جمعية تناقش تطورات الصحراء مع خارجية السويد‎

جمعية تناقش تطورات الصحراء مع خارجية السويد‎
هسبريس
الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 14:57

أجرت مريم باني، رئيسة جمعية الدفاع عن المحتجزين في مخيمات تندوف، محادثات مع مستشارة وزارة الخارجية السويدية المسؤولة عن وحدة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

باني عرفت خلال اللقاء بالدور الذي تقوم به الجمعية من خلال الترافع حول قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، وسعيها الدائم إلى تعزيز الأمن والسلام في دول إفريقيا والعالم.

وأكدت الفاعلة الحقوقية المغربية أنه إثر الأحداث الأخيرة التي عرفها معبر الكركرات الحدودي، بادرت الجمعية إلى إرسال خطاب إدانة ورفض لهذه الأفعال المشينة التي قامت بها جبهة البوليساريو، وتمثلت في قطع الطريق على البضائع والشاحنات القادمة والمتجهة نحو إفريقيا.

أما المستشارة بوزارة الخارجية السويدية فقد اعتبرت، تعليقا على ما جرى في الكركرات، أنه “لا يمكن لها إضافة شيء إلى ما قيل سلفا من طرف وزارة الخارجية”، مشددة على أن “السويد تريد حلا أمميا سريعا لقضية الصحراء”

وعن إمكانية فتح قنصلية سويدية في الصحراء المغربية، سواء بالداخلة أو العيون، ذكرت المسؤولة نفسها أن “مملكة السويد تفضل أن تتريث، وتأخذ مزيدا من الوقت، قبل النظر في الموضوع بشكل أعمق”.

مريم باني ختمت اللقاء بالتأكيد على تشبث جمعية الدفاع عن المحتجزين في مخيمات تندوف بموقفها حول الصحراء المغربية، وشددت على ضرورة إيلاء أهمية للمحتجزين بتندوف؛ خاصة أن تصريحات العائدين منهم تبرز تعرض هذه الشريحة إلى التعذيب البدني والنفسي على أيدي البوليساريو.

السويد الكركرات مخيمات تندوف مريم باني

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‫تعليقات الزوار

7
  • صحراوية حرة
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 15:12

    سيري يا مريم باني الله يعطيك الصحة.الله يرحم من رباك .و قراك. وني بك وخيرت.

    33
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  • عادل
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 15:20

    الذين يستحقون تقرير المصير هم الذين فالمخيمات،طلقوليهوم الطريق و شوفو المصير لي يختارو.والله لا بقات نملة فتوندوف.

    34
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  • Me again
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 15:26

    متى سيصل المغرب الى المستوى الذي سيحاسب و يناقش السويد حول حقوق شعب السامي في الشمال و الرومان و حقوق المهاجرين او على الاقل الى مستوى ان يتجرأ المغرب و يقول للسويد: ماشي شغلك!

    19
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  • محمد
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 15:47

    ها…الحزب . ها…الجمعية . يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر . بالتوفيق

    15
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  • نورالدين السويد
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 18:43

    موقف السويد معروف من قضية الصحراء المغربية كانت ولاتزال تدافع عن تلك الشردمة من البوليزاريو.
    السويد دائما تقول ان الصحراء مستعمرة مغربية والحل بيد الأمم المتحدة ونحن نقول الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه وسيروا دخلوا سوق روسكم.
    وبالله التوفيق والسداد.

    3
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  • ouss
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 20:37

    حداري ثم حداري من الترخيص لدولة السويد بفتح قنصلية بالصحراء المغربية …فالسويد تعتبر المغرب دولة محتلة للصحراء ،وفتح قنصلية قد يفيد انفصاليو الداخل

    0
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  • Lalla saida
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 22:35

    شكرًا لك على هاده المباحاثات لكن ما إسم المستشارة لوزيرة الخارجية السويدية ؟؟؟؟؟؟؟؟

    3
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  • [email protected]
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 11:38

    آخر دولة ستفتح قنصلية في الصحراء هي السويد . عشت في السويد و اعرف مدى التزامهم بالقانون الدولي و مناصرتهم لحقوق الإنسان

    1
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