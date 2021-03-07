جمعية مغربية للمهاجرين تحظى بجائزة إسبانية

توجت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين بمالقة، رفقة أربع منظمات غير حكومية أخرى، بالجائزة السنوية التي تقدمها جريدة “دياريو سور” Diario Sur، و”فونداسيون لا كيشا” Fundación la Caixa.

وتسلم الجائزة رئيس الجمعية أحمد خليفة، في حفل حضره عامل المدينة ومستشارو البلدية والعديد من المسؤولين من مختلف المؤسسات الإسبانية، إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني الخمس المتوجة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أثنى رئيس الجمعية على العمل الجبار الذي يقوم به كل الأعضاء والمستخدمين بالجمعية بفروعها الستة التي تتواجد بالأندلس خدمة للمواطنين الإسبان والمهاجرين، مشيرا إلى ضرورة إشراك المهاجرين في السياسات العمومية للبلاد وتمكينهم من كل حقوقهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين كانت قد توجت شهر نوفمبر الماضي من طرف حكومة الأندلس، اعترافاً لها بالنتائج الطيبة للبرنامج الوطني لمحاربة الإسلاموفوبيا، الذي أنجزته الجمعية في كل من مدريد وكتالونيا والأندلس.

كما سبق للجمعية ذاتها أن حصلت على ثلاث جوائز من بلدية مالقة بسبب المشاريع الإنسانية والاجتماعية التي أنجزتها سنوات 2011 و2016 و2017.