مشجعون يحتفون بـ"فارسات النخيل" لكرة السلة

مشجعون يحتفون بـ"فارسات النخيل" لكرة السلة
صورة: هسبريس
الثلاثاء 4 ماي 2021 - 22:28

تم مساء الثلاثاء بمدينة مراكش، تنظيم استقبال من طرف مشجعي الكوكب المراكشي لـ”فارسات النخيل” لكرة السلة، بعد تتويجهن بلقب البطولة الوطنية لموسم 2018-2019. 

وكان فريق الكوكب المراكشي لكرة السلة حقق يوم السبت 10 أبريل الماضي فوزا جد مهم على ضيفه الجيش الملكي، بحصة عريضة (95-58)، بمناسبة الدورة الخامسة من البطولة الوطنية في قسمها الممتاز. 

وحرصا من مشجعي نادي الكوكب المراكشي على الاحتفاء بهذا الفريق وتكريمه، حجت جمعيات عدة لاستقبال لاعبات كرة السلة، تشجيعا لما قدمنه من مجهود أعاد اسم “فارس النخيل” إلى التتويج والألقاب بعد سنوات عجاف. 

البطولة الوطنية الكوكب المراكشي فارسات النخيل كرة السلة

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