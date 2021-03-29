جماهير الرجاء تُهدد بالتصعيد بسبب سلامي

هددت فصائل “الكورفاسود” المناصرة لنادي الرجاء الرياضي بالتصعيد ومواصلة الاحتجاجات في حال لم يستجب المكتب المسير الحالي لمطالبتها بتقديم استقالته من مهامه، رفقة الطاقم التقني بقيادة جمال سلامي.

وأصدرت “الكورفاسود” بلاغا نُشر على الصفحتين الرسميتين لفصيلي “غرين بويز” و”إيغلز” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد الوقفة التي نظمتها الجماهير الرجاوية أمس الأحد، أمام مركب الوازيس، أكدت من خلاله نجاح الوقفة السلمية، وأنها ستُصعد من احتجاجاتها في حال لم تتم الاستجابة لمطالبها.

ونظمت فصائل “الكورفاسود” المناصرة لنادي الرجاء الرياضي وقفة احتجاجية أمس، أمام مركب “الوازيس”، للمطالبة برحيل المكتب المسير الحالي برئاسة رشيد الأندلسي، ومدرب الفريق الأول جمال سلامي.

واضطرت الفصائل المذكورة إلى تنظيم الوقفة بعدما رفضت إدارة النادي إقالة سلامي من منصبه، لتؤكد بذلك أنها ثابتة على مطالبها المتمثلة في استقالة المدرب والمكتب المسير مع تشكيل لجنة مؤقتة.

ورددت الجماهير “الرجاوية” التي حضرت بأعداد غفيرة شعارات تُطالب من خلالها برحيل الرئيس رشيد الأندلسي والمدرب جمال سلامي، في حين امتدت الوقفة ساعة من الزمن.