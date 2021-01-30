جمعية أساتذة التربية الإسلامية تحلّ بمعبر الكركرات

في مبادرة تدعم “سيادة المغرب على ترابه”، زار المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية معبر الكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا.

وجاءت هذه الزيارة موازية لندوة نظمتها الجمعية بمدينة الداخلة، تحت شعار “حب الوطن من الإيمان”، حول مدخل الهوية والمواطنة في المنهاج التعليمي المغربي، قدمت مثالا بمنهاج مادة التربية الإسلامية.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن هذه الزيارة تأتي “انطلاقا من أهدافها الساعية للرفع من منسوب القيم الدينية والوطنية”، و”دعما لخيار الدبلوماسية المغربية، وتأكيدا لسيادة المغرب على أراضيه الصحراوية”.

وفي بلاغها الذي قرأته أمام المعبر الحدودي، عبرت الجمعية عن “فخرها واعتزازها بمجهودات المملكة تحت قيادة ملك البلاد في التصدي لمناوشات خصوم الوحدة الترابية”، وأكدت “تمسكها بالخيار الوطني الرامي إلى تمتيع الأقاليم الصحراوية بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.

كما أوصت الجمعية بـ”مراجعة المنهاج التعليمي المغربي، بما يضمن تعزيز القيم الدينية والوطنية، في برامج ومقررات مختلف المواد والدراسات”، مع تعزيز “مكانة التربية الإسلامية (…) نظرا لأهميتها في ترسيخ القيم الدينية والوطنية”.

وفي هذا السياق، قال سعيد لعريض، رئيس الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، إن الجمعية “باعتبارها جمعية مهنية تربوية مواطنة قامت بزيارة معبر الكركرات دعما وتأكيدا لسيادة المغرب على أراضيه الصحراوية”.

وأضاف رئيس الجمعية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “تأتي هذه الزيارة من أطر المادة، أساتذة ومفتشين، إيمانا منها بمركزية القيم الدينية والوطنية في المنهاج التعليمي المغربي، ودورها في تثبيت دعائم الوحدة الوطنية، والتضامن بين مكونات الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة”.

وتابع لعريض قائلا إن جمعية أساتذة التربية الإسلامية تؤكد في هذه الزيارة على “مواطنتها وولائها للوطن”، في دعم خيار فتح المعبر الحدودي، بعد المناوشات الماضية، بـ”اسم نساء ورجال التعليم في الجمعية، ونيابة عن نساء ورجال التعليم على المستوى الوطني”.

واعتبر رئيس الجمعية هذه الزيارة فرصة للدعوة إلى “تضمين المنظومة التربوية المنهاجَ التعليمي قيم المواطنة، التي هي قليلة في المواد (الدراسية)، إذا ما استثنينا مادة الاجتماعيات ودرسها الخاص بالتربية على المواطنة”.