جماهير الحسنية تحتج وتطالب برحيل سيدينو

جماهير الحسنية تحتج وتطالب برحيل سيدينو
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 16 مارس 2021 - 02:15

عادت جماهير فريق حسنية أكادير إلى الاحتجاج بشوارع المدينة ضد المكتب المسير للفريق، بعد تواصل تماطل الحبيب سيدينو في تنفيذ العديد من الخطوات التي كان قد وعد بها فصيل “إيمازيغن” قبل أشهر، وأبرزها رحيل الكاتب العام أحمد أيت علا والكاتبة الإدارية للفريق.

وخاضت فئة من جماهير الحسنية وقفة احتجاجية أمام مقر الفريق بوسط مدينة أكادير، أمس الاثنين، مطالبة من خلالها الرئيس الحبيب سيدينو بالرحيل الفوري.

الحبيب سيدينو المكتب المسير جماهير فريق حسنية أكادير

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