جمعيات مغربية ترحب بقرار بايدن رفع حقوق ملكية لقاحات "كورونا"

جمعيات مغربية ترحب بقرار بايدن رفع حقوق ملكية لقاحات "كورونا"
صورة: أ.ف.ب
الأحد 16 ماي 2021 - 21:00

أعربت هيئات مدنية مغربية عديدة عن ارتياحها للقرار الذي أعلن عنه جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والمتمثل في دعمه لرفع مؤقت لحقوق الملكية الفكرية عن اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا”.

وأكدت الهيئات التي تعنى بحقوق الإنسان والصحة، في بيان لها، أن هذا القرار سيسمح لا محالة بـ”تسريع إنتاج جرعات اللقاح في جميع أنحاء العالم، وهو الحل الوحيد للتغلب على الوباء”.

وأوضحت الجمعيات الموقعة على البيان أن من شأن القرار “ضمان أن تكون جميع الأدوات والتكنولوجيا الطبية الخاصة بفيروس “كوفيد-19″ ذات منافع عامة عالمية، حقيقية ومتحرّرة من العوائق التي تفرضها براءات الاختراع والملكيات الفكرية الأخرى”.

وفي هذا الصدد، أكد الفاعل المدني مولاي أحمد الدريدي أن الهيئات الموقعة على البيان ترى أن هذا القرار من شأنه أن يعطي إشارات إلى مختبرات الأدوية التي تحمل براءة الاختراع من أجل تطبيق توجيهات منظمة التجارة العالمية.

ولفت المتحدث الانتباه إلى أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن “هو قرار تاريخي، لأن الولايات المتحدة من الدول التي كانت ضد الأدوية الجنيسة”، داعيا باقي الدول إلى أن تحذو حذوها وأن تسير في هذا الاتجاه حتى يتم اتخاذ قرار مماثل وصنع لقاحات جنيسة.

واعتبر الفاعل المدني أن الجمعيات المغربية سبق لها توجيه مذكرة إلى الفرق البرلمانية، حيث طلبت منها استباق الأحداث والعمل على تغيير القانون المتعلق بالملكية الفكرية حتى يمكن تصنيع الأدوية الجنيسة.

وأردف أن تغيير القانون المذكور “من شأنه أن ينقذ المغاربة والقارة الإفريقية؛ لكن، للأسف الشديد، لا حياة لمن تنادي، حيث لم يتم التفاعل الإيجابي مع المطلب من لدن البرلمان إلى حدود اليوم”.

ودعت الجمعيات الموقعة على البيان “جميع الحكومات إلى تقديم الدعم العاجل واللازم لهذا الاقتراح الرائد الذي يُعطي الأولوية لحياة البشر لا لأرباح الشركات في هذا الوقت الحرج الذي تمر به الصحة العالمية”، مشددة على أنه “لا يمكن للحكومات هدر المزيد من الوقت في انتظار التحركات الطوعية لشركات الأدوية”.

وكانت 44 جمعية مغربية تعمل في مجال حقوق الإنسان والصحة قد وجهت، في يوليوز 2020، مذكرة ترافعية إلى البرلمان، دعت من خلالها المشرعين إلى العمل بسرعة لتمكين الاستجابة الوطنية لوباء “كوفيد ـ 19” والأوبئة الأخرى في المستقبل من الأدوات القانونية الفعالة والمكيفة للعمل بتسريع إتاحة أي علاج فعال للسكان.

وطلبت الهيئات المعنية من البرلمان، بغرفتيه الأولى والثانية، “دعم الإصلاح التشريعي المتعلق بالقانون رقم 13-23 المعدل والمكمل للقانون 17-97 بشأن الملكية الصناعية، الذي يعتبره العديد من الخبراء اليوم بمثابة قانون مقيد للغاية ومعاديا للأدوية الجنيسة والإنتاج الوطني للأدوية”.

اللقاحات المضادة الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن حقوق الملكية الفكرية

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‫تعليقات الزوار

6
  • الزيت العود
    الأحد 16 ماي 2021 - 21:17

    بحال ايلا هادشي لي كنتسناو…
    صافي.. من غدا غادي تصاوبوا جرعات بالملايين و تنقذوا البشرية…….

    خليونا غير في الدواء الاحمر ارحم باباكم

    0
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  • ع. م.
    الأحد 16 ماي 2021 - 21:19

    في أوروبا ألمانيا هي من تعارض. جنس نازي لا يتغير……

    -2
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  • Mouatene
    الأحد 16 ماي 2021 - 21:22

    كل اعضاء مجلس الامن الدائمين صنعوا لقاحهم
    الولاياة المتحدة: فايزر, موديرنا,جونسن
    روسيا: سبوتنك
    المملكة المتحدة: استرازينكا اوكسفورد
    الصين: سينوفارم,سينوفاك
    فرنسا: لاشيء ,سوى نهب ثروات مستعمراتها السابقة

    18
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  • مغتربة
    الأحد 16 ماي 2021 - 21:25

    الفيروس غادي يبقى لهدا غيولي دوا ديالو فالصيدليات وغنتعانلو معاه بحال اي مرض عادي الحمد لله لتطور العلم لهدا المغرب يجب ان يبدأ في فتح المجال السياحي وفتح الحدود ليتعافى الاقتصاد الوطني

    6
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  • أستاذة وطنية
    الأحد 16 ماي 2021 - 21:28

    الأدوية الجانسة يا اخي لها مفعول ضعيف ويكون تأثير علاجه على المدى البعيد

    0
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  • hafid guercif
    الأحد 16 ماي 2021 - 21:49

    الى متى سنخرج من هذا الكابوس الذي عانينا ومازلنا نعاني منه ليس خوفا من الفيروس ولا متحمسين للتلقيح وإنما بسبب الازمة المادية الخانقة التي خنقتنا نحن الطبقة الغير مهيكلة كلينا الدق مرتين

    0
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