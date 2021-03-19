نشطاء يناقشون حقوق نساء متعاطيات للمخدرات

تحت شعار “جميعا من أجل دمج حقوق المتعاطيات للمخدرات في السياسات العمومية المحلية”، التأمت فعاليات جمعوية بمدينة تطوان، مساء الخميس، لتقديم ومناقشة مشروع خطة عمل تروم دمج بعض الحقوق الإنسانية للنساء المتعاطيات للمخدرات في السياسات والبرامج التنموية المحلية والإقليمية.

وفي هذا الإطار، أوضحت ثريا البراج، رئيسة جمعية المرأة المناضلة، في تصريح لهسبريس، أن “هذا البرنامج تم إعداده بشراكة بين جمعية الوقاية من أضرار المخدرات بالمغرب فرع تطوان وجمعية المرأة المناضلة، وبتمويل من جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب”، مشيرة إلى أن اللقاء خصص لمناقشة مشروع خطة عمل البرنامج وسياق إعداده والمصادقة عليه، بحضور ممثلين عن الجماعة الترابية بتطوان والمجلس العلمي والمديرية الإقليمية للتعليم والمندوبية الإقليمية للصحة.

من جانبه، اعتبر عبد المالك أصريح، ناشط حقوقي، أن “أهمية خطة عمل البرنامج تنبثق من كونها انطلقت من تشخيص ميداني واستطلعت آراء كل الفاعلين، ساعية إلى تحويل التوصيات إلى إجراءات وتدابير عملية، وقادرة على جمع كل الفاعلين وخلق التقائية في التدخلات”.

وبخصوص أهداف خطة العمل الخاصة بالمشروع سالف الذكر، أكدت نصيرة الخمليشي، نائبة رئيسة جمعية المرأة المناضلة، أن البرنامج يسعى بشكل رئيسي إلى تشكيل آلية تشاورية بين الفاعلين المحليين المعنيين، مبرزة أن هذه الآلية ستكون بمثابة لجنة تشاورية لتفعيل وتنفيذ خطة العمل، مشددة على أن الغاية الأساسية هي دمج النساء المتعاطيات للمخدرات في السياسات والبرامج التنموية المحلية والإقليمية.