جمعية الناشرين تعزّي أسرة صلاح الدين الغماري

قالت الجمعية الوطنية للصحافة والناشرين إنها “تلقّت ببالغ الحزن والأسى خبر الوفاة المفاجئة والمفجعة لزميلنا صلاح الدين الغماري، الصحافي في القناة الثانية”.
وجاء في نصّ التعزية أن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين “تقدم، بهذه المناسبة الحزينة، عميق العزاء إلى أسرته الصغيرة وأسرته الإعلامية، وعموم الشعب المغربي الذي فَقَدَ فيه إعلاميا محبوبا ولامعا ومهنيا نذر نفسه لمهنة الصحافة والتكوين الإعلامي”.
وختمت الجمعية تعزيتها بـ”طلب الرحمة للزميل والأخ صلاح الدين”، سائلة المولى أن “يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الصغيرة والكبيرة عظيم الصبر وكبير السلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
الله يرحمو ويغفر اليه ان لله وانا اليه راجعون
العين تدمع والقلب يحزن واللسان يعجز عن الكلام رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون البقاء لله
كفاءة صحفية عالية، بمستوى ثقافي عالي و لسان فصيح، رجل وسيم و أنيق و بنبرة صوة جميلة، عندما يتحدث بالفصحى كأنه يغرد.
يؤسفني أن كفاءة صحفية مثقفة كهذه، ضيعت سنوات ثمين من العمل في قناة الصرف الصحي 2M.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وصبِّر أهله وأحبابه.
رحم الله رجلا فرحت بهم الدنيا حين زينها، واستقبلته الأرض بالبشرى من الرحمن، نسأل الله أن يجعل قبره نزلاً فسيحًا من الجنة يسكنها إلى حين الموعد الأكبر
انا لله وانا اليه راجعون..لله ما اعطى ولله ما اخذ..اللهم ارحمه واجعله من عبادك الصالحين.وادخله جنتك يا رؤوف يا رحيم يا رحمان..انه عبدك بن عبدك بن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك..وانت اعلم به..ان كان محسنا فزد في احسانه..وان كان غير ذلك فتجاوز عنه فانت اللطيف بعبادك..وانت الرحمان الرحيم لا اله سواك..وارحم والدينا وجميع اموات المسلمين برحمتك التي شملت كل شيء …وارفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء ..يا رب.
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.
اللهم جعله من امتك التى قلت عنها كنتم خير أمة أخرجت لناس تئمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صلاح كان همه الوحيد على الفقراء والمساكين ولاكن يد واحدة لا تصفيق
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين..
الرجال البشوش ذو القلب الطيب..
رحمات ربي عليه تترا..
نقول لذويه ولاسرته ولاصدقائه خير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لله ما اعطى ولله مااخذ اصبروا واحتسبوا" فجميع المغاربة يعرفون السيد صلاح الغماري خاصة في زمن اجتياح covid-19 للعالم وبرامجه التي تقرب المواطن من الصورة الحقيقية للوباء واجراءات التي ينبغي اخذها والاحترازات من اجل الوقاية الصحية من هذا الوباء والتي كان يؤكد عليها رحمه الله بلسان الدارجة المغربية حتى يفهم الجميع بشكل مبسط وبعفوية حماسية .
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله موته فاجعة للمغاربة كاملين.
لا يسعني الا ان اتقدم باحر التعازي الي اسرة الفقيد تغمده الله برحمته الواسعة وخاصة خاله السيد الاستاذ احمد الحبيب..انا لله وانا اليه راجعون..
مسكين بقا فيا بزاف والله ولفناه فالتلفزة ولا بحال شي حد من العائلة.الله ارحمو وسع عليه.انا شخصيا بكاني خبر موتو.
لم أستوعب الخبر لكن مشيئة الله فوق كل شئ ، سيفتقدك المغاربة و نرجو من العلي القدير أن يلهم والدتك الصبر و السلوان و أن يتغمدك الرحمان برحمته الواسعة و يحشرك مع الصدقيين و الشهداء .
رحمة الله عليك صلاح الدين الغماري. يجب إقرار حداد وطني لمدة ثلاثة أيام لأول مرة بمناسبة موت صحافي لم يدخر جهدا لصالح الوطن و المواطنين و خصوصا خلال جائحة كورونا. السيد صلاح الدين الغماري رجل مواطن قح دخل قلوب المغاربة من خلال برنامج اسئلة كورونا
نعم …..بعيون حزينة و دموع غالية و قلب حزين نودع الوجه المحبوب في الشاشة المغربية . نودع صلاح الى دار البقاء نودع الرجل الدي ما زال صوته
يرن في أدننا نودع من كان يحمل همنا و احزاننا و ما فتء ينصحنا من واجعة
الوباء ……..الله يرحمك يا صلاح….ووداعا صلاح
عزاءنا واحد لقد فقدنا وجها اعلاميا مرموقا. انا لله و انا اليه راجعون. نسال الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته و ان يلهم افراد اسرته الصبر و السلوان.
اللهم ارحم الفقيد واسكنه فسيح جناتك مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
إنا لله وإنا إليه راجعون
رحم الله أناس فرحت بهم الدنيا حين زينوها، واستقبلتهم الأرض بالبشرى من الرحمن، نسأل الله أن يجعل قبره نزلاً فسيحًا من الجنة يسكنها إلى حين الموعد الأكبر. اللهم إنّه نَزَل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه.
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون تعازينا الحارة لأسرة الفقيد
Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons, adieu Mr corona, adieu un grand nom de communication et de franchise, que son âme repose en paix, condoléances à sa famille et à 2M, att yerhem moulana
ان لله وإن إليه راجعون البقاء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وغفر الله لنا وله اللهم استبدله لنا بمثله أو بخير منه
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و يجعل عمله في ميزان حسناته.
الله يرحمه و يغفرله و يوصلنا عليه ولعاءلته الصبر و السلوان
رحمك الله اخي الغماري واسكنك فسيح جنانه، ورزق اهلك الصبر والسلوان، حقا وفعلا انستنا في فترات كنا جد مكتئبين وكنت نعم الناصح ونعم الرفيق دخلت بيتنا وقلبنا مثلما دخلت جميع بيوت المغاربة، كنت أكبر من قناة الرذيلة ،أنت اطهر واشرف من ان تكون في تلك القناة، وداعا اخي الغماري
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون (خسارته لا تعوض داخل الجسم الصحفي )
رحم الله الفقید واسكنه فسیح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله و إنا إليه راجعون ، الله يرحمه و يغفر له و يسكنه الفردوس الأعلى و يرزق عائلته الصبر و السلوان و خصوصا والدته لأن الأم لا تتحمل فقدان ضناها مهما كان عمره.
غادرنا انسان غيور على وطنه اللهم ارحمه برحمتك الواسعة
أنا أعتقد أنه توفي إثر مضاعفات وباء كورونا وليس بسكتة قلبية، على كل حال الله يرحمه ويتغمده بنعمته.
بدوري أنا يوسف الحداوي رئيس جمعية الأنوار لمهني سيارات الأجرة بالرباط ونيابة عن أعضاء ومنخرطي الجمعية .
نقدم تعازينا الحارة إلى أسرة المرحوم ونسأل الله عزوجل أن يجعل مثواه الجنة
c'est une grande perte.que Dieu aie pitié de son âme.
اللهم اغفر له و ارحمه و عافيه و اعف عنه و أكرم نزله ووسع مدخله و ادخله جنتك برحمتك يا ارحم الراحمين انا لله وانا اليه راجعون
اللهم اغفر لصديقنا صلاح الدين الغماري و ارحمه و أكرم نزله ووسع مدخله و ادخله الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين
انا لله وانا اليه راجعون
لا حول ولا قوة الا بالله ان لااه وان اليه راجعون
سرحة متو كنت صدمة لجميع الله يرحمك ويوسع عليك
غريب امر هذا الواقع…. وغريب امر هذه الحياة… مات الغماري اليوم ذلك الرجل الذي قرن إسمه بكورونا رحمة الله تعالى عليه، وزملاؤه في نفس القناة يعرضون اليوم نفسه برنامج سهرة السبت فايهما أولى بالاحترام والتقدير الموت ام النشاط الذي لا يموت؟