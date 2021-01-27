جمعيات مدنية تطلق حملة دفء تضامنية بتزنيت

بتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح التعاون الوطني بتزنيت، نظمت هيئات مدنية ليلة الإثنين حملة دفء تضامنية لفائدة الأشخاص الذين يعيشون حياة الشارع، وذلك تزامنا مع موجة الطقس البارد التي تجتاح المنطقة خلال الآونة الأخيرة.

وعرفت المبادرة الإنسانية التي تشرف عليها جمعيات “لكم للتنمية الاجتماعية” و”أوزي للأشخاص في وضعية الشارع” و”ولاد تيزنيت لرعاية المشردين والعاجزين”، توزيع وجبات عشاء ساخنة وأغطية وملابس دافئة على الحالات الاجتماعية التي تعيش التشرد في مختلف شوارع تزنيت، على أن تستمر العملية طيلة الأيام القادمة.

وبخصوص هذا النشاط الاجتماعي، قالت نزهة لمسيد، رئيسة جمعية “لكم للتنمية الاجتماعية”، في تصريح لهسبريس، إن المبادرة تأتي تتويجا للاجتماع التنسيقي الذي جمع قبل أيام بين الجمعيات المكلفة والسلطات المحلية ومصالح الجماعة والتعاون الوطني قصد الوقوف على وضعية المشردين والتفكير في سبل إيوائهم خلال مرحلة البرد الحالية.

وأوضحت المتحدثة أنه “إلى جانب المساعدات المقدمة لفائدة أشخاص الشوارع، فإن الجهات الشريكة تعمل جاهدة من أجل إحداث مقر يأويهم من برودة الطقس، على الرغم من أننا نجد صعوبة كبيرة في إقناعهم بفكرة الالتحاق بدور الإيواء”.

وعن أهداف الحملة، أوردت نزهة لمسيد أنها تروم العناية بهذه الفئة التي تعيش ظروفا اجتماعية صعبة، وتقديم يد العون لها وتمكينها من الضروريات التي يمكن أن تساعدها في تحسين ظروفها عيشها، داعية إلى تعميم الفكرة بين جميع الفعاليات، سواء محليا أو إقليميا أو وطنيا، تكريسا للقيم الإنسانية وتعزيزا لأواصر التضامن والتكافل التي يتميز بها المغاربة.