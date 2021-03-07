جمع عام للجامعة الملكية للقتال الحر والمختلط

عقدت الجامعة الملكية المغربية للقتال الحر والمختلط جمعها العام العادي السنوي بالرباط، بحضور الأندية والجمعيات المنضوية تحت لوائها، وذلك تحت شعار “جامعة متجددة، رؤية موحدة ومسؤولية مشتركة”.

وعرفت أشغال الجمع العادي للموسمين 2018 – 2019 و2019- 2020 انعقاد جمع عام غير عادي لملاءمة النظام الأساسي، بحضور ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية وممثل وزارة الشباب والثقافة والرياضة والسلطات المحلية.

وأعطى انطلاقة فعاليات الجمع العام العادي حمزة الهرشالي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للقتال الحر والمختلط، الذي أكد في كلمته التقديمية أن الجمع العام العادي وغير العادي “هو فرصة للقاء والتواصل بين الأندية والجمعيات والانفتاح على كل الاقتراحات والآراء التي من شأنها الرقي بهذا النوع الرياضي بالمغرب، فضلا عن هيكلة الأندية المنتمية إلى الجامعة وملاءمة قوانينها مع النظام الأساسي النموذجي”.

وأضاف المتحدث ذاته: “منذ الجمع العام التأسيسي للجامعة كان الرهان التنظيمي تشكيل هياكلها على مستوى العصب الجهوية لتشمل كل مناطق وجهات المملكة المغربية، تطبيقا لتصورات جلالة الملك محمد السادس ورؤيته السديدة للرياضة، قصد الانفتاح على المواهب في كل مدن وقرى المملكة”.

من جهته كشف فيصل زكاع، الكاتب العام للجمعية، أن الأندية “ستستفيد من ورشات ودورات للتكوين والتأطير التقني، عبر برنامج متواصل”.