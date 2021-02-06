جمارك بني أنصار تحبط محاولة تهريب أموال

تمكنت عناصر جمارك زمرة مكافحة المخدرات بالناظور، الليلة الماضية، من إحباط محاولة تهريب مبلغ 353415 يورو بميناء بني أنصار.
وحسب مصدر هسبريس، فقد جاء إحباط العملية بعد إخضاع شاحنة تحمل لوحة ترقيم مغربية للتفتيش الروتيني، قبل أن يتم اكتشاف المبلغ المذكور مخبأ بعناية داخل الشاحنة.
وأوقفت عناصر الجمارك سائق الشاحنة، وهو مغربي يبلغ من العمر 33 عاما ويقيم بالديار الأوروبية، في انتظار تعميق البحث معه لتحديد كافة المتورطين في العملية.
الناس كتهرب الأموال الطاؤلة وحنا هع هاد كورونا والله ما لقينا حتي باش نعيشو دمرتنا مزيان بقا لينا نخرجو نسعاو
هاذا غير شي صراف العملة الصعبة بغا يخرجها برا ويرجعها بالدرهم بالملايير. الي بغاها كاملة يخليها كاملة. تحية لإخواننا شرطة الحدود. بلادنا محتاجة للعملة الصعبة في ظل ازمة كورونا
مقولتوش لينا واش خارجة ولا داخلة للمغرب ؟؟؟؟
يجب سن قانون جديد يسمح بإخراج العملة الصعبة بصفة قانونية (في حدود المعقول) لأن محاولات التهريب لن تتوقف أبداً لاسيما من طرف ذوي النفوذ الذين لهم أملاك خارج المملكة.