جمارك طنجة المتوسط تحبط تهريب مخدر الشيرا

جمارك طنجة المتوسط تحبط تهريب مخدر الشيرا
صورة: خاص
الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 00:33

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، مساء الاثنين، من إحباط عملية تهريب كمية من الشيرا بلغت 38 كيلوغراما.

الكمية المحجوزة تم العثور عليها بمساعدة الكلاب المدربة التابعة لشرطة الميناء، وكانت مدسوسة بعناية داخل محرك تبريد الشاحنة التي كانت قادمة من طنجة ومتوجهة نحو بلجيكا.

وقد تم الاحتفاظ بسائق الشاحنة، مغربي الجنسية، ويبلغ من العمر 30 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الجمارك الشيرا شاحنة طنجة المتوسط

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‫تعليقات الزوار

1
  • حسين عمري
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 02:18

    هكذا تكون نهاية الي طمع..لاوظيفة بقات لاحرية هدا جزاء الجشع لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..

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