي على ان هدا النظام استهلك جميع الاوراق و بالتالي زواله و اندحاره اصبح سوى مسألة وقت
ااحمد لله الدي افاق شباب الجزاءر الشقيق واعرف حكام العسكر على مايروجه من اكاديب عن الحرب التى هي فاءمة مع البوايزاريو فالجيدار الامني بالمحبس مع انفصالي عسكر ااجزاءر اقول لحكام العسكر الشعب الجزاءري الشقيق واعي ومتقف ولا تكدبو عليه بالموسيقة الا ستعمارية متعكم اين تشغيل الشباب العاطل .غلاء المعيشة ابن الماء لسكان المداشير اين اموال النغط التي تعطى الى البوابزاربو اين شباب القبايل الدبن ادخلتموهم الى السجون واتبعتو الاكاديب والتحريض على المغرب من اجل لاشىء الصحراء مغربية في ارضها والمغرب في ارضه .
عقلية العسكر الجزائري عقلية الأطفال حتى اطفال المغرب اكثر وعيا من النظام الجزائرى فديوهات وحروب كاذبة لماذا كما يقول المثل المغربب النظام الجزائري سيزول سواء من الشعب الجزائري او من المنتظم الدولي.
أقترح تسمية خمس شوارع رئيسية في أقاليمنا الجنوبية :
– شارع جزر القمر
– شارع ليوبولد سنغور
– شارع زايد بن سلطان آل نهيان
– شارع الحسين بن طلال
– شارع دونالد ترامب
نتاسف لقراءة هكذا تعليقات من طرف نشطاء جزائريين في مايخص الأوضاع المزرية التي يمر منها الشعب الجزائري الشقيق، ،،،،،أموال تصرف على مرتزقة واقصد البوليزاريو، ،،،،،فتخيلوا معي لو انفقت تلك الأموال استثمارات في المغرب العربي؛ ؛؛؛؛؛؛لما أصبح المغرب العربي من أغنى التكتلات الاقتصادية في العالم بل الأبعد من دلك ستكون له الكلمة المسموعة لدى المنتظم الدولي لكن حكام الجزائر غرسوا سرطانا في قلب المغرب العربي ولم يجدوا له علاج.
البوليساريو هي اكبر نكتة و كذبة عرفها التاريخ القريب و كيانها الوهمي المفبرك لا وجود له على ارض الواقع فمن الطبيعي ان ينسج النظام الجزائري الغبي المؤسس و الحاضن لهذا الوهم بطولات و معارك وهمية لن يستطع اثباتها لانها من وحي الخيال و من انتاج مخابرات بنعكنون التافهة فالشعب الجزائري واعي بالاكاذيب التي يروجها اعلام الصرف الصحي فامام كل هزيمة دبلماسية او عسكرية يختار الكذبة المناسبة للتخفيف من معاناته و استحمار المغفلين فبعد اعتراف امريكا بمغربية الصحراء روج لتحالفه الوهمي مع روسيا لتبخيس الاعتراف الامريكي او امكانية الغاء القرار في عهد جو بايدن و هذه كلها اكاذيب لا اساس لها من الصحة و بعد تحرير الكركرات من عصابات قطاع الطرق روج لضربات البوليساريو الوهمية على خطوط الدفاع المغربية و بعد تلقيه الهزيمة المدوية في مجلس الامن روج لقرارات ضد المغرب لن نسمع عنها الا في اعلام زمرة جنيرالات المرادية فهذا نظام تافه فاشل يحترف البروباكاندا و الاسطوانت المشروخة و الاكاذيب لاستحمار الشعب الجزائري الشقيق و التغطية على هزائمه المتتالية التي حطمت جميع احلامه بجرة قلم من انامل دونالد ترامب حفظه الله.
السلام عليكم.إلى المعلق هشام وما الأفضل.بوريطة اللذي يخدم بلده بكل تفان ولا يعادي أي بلد آخر أو جنيرالات الجزائر التي تريد تفكيك وحدتنا الترابية.بوريطة يأخ هشام بألف رجل من جنيرالات الجزائر الفاسدة ونحن نفتخر به كثيرا.سبجان الله تعليقات من البعض لا علاقة.عاش السيد بوريطة خادم بلده بالطريقة الصحيحة ومن كل قلبه ولا عزاء لمن يحقد عليه وجزائرك اجلا ام عاجلا سترضخ للأمر الواقع ولما لا هي الأخرى تعترف يوما ما بعد أن ترجع إلى رشدها بصحرائنا المغربية كما تفعل الآن معظم الدول التي كانت تكره المغرب والآن رضخت للامر الواقع لأنهم يعلمون أنه لا مفر منه
هههههه والله الا ضحكوني كيقول واحد المثل مغربي،,: حتى سلا العرس عاد ناضت منانة تشطح العرس تسالا يا حكام الجزائر ماشفتوش عنكم ترامب شبع تحياح الصحراء تسلا الفيلم ديالها يا بوخنونات واش غير كتنعسو وتحلمو بالحرب ومع صباح تفيقو وتتحسبوه بالصخ هذاك كان غير حلم نضرا بالخوف ديالكم من المغرب
الجارة الشرقية تروج الاكاذيب والبروباغاندا لكي تلهي الشعب الجزائري من صراعات الجنرالات داخل قصر المرادية والانقلاب على الرئيس المزور تبون. البوليساريو ماهي الا لعبة بيد النظام العسكري الشيوعي التي ليس له دلائل او حجج على مهاجمة القوات المسلحة الملكية. كل واحد من الانفصاليين له هاتف فلماذا لا يوثقون ويسجلون اي هجوم. الشعب الجزائري عاق بالنظام الفاسد.
الحمد لله ان الشعب الجزائري اصبح يعرف جيدا من هو عدوه الكلاسيكي الحقيقي.
ونتمنى ان ينبعث من بين صفوف الجيش الجزائري احرار ضاقوا ذرعا بنظام فاسد ضيع على الشعب الجزائري سنوات ضوئية من التنمية و الثروات و الاموال في سبيل قضية خاسرة مان الهدف منها منذ البداية هو سرقة الشعب الجزائري.
ايها الشباب الجزائري…العالم من حولكم يتطور يوما بعد يوم و نظامكم المجرم يدق لكم مسامير في جلابيبكم لتبقو دائما كما انتم…فانظروا ماذا تصنعون و لكم واسع النظر.
المغرب ليس عدوا للشعب الجزائري بل هو عدو النظام الجزائري السارق الفاسد و الارهابي و لعصابة قطاع الطرق.
العقل يقول انه لا يمكن ان تسمحوا ان يتم تبذير و سرقة اموالكم و ثرواتكم الى مالا نهاية…بل ان النهاية ستكون في 2040 حسب تصريح مدير سوناطراك…
الحقوا ماتبقى لكم والا سيعيش احفادكم عالة على العالمين بعد 20 او 30 سنة من الآن.
اللهم ان العالم اجمع قد بلغ.
حتى لين غادي يبقى يكذب العسكر وشيوج الجنيرالات … صافي اكتشفت اللعبة من اولها الى اخرها …. الشعب الجزائري شعب ذكي ولا يصدق الخرافات.
ربما الجزائر تريد دفع المغرب الى مواجهة عسكرية مباشرة معها لتخلط الأوراق داخليا بالخصوص والتهرب من التغيير الحتمي الذي يطالب به الشعب والمجتمع الدولي، ولا يفرض عليها تغيير يفقد العسكر موقعها القوي في الدولة وعلى الرقعة الجيوسياسية في خضم التغييرات التي لم تتضح بعد ملامحه النهائية، لكنها حتمية،
المقصود ربما من هذا التركيز الجزائري على الضربات المفترضة ضد المغرب هو جعل المغرب يفقد برودة اعصابه وتوجيه انظار العالم نحوه في انتظار رد فعل يجعله “يؤكد” طرح ان المغرب معتدي
فموقف الجزائر ملتبس اذا اعتبرنا أن كل اعتداء من الأراضي الجزائرية ضد الجيران فهو اعتداء من الجزائر، خصوصا من مجموعة مسلحة تحتضنها الجزائر وتمولها، وتلغي طرحها ان “اللاجئين” مدنيين في حين انهم سيعتبرون عصابات مسلحة لا يجري عليهم قانون اللاجئين