جمهورية الكونغو الديمقراطية تفتح قنصلية عامة بالداخلة

افتتحت جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، قنصلية عامة لها بالداخلة، تعد تاسع تمثيلية دبلوماسية يتم تدشينها بحاضرة إقليم وادي الذهب في أقل من سنة.

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته من جمهورية الكونغو الديمقراطية السيدة ماري تومبا نزيزا.

ومنذ بداية السنة الحالية، شهدت مدينة الداخلة دينامية دبلوماسية قوية بافتتاح القنصليات العامة لكل من غامبيا وغينيا وجيبوتي وليبيريا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، بالإضافة إلى هايتي، التي أضحت أول بلد غير عربي وغير إفريقي يفتح قنصلية في الصحراء المغربية.