جلد مثليَيْن في إندونيسيا

تعرض رجلان مثليان للجلد 77 مرة في إندونيسيا من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخرقهما الشريعة الإسلامية.

وشهد العشرات عملية جلد الرجلين الذين تتراوح أعمارهما بين 27 و29 عاما، وهم يتألمان ويتوسلان من أجل الرحمة بينما تناوب فريق من خمسة أشخاص على تنفيذ الحكم وهم يرتدون أغطية للرأس.

وقال هيرو تريويجاناركو، رئيس شرطة الشريعة بالإنابة في منطقة أتشيه، إن الرجلين اعتقلا في نوفمبر الماضي بعد أن اشتبه السكان بسلكوهما واقتحموا غرفتهما المستأجرة حيث تم القبض عليهما وهما يمارسان الجنس.

وقد تم جلد كل رجل 77 جلدة، أقل بثلاث جلدات من العقوبة الأصلية، لأنهما قضيا بالفعل ثلاثة أشهر في السجن.