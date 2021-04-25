جمعية تستنكر تدنيس الراية المغربية في ألمانيا

جمعية تستنكر تدنيس الراية المغربية في ألمانيا
صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
الأحد 25 أبريل 2021 - 07:54

أعربت جمعية “مسجد أبي بكر” ببريمن بألمانيا عن استنكارها وشجبها للعمل الذي قام به بعض الأشخاص “الذين يدعون دفاعهم عن الحق والمشروعية ويتكلمون باسم الشعب دون حق ولا تفويض، وقاموا بإنزال العلم الوطني الأحمر بنجمته الخضراء من سفارة المغرب ببرلين، بشكل غير مسؤول وفي خرق لكافة القيم الوطنية التي نعتز بها؛ حيث سقطت دماء الشهداء المغاربة الأحرار من أجل عزة وكرامة الوطن”.

وأدانت الجمعية، في بلاغ لها، هذا العمل “الذي يرمي للتفرقة العنصرية بين مكونات الوطن الواحد بلدنا المغرب، ويعمل على خلق النزعات القبلية بين كافة مكونات بلدنا العزيز، ويخرق كل الأعراف الدبلوماسية الدولية”، وفق صياغة الوثيقة.

كما أعرب موقعو البلاغ عن تشبثهم بثوابت الوطن ومقدساته، رافضين خلق البلبلة بين مكونات الشعب المغربي، ومؤكدين أن هذا الفعل الشنيع “لا يزيدنا إلا تشبثا ببلدنا المغرب تحت شعار الله الوطن الملك”.

الراية المغربية العلم الوطني جمعية "مسجد أبي بكر" مغاربة العالم

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