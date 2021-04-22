جلسة مجلس الأمن تكشف رصد المنتظم الدولي أكاذيب البوليساريو

رغم عدم صدور أي قرارات أو بيان عنها، إلا أن جلسة مجلس الأمن الدولي التي خصصت لدراسة تطورات قضية الصحراء المغربية فندت بشكل غير مباشر مزاعم جبهة البوليساريو بوجود “حرب في الصحراء” منذ تطهير معبر الكركرات.
وبحسب ما ذكرته مصادر متطابقة فإن الإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، كولين ستيوارت، بشأن الوضع الميداني، لم تتحدث عن وجود حرب بين المغرب والبوليساريو كما تدعي الجزائر والجبهة الانفصالية بشكل يومي.
ولم تؤكد الأمم المتحدة منذ عملية الكركرات وجود حرب مسلحة في الصحراء المغربية؛ إذ حرصت الندوات الصحافية اليومية التي يعقدها الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة على تفنيد هذه المغالطات بين الفينة والأخرى. وتحصل الأمم المتحدة على المعطيات من بعثة “المينورسو” التي تتولى مسؤولية الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار رئيس “المينورسو” خلال جلسة مجلس الأمن، وفق ما كشفت عنه مصادر دولية، إلى الصعوبات التي تواجه عمل البعثة الأممية في تنفيذ مهامها، بما في ذلك جمع المعلومات والتحقق منها في الميدان.
وقبل انعقاد الجلسة أفاد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن بأن المغرب يواصل تعاونه ودعمه الفعالين لبعثة “المينورسو” في أداء مهمتها المتمثلة في الإشراف على وقف إطلاق النار. وكشف في هذا الصدد أن أعضاء البعثة شملتهم حملة التلقيح ضد “كوفيد-19″، على غرار المواطنين المغاربة.
ولفت عمر هلال انتباه مجلس الأمن الدولي إلى القيود الصارمة المفروضة من قبل “البوليساريو” على حرية تحرك البعثة وإمدادها، بتواطؤ من الجزائر، ما يعيق بشكل كامل مهمتها في الإشراف على وقف إطلاق النار.
وأبرزت التقارير التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة إلى أعضاء مجلس الأمن أن الوضع في الصحراء خلال السنوات الأخيرة بات يتسم بـ”عدم احترام وقف إطلاق النار الموقع عام 1991، والاتفاق العسكري رقم 1″، في إشارة إلى خروقات جبهة البوليساريو وإعلانها الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب.
وشددت أغلب مداخلات أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة إيجاد حل لهذا النزاع بالطرق السلمية عبر محادثات السلام بين الأطراف المعنية، وذلك على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ودعا رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل، السفير الفيتنامي لدى الأمم المتحدة، إلى تجنب التصعيد والتوتر، والعودة إلى المشاورات السياسية في أقرب وقت ممكن تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.
وشدد السفير الفيتنامي على ضرورة تعيين مبعوث جديد للأمين العام للأمم المتحدة، خلفا للرئيس الألماني الأسبق هورست كولر المستقيل منذ 2019.
وكانت مصادر دبلوماسية كشفت أن مجلس الأمن الدولي “لم يوافق على مشروع إعلان مشترك صاغته الولايات المتحدة”، يدعو إلى تجنب التصعيد في النزاع بالصحراء”.
وحسب المصادر ذاتها، فإن النص الموجز المكون من ثلاث فقرات يحث على تبني سلوك “بناء” في التعامل ميدانيا مع بعثة الأمم المتحدة (مينورسو)، والإسراع بتسمية مبعوث أممي جديد، “من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة في أسرع وقت ممكن”.
كل الانظمة المستبدة الارهابية تستعين بذباب الكتروني مثقف، الا نظام العسكر البائس الذي وظّفَ ذباب لا يقدر على كتابة جملة مفيدة واحدة، جميع تعاليقهم هنا مليئة بالاخطاء الاملائية. من هذا المنبر انصح ذباب الزريبة الشرقية ببعض دروس محو الامية قبل التعليق
مهما طال الزمن او قصر سيعود الحق لاصحابه…..
وكما يقول المثل الشعبي”لي ماهو ليك غير يعيك”
USA never support a dictatorship .even a kid knows morocco is a dictator
على المغرب ان يسعى الى تطوير المنظومة العسكرية وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا الجديدة كالدرون وغيرها
فالنتيجة جيدة والقيمة منخفضة مقارنة مع الاليات الكلاسيكية ، وليعلم اي مرتزق انه اذا حاول الاقتراب او الدخول الى المنطقة العازلة فمصيره الموت.
وانتهى الكلام
واش داك الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ما جاب حتى شي نتيجة !!!
ولا هاد شي بحال لعب الدراري …
اما ان لهذا العبث الجزائري ان ينتهي. اعتقد ان تحلب المغرب بالحكمة مع الجزائر طال و حان الوقت لنجعل حكام الجزائر يحسون باننا سوف نقظ مضجعهم. للمغرب كل الامكانيات ليرد الصاع لهذا البلد باساليب تشتت شمله كما بود ان يفعل بنا. صراحة تجاوزوا كل الحدود. و كان الله في عون الشعب الجزائري الذي تحكمه عصابة كعائلة كيم ايل سونغ بكوريا الشمالية
لا للحكم الداتي ولا للمفاوضات مع قطاع الطرق الإرهابيين ولا لرجوعهم إلى اقاليمنا الجنوبية لأنهم ليسوا مغاربة وليسوا من أبناء المنطقة وهم صناعة وأبناء النظام البخروبي الكبراتي الإرهابي ولا علاقة لنا بهم وهم مشكل خرايري داخلي وهم من يتحملون مسؤوليتهم ولا يهمنا أمرهم ليقوموا بدولتهم في تندوف وانتهى الموضوع
الله الوطن الملك هاذا شعارنا نحن جنود مجندين نموت من أجله هاذا المغاربة في صحرائهم و الصحراء في مغربها إلى أن يريث الأرضي من عليها إنشاء الله
في الوقت الذي تخوض فيه الدولة صراعات مصيرية في شأن قضية وحدتنا الترابية قضية المغاربة الأولى يأبى المتعاقدون المتقاعسون إلا أن يرفعوا عقيرة الانتهازية بزعامة العدليين زعماء التنسيقيات.
إليهم نقول :
فاللهم من أراد بهذا البلد الآمن شرا فاجعل كيده في نحره وانصر اللهم جنودنا المرابطين بنصرك المبين.
علينا الان أن نستعد لمواجهة محتملة مع البوليساريو بتاطير من الجزائر الذين يسعيان بعد انفضاح اكذوبة المواحهة العسكرية الدخول فعليا فيها لجر المنتظم الدولي للاستماع للطرح الانفصالي الذي لم يكسب بعد أي قرار يصب في صالحه
في هو الحل تقرير المصير الشعب الصحراوي وذلك لتفادي هذا النزاع المفتعل الذي اطال اماده
لا تكلمونا عن مشاعر و أحاسيس البوليساريو الاي جرحت بل أين موقف الو .م .أ من” مغربية الصحراء” في مجلس الأمن و ما فائدة الإعتراف إن كانت هي أول من يطالب بتعيين مبعوث لبعثة الأمم المتحظة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية او على للأقل كانت تدافع على الطرح المعقول و الممكن و القابل للتطبيق و و في المجلس لا ان تكون اول من يطالب بمبعوث
ردا علي صاحب المقال ((جمال)) ما قلت الا الصدق قريبا سيعود الحق لصاحبه هاهو يعود تدريجية فالصحراء مغربية ودول العالم كلها فطنت لاكاذيب العدو المرتزق الذي قدم من السودان والنيجر وباقي دول جنوب الصحراء وتم تجميعهن من طرف الجزائر بغية تاسيس دوزنة تابعة لهم وانفضح امرهم وامركم
كلنا نعلم أن الحنيرلات عملاء و تحت أيادي استعمارية جعلوا الجزائر و شعبها عبيد لفرنسا و أدخلوا فيه الخوف من تدبيح و قتل و استحيائهم …
الشعب أصبح فقيرا جاهلا خبيتا ينطقى فقط بالكراهية و الخبت و الضرب في أعراض الناس و السب و القدح و قلة الحياء….
شعب أكله الجوع و الأمراض و الكفر …..
السفيه يتكلم بما فيه ……
لا لا لا لفتح الحدود فإن الجزائري نجس يسرق و يفسد ….
أنما يوجد توجد الفتنة و الشر ….
انشري يا هسبرس
على المغرب أن يعزز قوته العسكرية بأحث الوسائل المتطورة في هذا المجال من رادارات ودرون….بدل الأسلحة التقليدية ليتصدى لكل مرتزق حاول أن يعبر الجدار لقد انتهى زمن التساهل وحسم الأمر الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه ومن لم يعجبه الأمر فلينتحر.
لمادا هدا الصداع كله
الجزاءر لا حكومة لحال الناس لا ادارات بحل الناس
العسكر الأسطوانة ديالو خربت انتهت المساءلة
ولهادا نطلب من المسءولين لن يعطوا لهاذا المرتزقة الوقت
الجزاءر حتى البطاطة مجبرهاشي عاد هما كيتكلموا على المغرب
النضام العسكري الحركي يتلاشى والأزمات تحيط به من كل جانب:
1ـ الأزمة الإقتصادية الخانقة من جهة لم يعد معها العسكر يستطيع توفير لا الحليب ولا السميد ولا الزيت واللائحة طويلة فما بالك بإرشاء اللوبيات للوقوف ضد المغرب والذين بدؤوا ينفضوا من حول الجنرالات.
2ـ الحراك الجزائري الذي إستفاق متأخرا بعد نفاذ الإحتياط من العملة الصعبة، وهو مُصِرُُّ على إسقاط حكم العصابة.
3ـ أصغر عضو في العصابة العسكرية لا يقل عمره عن 70 سنة.
الخلاصة أن العصابة ستكون من الماضي في أجل أقصاه 3 سنوات، وسيتركون الجزائر مجرد محطة بنزين على وشك نفاد غَازَهَا وَبِنْزِينَهَا، والدلائل واضحة وضوح الشمس.
إلى المعلق رقم 11لا داعي لإخفاء أن إتفاقية أو جزائري بنسبة نفسك لمدينة الناظور التي هي براء منك…المغرب في صحرائه. والبوليساريو تلقت صفعة هي وداعمتها الجزائر..بالنسبة للحرب بميزان القوة حاليا يميل المغرب الذي تسلح بشكل كبير. وتدخل الجزائر سيجلب البلاء على المنطقة بأكملها وقد يكون سببا في تقسيم هذا البلد. خاصة وقد ظهرت بوادر ذلك في جمهورية لقبايل. وسيأتي دور الطوارق ومزاب .وربما وهذا أكيد أسست والبوليساريو جمهورية بتنذوف.
واش عمرك سمعتي مجلس امن ولا امم متحدة قالت بأن صحراء ليست مغربية وان مغرب بلد مستعمر .
جبدو بترول وغاز وخلي ناس تبرع بثروات لبلاد
الحرب مع النظام الجزائري أو العصابة أصبح أمرا لا مفر منه
وبالتالي فعلينا أن نعد لهم العدة
هذا النظام لا يفهم شيئا آخر
يتبجح بتقرير المصير وفي نفس الوقت يحتل مسافة لا يستهان بها من تراب جمهورية الطوارق العربية التي تمتد من جبال الأوراس إرلى داخل مالي والنيجر
ونتسائل كيف للمغرب هو الآخر لا يتكلم عن تقرير مصير شعب الطوارق والقبائل البربرية
الحرب آتية لا مفر منها كرهنا أم أبينا
إنه مع كامل الأسف أمر مفروض علينا
وما لم نعد لهم العدة فإننا سنأتي الثمن باهظا
حتى ولو تم تحقيق السلام في هذه المنطقة
على أساس مغربية الصحراء
فلا بد من الحرب لأن الجزائر لها ضغينة وعقدة من سيدها المغرب وذلك لأسباب كثيرة وعديدة
أما مسألة المغرب العربي فعلينا أن ننسى هذا المشروع كوننا أمام جار عنيد وحقود
ولا يفهم إلا الزرواطة
والله لاخير فى مجلس الأمن ولا الإتحاد الأفريقى ولا الجامعة العربية كلهم أسوأ من بعض قضايا متعلقة من سنوات بين الدول ولم ولن يبثوا فيها وخاصة القضايا العربية والإفريقية واضح أنهم يتلذذوا بهذه الصراعات لو كانت هذه القضايا تخص دول أوروبية لم يتناءوا بحلها