جمارك بني أنصار تحبط محاولة تهريب أموال

تمكنت عناصر جمارك زمرة مكافحة المخدرات بالناظور، الليلة الماضية، من إحباط محاولة تهريب مبلغ 353415 يورو بميناء بني أنصار.

وحسب مصدر هسبريس، فقد جاء إحباط العملية بعد إخضاع شاحنة تحمل لوحة ترقيم مغربية للتفتيش الروتيني، قبل أن يتم اكتشاف المبلغ المذكور مخبأ بعناية داخل الشاحنة.

وأوقفت عناصر الجمارك سائق الشاحنة، وهو مغربي يبلغ من العمر 33 عاما ويقيم بالديار الأوروبية، في انتظار تعميق البحث معه لتحديد كافة المتورطين في العملية.