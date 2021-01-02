جمعية "ضحايا الزيوت" تلتمس تسوية مادية فورية

أعلنت الجمعية الوطنية لضحايا الزيوت المسمومة عن تنظيم وقفتين احتجاجيتين يوم الاثنين 27 يناير الجاري؛ أمام كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالرباط، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

وأوردت الجمعية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن الوقفتين تأتيان للمطالبة بالتسوية المادية الفورية وبأثر رجعي للمرضى ضحايا الزيوت غير المستفيدين منذ 15 أبريل 2010، واستفادة ذوي حقوق المتوفين.

وتطالب الجمعية بتفعيل الاتفاقية الثلاثية (المشاريع الاجتماعية التي أقبرت، العلاج الكامل وليس الفحص فقط)، والرفع من الإعانة الشهرية إلى مستوى يمكن الضحايا من العيش الكريم، والتعويض عن الضرر الذي لحق المتضررين لأكثر من ستين سنة.