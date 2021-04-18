جماهير نادي الرجاء تتهم جمال سلامي بـ"التشويش"

انتقدت فئة عريضة من جماهير نادي الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم جمال سلامي، المدرب السابق للفريق “الأخضر”، بعد خرجاته الإعلامية الأخيرة التي حاول من خلالها توضيح العديد من النقاط التي رافقت رحلته مع “النسور”؛ وهو ما وصفه مناصرو الفريق “الأخضر” بـ”التشويش” على فريقهم.

وعبر العديد من محبي الرجاء عن امتعاضهم من التوقيت الذي اختاره سلامي لخرجاته الإعلامية، بالإضافة إلى حديثه عن أمور تعتبر من “كواليس” الفريق، والكشف عنها في هذه الظرفية قد يشوش على مجموعة المدرب التونسي لسعد الشابي، الذي تنتظره استحقاقات مهمة على غرار نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال ومباريات كأس الكونفدرالية و”البطولة برو”.

وأجمعت الجماهير المذكورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن نوايا سلامي من هذه الخرجات الإعلامية تبقى مجهولة، خاصة أنه لم يفعل الأمر نفسه بعد مغادرته الفرق التي دربها من قبل. كما ذكرت جماهير القلعة الخضراء المدرب السابق للفريق بمدربين استقالوا من مهامهم في صمت ودون “بهرجة”، على غرار الإطار الوطني طارق السكتيوي الذي استقال من قبل من تدريب فريق نهضة بركان وأعلنها بشكل مباشر دون العودة إلى الحديث عن التفاصيل.

وكانت جماهير فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم قد نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر النادي للمطالبة بإقالة سلامي من منصبه، قبل أن يستسلم الأخير للضغط ويستقيل من مهامه، ويتم التعاقد مع التونسي لسعد الشابي خلفا له.

وتوجه وفدا فريق الرجاء الرياضي البيضاوي وفريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، صباح اليوم الأحد، في طائرة واحدة إلى تنزانيا وزامبيا على الترتيب، لخوض المرحلة الخامسة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية “كاف”. ويواجه الرجاء نامونغو التنزاني، بينما يقابل النهضة البركانية نابسا ستارز الزامبي.