جمعية الناشرين تدين إساءة "الشروق" إلى الملك

عبر مديرو النشر وأرباب المقاولات الإعلامية المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن استيائهم من المحتوى المسيء إلى ملك المغرب، الذي بثته قناة “الشروق” الرسمية الجزائرية.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، “نعبر عن أسفنا للمستوى المنحط والهابط واللاأخلاقي الذي وصلت إليه هذه القناة الممولة من جيوب دافعي الضرائب الجزائريين في التعاطي مع شخص الملك الذي يحظى بالاحترام والتقدير داخل المغرب وخارجه”.
وأضافت: “نود أن نحذر القناة المعنية ومعها سائر وسائل الإعلام الرسمية في الجزائر أن ما تقوم به من تهجم لا أخلاقي على المؤسسات المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، بأسلوب بذيء ومنحط هو عمل مدان ولا يمت بصلة لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام”.
وحذرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين “من مغبة التمادي في هذا الأسلوب المستفز الذي يمس أبا الأمة وضامن استقرارها وحامي حدودها؛ لأن كل مس بشخص الملك هو مس بشخص كل المغاربة داخل المغرب وخارجه”.
وشدد التنظيم على أن وظيفة الإعلام الأساسية عندما يتطرق للشأن الخارجي والعلاقة مع الجيران هي تقديم المحتويات الهادفة التي تخدم التقارب والتعاون الأخوي، وفي أسوأ الحالات الإعراض عن الإذاية والنزول إلى مستنقع الضحالة والسب والشتم، و”هو للأسف ما تخصصت فيه منابر وقنوات جزائرية لسنوات طويلة في التعاطي مع المغرب ومؤسساته وصل اليوم حد محاولة التعريض والسخرية الفجة من ملك البلاد؛ وهو أمر لا يمكن معه التغاضي أو السكوت بحجة حرية التعبير، لأن آخر شيء يوجد في الجزائر هو حرية التعبير”.
ودعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين جميع وسائل الإعلام المغربية، سواء كانت عمومية أو خاصة، إلى الاستمرار في الدفاع عن وحدة المملكة ومساندة مؤسسات البلد؛ وعلى رأسها المؤسسة الملكية في معركتها المقدسة لاستكمال الوحدة الترابية، “لأن هذه المعركة معركتنا جميعا، وعلينا أن نكون موحدين أكثر من أي وقت مضى لخوضها حتى النصر”.
كما دعت الهيئة المهنية ذاتها عقلاء الجزائر في الحقل الإعلامي إلى “إدانة هذا السلوك المنحط الصادر عن قناة “الشروق” والاحتكام لأخلاقيات مهنة الصحافة والالتزام بالحدود الدنيا للمهنة في التعاطي مع الشأن المغربي، وخاصة مع المؤسسة الملكية التي يعتبرها المغاربة خطا أحمر لن يسمحوا بتجاوزه”.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
اخواني المغاربة انا اريد ان اوضح أمرا يجب جميعا أن ننتبه إليه و هو نحن كمغاربه نحب الجزائر و شعبها اما ما يتم تداوله في الصحف و مواقع التواصل فهو محاوله يائسه لخلق الفتنه بين الشعبين الشقيقين و لن ينجحوا في ذلك و لن يصلوا لهذا الهدف سنبقى اخوه في العروبه و الدين و جيران و الأهم مسلمين كجسد واحد.
االاشخص الملك فنحن كمغاربة نرفض بشدة هذا التصرف الهمجي من طرف الجزائر. ونحن على استعداد دوما للدود عن الوطن والملك.
السفيه ينطق بما فيه. بزاف عليكم المغرب و ملكه وشعبه يا عصابة السوء.اللهم اجعل كيدهم في نحورهم.
والله اسلوب منحط و هزيل،حقد و كراهية حكام الجزائر للمغرب تجسده هذه القناة التافهة و بأسلوب زنقوي رذيئ يعكس مستوى الإعلام الجزائري المتخلف ،ابتلانا الله بسرطان اسمه الجزائر، يجب أن نصبر و نطلب من الله ان يشفينا منه
يجب مقاطعة المنتوجات الجزائرية و خاصة التمور
كل الشكر والتقدير والاحترام للقنصل المغربي الذي خاطب مواطنين مغاربة قائلا اننا في بلد عدو لأنه كان يعي جيدا الدولة الموجود فيها
سلاح العاجز والمهزوم السب والشتم ، ولكن المغرب سيحفظه الله رغم كيد الأعداء .المغرب بلد الشرفاء وتحت قيادة الشرفاء الأجلاء
عمرني شفت شي دولة مبرهشة بحال الجزائر… دارو الضحك فيهم و في ناسهم… القافلة تسير و الكلاب تنبح و من شدة نباحها لم يكثرت لها احد…. العار و الصداع و المشاكل اللي شفناه من هاد الجارة اللي سلطها علينا الله ما شفناه من اليهود براسهم…. هذا ان دل على شيء فإنما يدل على التصدع و التخبط الداخلي التي تعيشه هاد الدويلة التي لم تعترف بفضل و مساعدة المملكة المغربية لها…. و الصحراء مغربية رغما عن أنوفكم و السلام عليكم.
انها بداية التشردم في العلاقات العربية العربية ::::هده الوقاحة الإعلامية الجزائرية تجاه رمز المملكة المغربية جلالة الملك تبين الفوضى وخرق القوانين الدولية التي تتبناها الرئاسة الجزائرية وابواقها الإعلامية المسعورة تجاه ملك البلاد والمغرب عموما :::انها مؤامرة إعلامية مسمومة بدون اي مبرر قانوني ::::فل نقل لجيران السوء (( ادا لم تستحيوا؛ ؛افعلوا ما شئتم )):
خصاص في مادة الحليب والمادة الموز سبب لهم نقص في كالسيوم والبوتاسيوم وأزمة السميد مما جعل صحافة العار تفقد أعصابها وتصاب بنوبة هستيريا
نأسف كثيرا لمستوى السفاهة والتفاهة التي وصلت اليها أقلام الطغمة الحاكمة ومساميرها العوجاء. لك الله يا شعب الجزائر .
حفص ألله ملكنا من الحساد اللدين يرغبون في خلق البلبلة في وطننا المجيد.
“ان لم تستحي فاصنع ما شئت ” صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
ماذا سيخسر المغرب لو قطع مع جارة السوء جميع العلاقات الدبلوماسية و الاقتصادية وغيرها؟؟؟ فالحدود مغلقة منذ 28 سنة … و معاكسة المغرب في وحدته الترابية منذ 1975 … و الالف المغاربة تم طردهم من منازلهم يوم عيد الأضحى شر طردة سنة 1975….و اعلامهم يسب المغرب صباح مساء حتى في برامج الطبخ…. اذن ماذا يجني المغرب من هذه الدولة ؟؟؟ اذا كان التمر الذي نستورده منهم في شهر رمضان هو الذي يجمعنا بهم فليحتفظوا به فهناك التمر المغربي و التونسي و الخليجي… و حتى ان لم نجد تمرا فناك ( الشريحة ) المغربية أي التين الجاف…. الجواب على هذا البرنامج هو قطع العلاقات … فجلالة الملك خط أحمر و أحمر قاني كذلك فلا يمكن تجاوزه بمجرد استنكار أو احتجاج فلقد بلغ السيل الزبى… و أنا عشت في الجزائر أربع سنوات و أعرف خباياهم جيدا و لا أريد أن أنشر غسيلهم…. الوسخ
احترموا تحترموا أيها الإعلاميون الجزائريين ولتزموا حدودكم والا عليكم بالمرصاد.
باختصار القافلة تسير والكلاب تنبح
سيدهم و سيد سيدهم شريف إبن شريف ابا عن جد أمير المؤمنين ملك لبلد الشرفاء و الأولياء الصالحين فهو كالبدر في سماء صافية تتخللها نجوم ساطعة هيهات هيهات لسحابة قدرة عابرة أن تنال منه، و كما يقال : العربة تمر بسلام و بنخوة و الكلاب تجري وراءها وراءها وراءها و هي تنبح ثم تعود من حيث اتت و هي خاوية الوفاض، فهنيئا لنا و ألف تهنئة و كما قال سيدنا الملك عندما ترى أن حسادنا ازدادوا حقدا و غيضا فأعلم أننا على الطريق الصحيح و على أن سياستنا قد نجحت و سوف تزداد نجاحا.
Là c’est le temps de couper toutes les relations avec ces imbéciles algérien .ils sont dépassée la ligne rouge
إن للدجاج شهية لا حد لها في تناول مادة النخال، إنها مادة ليست مكلفة، إدن لماذا لا نعطي للدجاج النخالة و نتركهم في ظلماتهم يعمهون ؟
الاعلام ااجزاءري. ولا حكام الجزاءر …انتهت صلاحياتهم…..عبر العالم….واصبح. اسم الجزاءر… فجميع دوال العالم….جزيرة الارهاب.
.سلوك يعبر عن مدى تخلفهم…..وملكنا همام ومحبوب من طرف شعبه ….لن نقبل من يمس شعرة منه
الجزائر لم يبقى لها إلا هدا الأسلوب لأنها خسرت كل شئ و أصبحت لا تساوي أي شئ إقتصاد متأخر و لا تنتج ما يمكن أن تحسد عليه
النظام الجزائري الخبيث تاكد بان بايدن لن يتراجع عن قرار ترامب التاريخي لمغربية الصحراء لهذا فو مسعور الان. وزادت كملتها حصول المغرب على كميات كبيرة من لقاح استرازينكا بقيادة ملكنا .
انبحو ياحكام الجزائر كما شئتم ,نحن ننتظر اول رصاصة او قذيفة منكم وستكون نهايتكم بظم الجزائر الى الامبراطورية المغربية وتحرير الشعب الجزائري من شركم
لنصبح شعب واحب يحكمه محمد السادس .
مهما كان نوع الخلاف وجب عدم المساس بشخصية الملك لو كانت فيكم ذرة من الحياء. الشعب الجزائري وجب عليه احترام الشعب المغربي أكثر من أي شيء لأن لولا المغاربة لكنتم تحت وطاة الاستعمار الفرنسي الذي عمر في بلادكم 132 سنة. إذا لم تستحي فقل ما شئت يا قليل الأصل.
باسم الله الرحمان الرحيم
هذه واحدة من ضرائب النجاح،نعم فكل ناجح محسود وهؤلاء الشردمة من الاقزام إنما هي ابواق الحاقدين والفاشلين الذين يبحثون عن الفتنة بكل السبل وهذا مرض ظاهر للعيان.
أما ملكنا وشعبه الوفي يسير في الإتجاه الصحيح ولن نضيع الوقت حتى على الرد على مثل هذه الكائنات
لأن الرد عليهم والكلام معهم هو اعتراف بهم ،وهم في الأصل نكرة،!!!!!!!
والله لو جندوا كل أموالهم وأبواقهم لتشويه صورة الملك حفظه الله ما استطاعوا،
طغمة عسكرية فاشية تقود هدا البلد المغلوب
لكن الوقاحة ان يصل البغض والحقد والإساءة إلى رجال الصحافة يا حسرة
مادا تريدون من وطن يرضع ابناءه مند ولادتهم حليب الحقد
مادا تنظرون. من إعلام يبت سمومه في كل الاوقاتً
أما العسكر وأشباه السياسيين فعقيدتهم معروفة
وليعلم الشعب الجزائري ان حقد حكامهم ليس ضدا في المغرب فحسب بل لتشتيت انتباهه على سرقة أمواله وكيفية صرفها’
إنجاح المغرب وطنيا واقليميا ودوليا هو ما جعل نار الحقد تشتعل فالملك حفظه الله يقود الوطن باقتدار ونحن وراءه
رجاءاً لا تستدعوا السفير ولا تقطعوا العلاقات ولتستمر في البناء والتشييد من اجل مواصلة الإنجازات ومن ارادً الصراخ والعويل فيوما سيبح بلعومه وحنجرته ولن يستطيع حتى الكلام الله الوطن الملك
لم و لن نسمح لأي كان أن يمس من قريب أو بعيد بسمعة وكرامة ملكنا وقائدنا نصره الله وحفظه فالمساس به يعني المساس بالوطن والمواطنين قاطبة. لهذا يجب علينا أن لا ننتظر الاعتذار من أي كان يجب مقاطعة جميع العلاقات مع هؤلاء الذين كنا نعدهم أشقاءنا ليس جبراننا ولكن بأن يتطاول أحدهم على ملكنا ورمز وحدتنا و هلال سمائنا كان عليهم بمحاسبة ومحاكمة أولائك الفاسدين الأميين الذين لا أخلاق لهم حتى يفكروا في المساس بملكنا. نحن فداه بأرواحنا ودمائنا وأبنائنا في أي لحظة و مكان.
مهما علقوا وساؤوا لن يصلوا الى مبتغتهم انهم مجرد حشرات بداءيين لا تارخ لهم تنكروا ما قدم لهم ملوك المغرب من مساعدة وجل رءساهم عةشوا في المغرب معززين مكرمين الملك سيدهم في ما ارادوا ثقافة واذب وحسن المعاملة يتعامل بسياسة راقية ويدافع على المغرب بتكتيك قل نظيره خير مثال تذخله في صد العدوان من منطقة المركرات بدون اضاغة لصاصة واحدة هذا المنطق السليم من دولة مسالمة . وفي حالة الغضب فقوة الملك وجيشه لن يوقفه عسكر الخراخر حتى يجد قدماخ وطات عاصمة الخراخر . وخير مثال ما يتفوهون به ورؤساءها الا وهو …( المغرب عطانا طريحة ) واسمع الا قنشريحة ياخانز لي عطات منو الريحة .
ليس لدى الجزائر منتجات حتى نقاطعها فهي يا صديقي تستورد كل شيء من الخارج وليكن في علمك أن المنتوجات المغربية تستوردها من أوروبا التي تصل إليها عبر المغرب…المغرب فات الجزائر بسنوات طويلة.
للجزائريين أليس فيكم رجل راشد مما يبدو ان الجزاءر فقدت البوصلة
لعنة الله على من يتجرأ المساس بشخص تاج رؤوس المغاربة. جيران الذل والعار وجب قطع العلاقات السياسية والتجارية معهم. أسوأ قوم عرفتهم البشرية. ولعنة الله على من ينوي التفكير في خاوة خاوة .. لقد أعطينا لهؤلاء السفلة أكثر ما يستحقون من اهتمام . أنذل حكام ودولة … الجوع والفقر والحقارة ..
افضل شيء للسفيه تجاهله وتجاهل اعلامهم تاثيركم بما ينشرونه يجعلهم يفرحون ويتمادون . اتركوهم يكتبون وينشرون ما يريدون والعبرة بالتقدم والازدهار وغادي احسو بالحكرة كيف ديما وحتى شعبهم غادي احكر الاعلام تاعهم انشروا ايجابياتنا وتقدمنا وعلاقتنا المميزة مع الاخرين وشراكتنا معاسراءيل وامريكا والامارات وغيرها وانركوا جار السوء وما ينشروه لديهم لا تذكروه بالاعلام والجراءد لان هذا هدفهم . وملكنا صعب المنال وصعب الوصول الى ظفره او المساس به وربي يحميه من كل شر
أرادوا الاستهزاء من المغرب في شخص الملك فأصبحوا أضحوكة، أناس يتشاركون الغباء متطفلون على الإعلام لغتهم ركيكة طريقة تدبيرهم للحوار كارثية يفتقرون لأبسط مقومات المهنية، كل هذا نتيجة لسنوات من حكم نظام العسكر الرجعي صاحب الفكر المتحجر الذي لقنهم العداء للمملكة المغربية طوال عقود للتغطية عن مشاكله الداخلية التي ستؤدي بالجزائر لا محالة نحو الإفلاس المالي بعدما أفلست أخلاقيا.
اقول للصحافيين الجزائر أليس منكم رجل رشيد.
الحمد لله. إلى الاخ عابر سبيل هذا كلام معقول ولكن ماذا عن جار يحاربك أكثر من أربعين سنة من وراء شردمة البوليزاريو . ورصاصتهم الأخيرة هي إطلاقها على المؤسسة الملكية ولكن نسوا بان المغربي متشبت بوطنه وملكه. لقد غسلوا عقول الجزائريين ونحن نلمس ذلك من ردود أفعالهم. كفانا نفاقا.
كما قالها الحسن التاني رحمه الله نحن كمغاربة لا نريد من العالم أن يعترف لنا بالصحراء المغربية لأننا في صحراءنا. ولكن نريد من العالم أن يعرف جيدا من هم جيراننا…نسأل الله لهم الشفاء دائما. وكما يقال القافلة تسير والكلاب تنبح .هم يعبرون عن النار المشتعلة بداخلهم .فالصراخ والعويل دائما يكون بقدر الوجع .معذورين كان الله في عونهم…أما الملك فهو في قلب كل مغربي.ومهما قالوا عنه. فهذا لن يزيدنا إلا حبا وتمسكا به.انه حبيب الشعب المغربي من طنجة الكويرة…
يجب قطع العلاقات مع هذ النظام الجزائري المعقد و الباءس و الحسود فلا جدوى من بقاء العلاقات معه
يجب على المغرب تجهيز ملف متكامل بالوثائق و الحقائق التاريخية من الأرشيف الوطني و الفرنسي و الخرائط التاريخية و وضعه بالأمم المتحدة و محكمة العدل الدولية و مراسلة المنظمات ذات الشأن و الدول دائمة العضوية و الدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمن لترسيم الحدود الشرقية للمملكة و استعادة مناطقنا الشرقية من تلمسان لبشار الخاضعة للاحتلال العسكري لكابرانات الجزائر، يجب فتح ملف أراضينا الشرقية المحتلة في كافة المحافل الدولية و دعم السكان المحليين باللوجستيك و السلاح و المال لتكوين حركة تحررية تطالب بعودتها للوطن الأم.
النظام العسكري الجزائري الفاشل الحاقد الخبيث ساعته اقتربت .فهو يعلم جيدا أن الشعب الجزائري الشقيق قد فطن لوساخته وديكتاتوريته ونهبه للثروات وجعل الجزائر أضحوكة في العالم بأسره. لذلك اصبح مثل الديك المدبوح يترنح وبعشوائية .
أمام المساس بالمغرب وبمقدساته فرده هو طرد اذناب هذه العصابة من سفارتهم وقطع العلاقة معهم لان مستواهم الحقير المعفن ليس بمستوى المملكة ولن تعود العلاقة إلا بقيام نظام مدني في الجزائر ويديره العقلاء بدل السفهاء.
Vraiment un niveau très bas….malheureusement lah yahdi makhlak !!!
شعارنا دائما وأبدا ((( الله الوطن الملك )))عليها بايعنا جلالة الملك محمد السادس ووالده وأجداده وأولاده وأحفاده إلى أن نلقى الله أذكر كل الإخوة والأخوات المغاربة أن البيعة من الدين الإسلامي الحنيف وأننا نأجر عليها عند الله عز وجل
Salam, je réponds 3ABIR SABILE écoute bien qui touche notre ROI comme il a touché tous les marocains ,il faut couper la relation avec ce rigime barbar on veux pas de relations avec eux et un jour il montrer les dents ,comme ça ils se calme c,est trop
chers lecteurs
nous deplorons vivement ces methodes indignes et qui sont dune bassesse sans précédent.
comme nous confirmons que tout celui ou celle qui toucge a la personnalité sacrée du Roi du Maroc touche essentiellement tout marocain vivant sur terre.
Donc si cette institution ne l’a pas encore compris nous ne sommes pas a l ecole primaire et nous ne tenons pas a la lui reexpliquer de nouveau.
nous n acons pas de president mais un Roi qui reigne et un sacré descendant du prophète Sidna Mohamed que la paix et le salut soient sur lui.
a bon entendeur…….merci.
بززززززاف عليهم المغرب برءاسة ملكنا العظيم الله يحفظه ويطول في عمره،باختصار وكما يقول المثال المغربي ‘اللي ملحقاش كيقول حامضة’
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم …)فولينا منصور بإذنه تعالى أيها الأخوة.
لا تعجبوا من حثالة القوم، ااشتم واللعن والسب والكدب وكل رذيلة اشياء تربوا وترعرعواعليها وتجري في عروقهم مجرى الدم. الا اننا نقول لهم جلالة الملك خط أحمر فأغلب الشعوب والقادة في العالم يحبونه، الا شردمة الجزائر.
قال الشاعر:سكت أنفا و نطق خلفا. هؤلاء يعبرون عن مستواهم الخلقي حيث لا أخلاق لهم. أن يفكروا بأنهم يمسوا ملكنا وقائدنا نصره الله. لم ولن يكون لهم ذلك هذا دليل على أنهم فقدوا صوابهم ودليل على تشتت استقرارهم و أمنهم. لم يبق لديهم من يرشدهم و يريهم الطريق الصواب لقد أصبحوا يعيشون في الظلام و العشوائية أصبح همهم هو الكيد بالمغرب و المغاربة لكن لن يتأت لهم ذلك وستبقى القافلة المغربية تسير والكلاب تنبح. لهذا يجب أن نوقف جميع علاقاتنا معهم لان لم نر فيهم إلا السوء.
ماذا تنتظرون من قنوات الصرف الصحي غير التفاهة و السفاهة؟ الاعلاميون يقدمون القرابين لكبرانات العسكر لنيل الرضى و الدعم.
j aimerais bien comprendre pourquoi on garde des relations diplomatiques avec ce voisin minable qui ne cesse depuis des années d agresser notre cher pays
il faut leur montrer que les lions de l atlas vieux de plus de 14 siècles d histoire glorieuse et de civilisation brillante ne s abaissement jamais au niveaux de ces misérables
continuons de développer notre pays de Tanger à elguira sous l égide de notre cher roi que dieu ke protège
vive le Maroc vive le roi
la meilleure réponse
La charrette avance et les chiens aboient
ابتلانا الله في حدودنا الشرقية بجار السوء عرقل جهودنا نحو استكمال وحدتنا الترابية وتحقيق التنمية الشاملة في مجموع ترابنا الوطني وأساء لمؤسساتنا الدستورية .
فاللَّهُمَّ إنِّا نعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ؛ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ.
اللهم آمين يارب العالمين.
النظام العسكري الجزائري الإرهابي، يتطاول على جلالة الملك محمد السادس الذي أعطى الجزائر دروسا بليغة في السياسة وحسن تدبير الأزمة أزمة كورونا وجلب اللقاح والإنعاش الاقتصادي وصندوق كورونا، والتضامن المغربي الكبير في الأزمة، أما صفعة الكركرات فقد أسقطت الجزائر ميتة، لهذا يتطاولون على المغرب وملكه لأنهم مفلسون منحطون ومحطمون في كل المجالات.