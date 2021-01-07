جمعية تجدد طلب إقرار عطلة رأس السنة الأمازيغية

بمناسبة رأس السنة الأمازيغية 2971، جددت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي مطلبها بضرورة “إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية، على غرار مختلف الأعياد الوطنية الرسمية.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن “الشعب المغربي يحتفل بشكل دائم ومستمر برأس السنة الأمازيغية على غرار مختلف مناطق شمال إفريقيا المتشبعة بالثقافة الأمازيغية، وذلك تحت مسميات مختلفة مثل إيض يناير، ورأس السنة الفلاحية، وحكوزة، وما يضفي على هذا العيد طابعه الوطني هو احتفال كافة الشعب المغربي به، سواء الناطقين بالأمازيغية أو غير الناطقين بها”.
وأضاف البلاغ أنه “بتطور الوعي بالهوية الثقافية الأمازيغية للمغرب من الوعي التقليدي إلى الوعي العصري، بفضل نضالات الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب، فإن مطلب اعتماد السلطات المختصة لرأس السنة الأمازيغية كعيد وطني رسمي وعطلة رسمية مازال مطروحا ولم تتم الاستجابة له رغم التطورات الإيجابية التي عرفها المغرب في الاستجابة لمجموعة من مطالب الحركة الأمازيغية”.
ودعت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي مجددا، بمناسبة حلول رأس السنة الأمازيغية 2971، إلى “ضرورة الإسراع باعتماد رأس السنة الأمازيغية كعيد رسمي، بحكم أنه يجسد ارتباط المغاربة بأرضهم وبوصفه العيد الوطني الوحيد الذي ليس له طابع سياسي أو ديني، ويشكل احتفاء بالأرض المغربية، وهو انتقال ضروري بهذا العيد من طابعه الوطني الشعبي إلى الطابع الرسمي”، مشيرة إلى أنها “سجلت باستغراب التماطل غير المفهوم للسلطات المغربية في الاستجابة لهذا المطلب التاريخي للحركة الوطنية الأمازيغية”.
وأوضحت الجمعية أن “إقرار رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني رسمي وعطلة رسمية على غرار مختلف الأعياد الوطنية الرسمية بتعديل المرسوم المحدد للائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، سيكون إجراء ينسجم مع التطورات القانونية التي عرفتها الأمازيغية، خصوصا دستور المملكة المغربية الجاري به العمل، والقانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.
ودعت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، في بلاغها الموقع من طرف رئيسها عماد المنياري، “جميع الفعاليات المدنية والرسمية على مستوى دول شمال إفريقيا إلى العمل سويا من أجل إدراج طرق الاحتفال المختلفة برأس السنة الأمازيغية كتراث وموروث ثقافي عالمي غير مادي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)”.
جميع العطل باستثناء الينية هي ةدر للوقت وتشجيع غلى الحمول و الكسل
الدولة طبعات وعتارفات بدولة إسرائيل ، لاكن مازال مابغات تعتارف بمواطنين البلاد وولادها وتقافتهم
يا أيها المعلم غيره هلا لنفسك كان ذاك التعليم.. على هذه الجمعيات التي تنادي بتلك الفكرة ان تطبقها في الواقع مع الامازيغ الذين يملكون محلات تجارية ومقاهي ومطاعم وحانات وشركات ومصانع ومقاولات.. ويجعلوا من ذاك اليوم عطلة. فإن نجحت الفكرة فليقترحوها على المشرع
لا و الف الف لا لإحياء الوثنيات و تبذير المال العام و الخاص في أمور تافهة و لا للخمول و حب الراحة ، أدعو من هذا المنبر ان يتم تعطيل كل الأيام التي مناسبات تجاوزها الزمن و العقل و الفكر ، لماذا هذا الحب لإحياء افعال الأوباش ؟! حتى مناسبة دخول السنة الهجرية لا معنى منها و ليست ذات اصل شرعي ، البلاد و الأمة اصلا متخلفة و تريدون مزيدا من النوم و التفاهة.ارتقوا قليلا الى ذرة المسؤولية فأنتم اصلا في الحضيض .
الأمازيغ في شمال أفريقيا لا يعرفون شيء اسمه رأس السنة الأمازيغية.
ما يحتفل به امازيغ هو بداية سنة فلاحية ….هذا ما وجدنا عليه أجدادنا يحتفلون به.
هناك جهات تريد تمزيق المغرب إلى دويلات على أساس عرقي. وكل الدلائل تدل على ذالك
فحداري.
يجب اقرار رأس السنة الامازيفية عيدا وطنيا مؤدى عنه
لا يسعني الا اضيف صوتي الي الاصوات المنادية بالاحتفال بهذه المناسبة الوطنية وترسيم عطلة لها كباقي الاعياد الوطنية.. فان الاحتفال بالسنة الامازيغية الوطنية اولي عندنا من الاحتفال براس السنة الميلادية..علي المسؤولين ان يبتعدوا عن كل خلفية كما كان نوعها والاعتزاز بهويتنا المغربية بكل مكوناتها.. فنحن شعب مغربي اصيل بكل مكوناته… المغربي الحر لا يحس ابدا باية نعرة… والاسلام يوحدنا تحت سقف الوطن الوطن الواحد…
اعتقد ان تقديم وثيقة الاستقلال و عيد الاستقلال من الاعياد الوطنية التي حارب من أجلها المغاربة عرب و أمازيغ نحن مغاربة لا نفرق بين اللهجات المهم يجمعنا ملك واحد محبوب لدى الجميع حبذا لو انتقدنا ما يهم المغاربة جميعا ك التعليم و إكراهاته ( المدارس الخصوصية ) و كذا الصحة و جشع المصحات و لوبي الصيادلة و المغرب أكثر الدول احتفالا بالأعياد الوطنية
دايرين عطلة رسمية لأعياد النصارى و أصحاب البلاد لالا كارثة
المغاربة في البوادي يحتفلون بقدوم السنة الفلاحية ” ناير ” بتهيء وطبخ أكلة التريد والدجاج البلدي ، وليس بالكسكس.
المثل يقول أذا ظهر المعنى لا فائدة من التكرار.
أو الله اهدي المسؤولين من قيادة الى اصغر مواضف اشوفو من حال شعب الامزيغي اعطيوه ابسط الحقوق
يقول المثل العربي المعبِّر:
لا خير في أمة كَثُرَت أعيدها.
الامم تعمل ليلا ونهارا أن تقدم ونحن نريد العطل والكسل والجلوس في المقاهي !!!
إقرار الفاتح من السنة الأمازيغية يوم عطلة ما هو إلا اعتراف رمزي بالأصول والجذور المغربية المتنوعة والضاربة في جذور التاريخ… لا داعي للفلسفة والحشو والإطناب، أفتخر بكوني مغربي أمازيغي مسلم، أو مغربي عربي مسلم… الحمد لله على نعمة الإسلام… لا فرق عندي أن أكون من جذور معينة… أمازيغي عربي مغربي حتى الموت..
هبالوا هادو. راحنا السنة كلها عطلة. واش هادا وقت العطل. أسدي حالتنا تحرم علينا العطل إلى الأبد. لا عرب ولا أمازيغ ناقصهم العطل . يكفينا أننا في مأخرة المتسابقين رغم أننا أعرق منهم. جاؤوا بعدنا، خدموا بلدانهم، صنعوا أسلحتهم، اخترعوا تلقيحهم و نحن نلهة وراء هم كالكلاب ، لا نعرف إلا النباح.