جمارك الكركرات تحجز قرابة 9 أطنان من "الشيرا‎"

تمكنت عناصر الجمارك بالمعبر الحدودي الكركرات، بتنسيق تام مع الدرك الملكي، مساء الخميس، من إفشال عملية تهريب كمية كبيرة من مخدر الشيرا.

بلاغ للمديرية الجهوية الجمركية للجنوب، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن عملية مراقبة الشاحنات المتجهة إلى القارة الإفريقية، عبر الكشف بجهاز سكانير، مكنت من حجز 8862.5 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، كانت مخبأة بعناية داخل حمولة من الأسماك المجمدة؛ وذلك على متن شاحنة للنقل الدولي متجهة نحو مالي.

وتم فتح بحث قضائي في الموضوع من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكانت عناصر الأمن الوطني، بتنسيق مع مصالح الجمارك بمعبر الكركرات، أحبطت، قبل يوم واحد، عملية تهريب طنين و86 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي محملة بالأسماك المجمدة كانت متوجهة نحو إحدى الدول الإفريقية.