جمارك طنجة المتوسط تحبط تهريب مخدر الشيرا

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، مساء الاثنين، من إحباط عملية تهريب كمية من الشيرا بلغت 38 كيلوغراما.

الكمية المحجوزة تم العثور عليها بمساعدة الكلاب المدربة التابعة لشرطة الميناء، وكانت مدسوسة بعناية داخل محرك تبريد الشاحنة التي كانت قادمة من طنجة ومتوجهة نحو بلجيكا.

وقد تم الاحتفاظ بسائق الشاحنة، مغربي الجنسية، ويبلغ من العمر 30 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.