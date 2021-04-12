جمعويون يطالبون بشق الطريق بين تنغير وإملشيل

طالب عدد من الفاعلين الجمعويين بمدينة تنغير وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالإسراع في مباشرة أشغال إنجاز الطريق الرابطة بين تنغير وإملشيل، عبر تيمزراي، انطلاقا من حي أفانور تيدرين، خاصة أن أشغال بناء سد تودغى على وشك الانتهاء.

وطالبت الفعاليات المدنية ذاتها الوزارة المعنية بضرورة إخراج المشروع إلى حيز الوجود، خاصة أن المقطع الطرقي الرابط بين القصيبة من جهة بني ملال وإملشيل بإقليم ميدلت تم إنجازه، موضحة أن ساكنة إقليم تتغير تنتظر بفارغ الصبر إنجاز هذا المقطع الطرقي.

عبد العزيز كروط، الفاعل الجمعوي بمدينة تنغير، أكد أن المقطع الطرقي الذي صنفته الوزارة الوصية وطنيا وأطلقت عليه رقم 12، الرابط بين تنغير وبني ملال، “سيلعب دورا مهما في فك العزلة عن عدد كبير من المناطق بثلاثة أقاليم، هي تنغير وميدلت وبني ملال”.

وأضاف كوروط، في تصريح لهسبريس، أن وعودا أعطيت لإنجاز المقطع الرابط بين تنغير وإملشيل منذ سنة 2015 ولم تتحقق إلى حدود الساعة، ملتمسا من القطاع الحكومي الإسراع في إنجاز هذه الطريق التي طال انتظارها من طرف الساكنة.

من جهته، رفض حسن بنداود، وهو بدوره فاعل جمعوي بمدينة تنغير، استغلال هذا المقطع الطرقي سياسيا، موضحا أن “الوزارة الوصية أطلقت وعودا بإنجازه منذ الاستحقاقات السابقة، لكنه ظل في رفوف النسيان”، ومشيرا إلى أن هناك “إقصاء مقصودا من طرف وزارة التجهيز والنقل لإقليم تنغير”.

وطالب بنداود، في تصريح لهسبريس، وزارة الداخلية بالتدخل لدى وزارة التجهيز من أجل الإسراع في إنجاز هذه الطريق وإخراجها قبل أن تستغلها جهات سياسية في حملاتها الانتخابية، مضيفا: “الوزارة ستتحمل المسؤولية في حالة عدم إطلاق المشروع قبل موعد الانتخابات”، ولافتا إلى أن “هناك إجماعا على مقاطعة الانتخابات إن لم يتحقق هذا الحلم”، وفق تعبيره.

وفي تعليقه على الموضوع، كشف مسؤول في وزارة التجهيز والنقل، أن الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين بني ملال وتنغير عبر إملشيل بإقليم ميدلت تم إنجاز جزء كبير منها، موضحا أن مشكل التأخر في إطلاق الشطر المتعلق بإملشيل وتنغير راجع إلى البحث عن تمويلات، وفق تعبيره.

وأضاف المسؤول ذاته، في تصريح مختصر لهسبريس: “قبل أيام فقط تمت إثارة موضوع الطريق المذكورة في اجتماع وزارة التجهيز والنقل، وهناك بوادر لإطلاق أشغالها قريبا”، مشيرا بدوره إلى أن إنجاز المقطع الطرقي سالف الذكر ضروري، خاصة أن أشغال بناء سد تودغى وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وأن الطريق الحالية سيتم إغلاقها.