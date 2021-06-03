جمعية التعاون الإفريقي الصيني تتضامن مع المغرب

أعلنت جمعية التعاون الإفريقي الصيني للتنمية (ACCAD) تضامنها “الكامل واللامشروط” مع المغرب في دفاعه عن وحدة أراضيه، مناشدة العقول الرشيدة في إسبانيا وأوروبا من أجل “أن تدرك أهمية الحفاظ على علاقات ودية بينها وبين المغرب خاصة وبين الدول الإفريقية عامة على السلم الإقليمي والعالمي”.

كما استحضرت الجمعية، في بيان تضامني، “الدور الكبير الذي تلعبه المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس من أجل تحقيق نهضة إفريقية، واستحضارا لتجربتنا الطويلة مع الصين الشعبية، الدولة العظيمة الذي اختارت منذ تأسيسها عام 1949 نهج مبدأ سياسة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير كمبادئ أساسية لبناء علاقات متينة مع الدول”.

وأكدت جمعية التعاون الإفريقي الصيني للتنمية على أهمية تكثيف الجهود “مع أصدقائنا في الدول الغربية من أجل إقامة شراكات بناءة، تساعد الشباب الإفريقي على الانخراط في تشييد وبناء قارتنا العزيزة، وبالتالي خلق تنمية مستدامة تكون هي الحل الأمثل لمشاكل الفقر والهجرة غير الشرعية والتطرف، والتأسيس لبناء علاقات متكافئة وعادلة مرتكزة على الاحترام المتبادل”، بتعبير موقعي البيان.