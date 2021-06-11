جماهير الحسنية تنتفض أمام اللاعبين قبل لقاء الوداد

جماهير الحسنية تنتفض أمام اللاعبين قبل لقاء الوداد
صورة: و.م.ع
الجمعة 11 يونيو 2021 - 03:35

وَجّهت فئة من جماهير فريق حسنية أكادير لكرة القدم انتقادات لاذعة للعديد من اللاعبين في الحصة التدريبية التي أجريت مساء الخميس بالملعب الملحق بمركب أدرار بأكادير.

وصبت جماهير الحسنية جام غضبها على رفاق العميد ياسين الرامي، بعد مقاطعتهم التداريب الأسبوع الماضي، إذ تمت مخاطبتهم بلهجة شديدة وبكلمات قوية غير مسبوقة، مع تنبيههم إلى عواقب التراخي والاستخفاف بقميص الحسنية.

وخيّرت جماهير الحسنية العديد من اللاعبين بين الدفاع بقتالية عن قميص “غزالة سوس” أو مغادرة أسوار الفريق.

وتأتي انتفاضة الجماهير ذاتها في وجه اللاعبين قبل يومين من خوض المباراة المؤجلة في الدوري الاحترافي أمام الوداد الرياضي.

الجماهير الدوري الاحترافي الوداد الرياضي فريق حسنية أكادير

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