انتقادات تلاحق تزوير هوية زعيم "البوليساريو"

انتقادات تلاحق تزوير هوية زعيم "البوليساريو"
كاريكاتير: مبارك بوعلي
الأحد 25 أبريل 2021 - 08:49

استنكر شيخاني ولد الشيخ، رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية، “تزوير السلطات الجزائرية الراهنة جوازات سفر الجزائريين، وضرب مصداقيتها في العالم، خدمة للأمين العام البوليساريو إبراهيم غالي، الذي مكنته من انتحال شخصية محمد بن بطوش ذي الجنسية الجزائرية”.

وأشارت الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية، في بيان توصلت به هسبريس، إلى أن “جنسية رئيس الانفصاليين إبراهيم غالي الجزائرية، باسمه الثاني محمد بن بطوش المسجل له لدى الحالة المدنية الجزائرية، والذي يتلقى به العلاج في مستشفى ‘سان بيدرو’ في ‘لوغرونو’ الإسبانية، يستدعي من المغرب إعادة النظر في الطرف الذي يتفاوض معه لعدم أهليته للجنسية المغربية”.

وورد ضمن البيان ذاته أنه “بدل التفاوض مع مثل هؤلاء الذين يحملون الجنسية الجزائرية، الأولى التفاوض مع الجزائر على طاولة مجلس الأمن، وكذلك مع إسبانيا كطرف في قضية الصحراء المغربية، إذا لم تتخذ إجراءات قضائية ضد إبراهيم غالي، حيث يتبين من معاملتها له كشخص فوق القانون أنها طرف في القضية”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “تبين للرأي العام الدولي في جنسية رئيس البوليساريو الجزائرية أن الانفصاليين الذين يرفضون المقترح المغربي حول الحكم الذاتي، المرحب به من طرف الكثير من الدول في العالم، استخباراتيون من الجزائر، ويرفضون أي حل واقعي”.

ودعت الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية الانفصاليين المغرر بهم إلى “تنحية إبراهيم غالي، وقبول المقترح المغربي والعودة إلى حضن الوطن المغربي، والتمتع بجميع حقوقهم، بما في ذلك مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي ترأس توقيعه في الفترة الأخيرة الملك محمد السادس، حتى يتسنى لهم التمتع بالعناية الصحية في وطنهم المغرب مع إخوانهم الصحراويين، بدلا من التسكع بين المستشفيات الإسبانية بأسماء أخرى جزائرية”.

الاتحاد المغاربية الصحراء المغربية جبهة البوليساريو نظام الجزائر

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
يوم تضامني مع الراضي والريسوني
السبت 24 أبريل 2021 - 23:44

يوم تضامني مع الراضي والريسوني

صوت وصورة
آش كيدير كاع: النظاراتي
السبت 24 أبريل 2021 - 23:04

آش كيدير كاع: النظاراتي

صوت وصورة
باختصار: الساعة القانونية
السبت 24 أبريل 2021 - 22:00

باختصار: الساعة القانونية

صوت وصورة
الفقر وأحلام عبد الجبار
السبت 24 أبريل 2021 - 21:37

الفقر وأحلام عبد الجبار

صوت وصورة
كوبل زمان .. حب تقليدي
السبت 24 أبريل 2021 - 21:05

كوبل زمان .. حب تقليدي

صوت وصورة
أساطير أكل الشارع: كالينطي
السبت 24 أبريل 2021 - 18:00

أساطير أكل الشارع: كالينطي