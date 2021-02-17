جمعية تطالب بتنفيذ توصيات في ثانوية بسطات

أعلنت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، فرع سطات، تضامنها المطلق واللا مشروط، عبر بيان توصلت به هسبريس، مع مديرة ثانوية الفارابي التأهيلية برأس العين الشاوية، مشيرة إلى كفاءته المهنية والتدبيرية، واعتبرت ما تتعرض له من ممارسات من قبل البعض “تتنافى والضوابط التربوية بالمؤسسات التعليمية، بغية ثنيها عن ممارسة مهامها كما تفرضها قوانين وضوابط الحياة المدرسية”.

وطالبت جمعية المديرين والمديرات بسطات المديرية الإقليمية بعاصمة الشاوية بتنفيذ توصيات لجان التقصي التي زارت ثانوية الفارابي التأهيلية خلال الموسم الدراسي السابق، ووقفت على ما نعتتها بـ”الخروقات اللا تربوية لبعض المتملصين من القيام بالواجب المهني”، ودعت إلى “تحمل المديرية الإقليمية مسؤوليتها الكاملة في تحصين المؤسسات التعليمية بالإقليم، وحماية العاملين بها، والضرب على يد كل من يحاول بث الفوضى والتسيب داخلها ببث الفتنة ونشر الادعاءات والأخبار الزائفة”، حسب لغة البيان.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من “أساتذة التعاقد” التابعين للتنسيقية الإقليمية بسطات نظموا يوم الجمعة الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التعليم بسطات، لاستنكار ما وصفوه بـ”استهداف مديرة ثانوية الفارابي برأس العين الشاوية مجموعة من الأساتذة، والتضييق عليهم بتوجيه مجموعة من الاستفسارات المزاجية والمبنية على الافتراءات والادعاءات”، على حد تعبيرهم.

وحسب مصادر هسبريس فإن عددا من الأساتذة كانوا قد تقدموا باستقالة جماعية من بعض مجالس ثانوية الفارابي برأس العين، توصلت بها هسبريس؛ وفي المقابل دخلت المديرية الإقليمية على الخط في الملف، واستدعت الأساتذة المعنيين يوم الجمعة الماضي، للاستماع إليهم من قبل لجنة للبحث والتقصي، في انتظار الخروج بخلاصات حول حقيقة المشكل بين المديرة والأساتذة لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حق كل من ثبتت مخالفته للقانون.