جمعيات تكثّف توزيع القفف الغذائية قبيل رمضان‬

سرّعت مجموعة من الجمعيات من وتيرة توزيع القفف الغذائية على المحتاجين أسابيع قبل حلول شهر رمضان، في عمليات يتم بعضها بتنسيق مع السلطات المحلية وأخرى تتم بشكل عشوائي، سعياً منها إلى تخفيف وطأة التداعيات الاجتماعية الناجمة عن تفشي جائحة “كورونا” بالمغرب.

ولوحظ تزايد أعداد القوافل الخيرية الموجهة إلى “الأرياف العميقة” طيلة الأيام الأخيرة، حيث يتم توزيع قفف غذائية مكونة من زيت المائدة والسكر والشاي والأرز والقمح، سيراً على العرف السنوي الذي يسبق رمضان الموسوم بـ”روح التضامن” من طرف جميع فئات المجتمع المغربي.

وعرفت السنة الماضية تحركات مكثفة للجمعيات خلال شهر رمضان، وذلك في سياق “التعبئة الوطنية” التي استدعاها الطارئ الصحي العالمي، إذ سهرت على مساعدة الشرائح المتضررة من قرارات الحجر الصحي الشامل، خاصة المشردين والمهاجرين غير النظاميين والمتسولين.

وتجدّد الموعد هذه السنة، مثلما لاحظت ذلك هسبريس عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إذ تنقّلت كثيرٌ من الجمعيات المدنية إلى مناطق الأطلس والريف والشرق والجنوب بغية تقديم يد العون للفئات المحتاجة، لاسيما العاطلة عن العمل بسبب تداعيات الجائحة.

وتفاعل النشطاء المغاربة مع تلك القوافل الخيرية باستحسان لافت، نظرا إلى الأدوار المهمة التي تضطلع بها، داعين إلى تعميمها على مختلف ربوع التراب الوطني، اعتباراً لوجود بعض “المناطق المعزولة” التي تكابد شظف العيش في ظل “ضعف” أداء المجالس المنتخبة.

في المقابل، تُرجع بعض الفعاليات المنتخبة، وفق “تدوينات” سابقة، سبب عدم تحرك المجالس المنتخبة لمساعدة الفئات الهشة بمنعها من طرف وزارة الداخلية، إذ تُتّهم باستغلال القوافل الخيرية لأغراض انتخابية، الأمر الذي كان محور مساءلات برلمانية كثيرة من طرف الأحزاب المنافسة.

ويتزايد الجدل بخصوص تلك المساعدات الإنسانية في ظل الفراغ التشريعي بالمجال، ما مرده إلى عدم إخراج مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية إلى حيز الوجود رغم مرور مدة طويلة على سياق التفكير في إحداثه (تدافع نساء الصويرة سنة 2017).

ويصاحب توزيع المساعدات الإنسانية نقاش كبير على الدوام بسبب التقدم التكنولوجي الحالي، إذ يتم تصوير الأطفال الصغار والنساء أثناء تسلّم المعونة، ما يعتبره بعض النشطاء “إهانة”، خاصة أن القفة تكون تكلفتها المالية منخفضة، ولا تتضمن سوى بعض المقتنيات البسيطة التي لا تستدعي كل ذلك “التسابق الرقمي”.