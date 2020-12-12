جمعية "سمايل" تفتتحُ الأسبوعَ الأخضر بالنّاظور

تحت شعار “لنتعبأ جميعا ضد كورونا، حمايةً لبيئتنا وسلامة لصحتنا”، افتتحت جمعية سمايل للثقافة بالناظور، مساء الجمعة، فعاليات الدورة الرابعة للأسبوع الأخضر، وذلك في إطار مواكبة الحملة الوطنية للتحسيس والتوعية ضد وباء “كوفيد-19”.
وتضمّن برنامج الحفل الذي احتضنته قاعةُ إحدى الفنادق المصنّفة بالنّاظور، فقرات فنية بمشاركة عبد العالي الرّحماني، وفقرة الفن التشكيلي التي خلدت المحطة الوطنية الراهنة “معبر الكركرات” في لوحة فنية، إلى جانب عروض مسرحية وسحرية من تقديم مجموعة من المشاركين.
كما عرف حفل الافتتاح تكريم مجموعة من الأطر الصحية والإدارية والاجتماعية والإعلامية، ممن وقفوا في الصفوف الأولى لمواجهة انتشار جائحة كورونا منذ إعلان حالة الطّوارئ في البلاد.
جدير بالذّكر أن فعاليات الأسبوع الأخضر لجمعية سمايل للثقافة بالنّاظور، ستمتدّ بشكل استثنائي هذه السنة إلى غاية الـ 16 من شهر دجنبر الجاري، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات والتّدابير المتعلّقة بالوقاية من فيروس كورونا المستجدّ.
اين هو التباعد الاجتماعي؟ هل اصبح من الماضي؟
ما اعيبه على هذه الجمعية هذه الصورة بدون كمامات لمجموعة من الأعضاء، مادمتم تقومون بعمل تعبوي وتحسيسي ضد كورونا فهذا يسجل لكم ولكن.رجاء منا جميعا ،الاحتياط واحترام التدابير كما نزلت من طرف السلطات المختصة.الصورة جماعية بالكمامات احسن لانه عمل جماعي وليس فردي لكي يظهر البعض بالكمامات والبعض بدون كمامات لمعرفتهم.لان من يتصدق لا يعرفه أحد ماتعطيه اليد اليمنى لا تعرفه اليد اليسرى
هذه الصورة تعبر على شيء آخر .
المجموع في الصورة ١٩ العنصر النسوي ١١ الذكور ٨ :٨+١١=١٩ و١٩_٨=١١ و١٩__١١=٨ و ٨ عدد قابل القسمة و١١ و١٩ غير قابلين للقسمة (هذه مجرد قراءة وليس بتحليل و١٦ دجنبر آخر يوم في حملة العنف ضد النسأء) ، بعيدا عن هذا وذاك ، الصحراء بمغربيتها في مغربها ابا عن جد، والمغرب بمغربيته في صحراءه تاريخيا وقانونيا ، والداخلة ستحتضن كبريات الموانئ بغلاف مالي يقدر بمليار دولار ،مزيدا من النهضة والتنمية برعاية الملك محمد السادس اطال الله عمره وحفظه من كل شر ولكافة أفراد الأسرة العلوية الشريفة.