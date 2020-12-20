جمعيات تحتفي في مدريد باعتراف أمريكا بمغربية الصحراء‎

نظمت الجمعيات المغربية بجهة مدريد، الأحد، تظاهرة كبرى وسط العاصمة الإسبانية، احتفاء بالاعتراف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب الكاملة والتامة على صحرائه، وتأييدا لجميع الخطوات التي تقدم عليها المملكة من أجل الدفاع عن وحدتها الترابية.

وشارك في هذه الوقفة، التي نظمت أمام مقر قنصلية المملكة المغربية وسط مدريد، المئات من أفراد الجالية المغربية الذين يقيمون بإسبانيا، والذين قدموا من مختلف المدن، سواء التابعة لجهة مدريد أو من مدن وجهات أخرى، كبرشلونة وبيلباو ومورسيا وأليكانتي وخيرونا وطوليدو وغيرها.

وعبر المشاركون في هذه التظاهرة عن اعتزازهم وفخرهم بالمكتسبات الدبلوماسية التي حققها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة، والتي توجت بإعلان القرار الأمريكي التاريخي المتعلق بالاعتراف بالسيادة المغربية الكاملة والتامة على الصحراء المغربية، وبجدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل.

وجدد مغاربة العالم في إسبانيا، الذين كانوا يحملون الأعلام الوطنية وصور الملك ويرددون شعارات تؤكد على مغربية الصحراء وتحتفي بالانتصارات التي تحققت، تشبثهم الدائم بالثوابت المقدسة للمملكة ووحدتها الترابية وتجندهم وراء الملك دفاعا عن القضايا العادلة للمغرب، والتصدي لكل مناورات الخصوم التي تستهدف المس بالوحدة الترابية للمملكة.

وشدد المتظاهرون على ضرورة مواصلة التعبئة في صفوف مغاربة العالم أينما وجدوا، لدعم الدبلوماسية المغربية التي حققت انتصارات ومكتسبات كبيرة لصالح القضية الوطنية الأولى، والانخراط اللامشروط في الدفاع عن الصحراء المغربية وعن الوحدة الترابية للمملكة كاملة غير منقوصة.

كما وجه المشاركون في التظاهرة نداء إلى المجتمع المدني الإسباني وكافة المنظمات والهيئات الدولية من أجل المساهمة في الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي لقضية الصحراء، في إطار السيادة المغربية عبر مقترح الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب كحل وحيد ودائم لهذا النزاع المفتعل، وكذا للتنديد بالأعمال الاستفزازية التي دأب الانفصاليون على القيام بها سعيا إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.