جماهير الرجاء تُهدد بالتصعيد بسبب سلامي

جماهير الرجاء تُهدد بالتصعيد بسبب سلامي
صورة: منير امحيمدات
الإثنين 29 مارس 2021 - 19:02

هددت فصائل “الكورفاسود” المناصرة لنادي الرجاء الرياضي بالتصعيد ومواصلة الاحتجاجات في حال لم يستجب المكتب المسير الحالي لمطالبتها بتقديم استقالته من مهامه، رفقة الطاقم التقني بقيادة جمال سلامي.

وأصدرت “الكورفاسود” بلاغا نُشر على الصفحتين الرسميتين لفصيلي “غرين بويز” و”إيغلز” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد الوقفة التي نظمتها الجماهير الرجاوية أمس الأحد، أمام مركب الوازيس، أكدت من خلاله نجاح الوقفة السلمية، وأنها ستُصعد من احتجاجاتها في حال لم تتم الاستجابة لمطالبها.

ونظمت فصائل “الكورفاسود” المناصرة لنادي الرجاء الرياضي وقفة احتجاجية أمس، أمام مركب “الوازيس”، للمطالبة برحيل المكتب المسير الحالي برئاسة رشيد الأندلسي، ومدرب الفريق الأول جمال سلامي.

واضطرت الفصائل المذكورة إلى تنظيم الوقفة بعدما رفضت إدارة النادي إقالة سلامي من منصبه، لتؤكد بذلك أنها ثابتة على مطالبها المتمثلة في استقالة المدرب والمكتب المسير مع تشكيل لجنة مؤقتة.

ورددت الجماهير “الرجاوية” التي حضرت بأعداد غفيرة شعارات تُطالب من خلالها برحيل الرئيس رشيد الأندلسي والمدرب جمال سلامي، في حين امتدت الوقفة ساعة من الزمن.

الاحتجاجات المكتب المسير جمال سلامي نادي الرجاء الرياضي

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‫تعليقات الزوار

12
  • التفاطح
    الإثنين 29 مارس 2021 - 19:26

    كاع لي خرج ووقف هههه كيقول لك غادي نصعد مممم فين حدكم واش هذه درجة وعيكم الظرف حرج والفيروسات كتجري والمغرب الحمد لله استاطعت بالقدرة الالاهي وجهود سيدنا فالتطعيم وتحمل الاطقم الاعباء كلها فالرجاء التريث حيث اللقاحات محبوسة دابا حتى لوقت معين لاحقا وماجدوى كل من يسعى للتصعيد ؟؟؟؟شبعثو خبز وكون كان التصعيد والوقفات تحل المشكل غادي نخرجو كلنا الفقير والمسكين والمعدم وحنا لي من حقنا ولكن صابرين ومكمدينها

    2
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  • hakimi inter
    الإثنين 29 مارس 2021 - 19:36

    سيرو أوليداتي قابلو قرايتكوم وتكوينكوم أما الكورة راه غير مجرد لعبة غير من سعد اللاعبين والمدربين بالنسبة للجماهير لاتسمن ولاتغني من جوع . بغينا هاد المسيرات لمحاربة الرشوة والفساد والنهوض بقطاعي التعليم والصحة لكن لاحياة لمن تنادي. الدولة ترفض مظاهرات المعلمين والأطباء وتسمح لهؤلاء بالتظاهر في عز الجائحة حسبنا الله ونعم الوكيل

    36
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  • Ismail el wali
    الإثنين 29 مارس 2021 - 19:45

    بما أنني انتمي للمدينة الدارالبيضاء .هاذا من جهة ومن جهة اخرى برغم من أنني ودادي .أكثر من لاعبي الوداد .فرغم ذلك تهمني مصلحة فريق الحي الذي ولدت وترعرعت فيه .الا وهو درب السلطان .
    فمن خلال هاذا المنبر.أوجه نصيحتي الى جمهور الرجاء
    بأن يتحلو بالرزانة والعقلية .قبل ان يجرو الفريق .الى ما لا يحمد عقباه .لأن هاته الظرفية لا تسمح بتغيير .المدرب .فلو استقال المكتب والمدرب..من سيسير الفريق.مثل كسيارة اذا نزعت منها المقود .
    فلقد سرنا أضحوكة كل الفرق المغربية غيرت المدرب وسط الموسم الكروي .
    فالمدرب الذي سيأتي سيطلب المال .ولا يمكنه بين عشية وضحاها سيغير الفريق .
    لا تتركوا أصحاب العقول مخدرة بسيلسيون وما شابه ذلك ان .يجرو الفريق الذي هو من بين اعرق الفرق
    هاذه نصيحتي .وسوف أترككم وشانكم
    والله ينصر سيدنا محمد السادس. ويطول الله في عمره. الله الوطن الملك

    -2
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  • fidel marocain
    الإثنين 29 مارس 2021 - 19:47

    السيبة هذه. يجب على السلطات الضرب من حديد على كل من قام بتظاهرات غير مرخصة ولا يحترمون الاجراءات الاحترازية والا سيحصلون معهم من بعد لأنهم سيظنون السلطات تهابهم وهم فوق الجميع

    9
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  • مواطن غيور1
    الإثنين 29 مارس 2021 - 19:51

    السلام عليكم
    كون تحشمو شوية، الضائقة المالية وكوفيد والفريق لا يدخل درهما واحدا من الجمهور ….ونتوما حلمو..
    راه هادو خاصنا نخلصوهوم غير يقبلو يسيرو الفريق!

    5
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  • رجاوي
    الإثنين 29 مارس 2021 - 19:51

    ما قدمه السلامي للرجاء لم يقدمه من سبقوه اجمعين .السلامي ساعد أبناء المدرسة على البروز وقريبا ستجني الرجاء الملايير .
    للاسف هناك جمهور غير عاقل يفرض ما يريد.

    6
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  • عبدو
    الإثنين 29 مارس 2021 - 19:55

    و ما دخل هذا المشجعين في تسيير الفريق؟؟؟ من لا يعجبه الحال فليذهب إلى حال سبيليه و يترك الناس تشتغل. عندي سؤال إذا كان المشجع هو الذي يقرر لماذا ينتخب المسييرون؟؟؟ هذا جمهور هاو للأسف. و هل يحصل مثل هذه التصرفات في الأندية المحترفة؟؟؟

    0
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  • كوداس
    الإثنين 29 مارس 2021 - 19:56

    الأساتذة سلخوهم و كلخ الكرة خلاوهم لأنه لا يشكل خطر عليهم. من هنا تعرفوا شكون انتم.

    0
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  • نبيل
    الإثنين 29 مارس 2021 - 20:05

    ودخول الشبوقات هذا هههههه. النادي الي كايخالصو بغاه والاعبيين مرتاحين ليه .

    -1
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  • ملاحظ عابر سبيل
    الإثنين 29 مارس 2021 - 20:06

    وزارة الداخلية تسير برأسين في المغرب:
    في الرباط ممنوع التظاهر و الاحتجاج لأنه خرق لحالة الطوارئ الصحية و في الدار البيضاء التظاهر مسموح.
    ربما لأن متظاهري الرباط مسالمون و لا تخاف السلطة إن فرقتهم أن يقوموا بالشغب و لكن في الدار البيضاء، المتظاهرون على استعداد للتحول الى الشغب و تدمير الممتلكات العامة و الخاصة إن تم تفريقهم.

    1
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  • Marokino
    الإثنين 29 مارس 2021 - 20:13

    عاد جمهور فيسبوك بمساندة من المرشح القادم لرئاسة العالمي الي التصعيد و الوعيد. ايها الجهال تبا لكم. يجب حل هده الاشكال من التجمعات العشوائية و التي لا تحترم القانون و تضم مجموعة من المنحرفين و العاطلين عن العمل.

    0
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  • حلل و ناقش
    الإثنين 29 مارس 2021 - 20:18

    وسيتولى بنشريفة، المهمة بدلًا من البنزرتي الذي فضل البقاء بالمغرب مع العناصر الأساسية التي ستواصل الاستعداد بالدار البيضاء لمباراتي نهضة بركان بالدوري، وسريع وادي زم بكأس العرش و اللتان سيتم تأجيلهما لان الاعبين الاساسين و البنزرتي سيدخلون الحجر الصحي.

    0
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