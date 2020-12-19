جمهورية الكونغو الديمقراطية تفتح قنصلية عامة بالداخلة

افتتحت جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، قنصلية عامة لها بالداخلة، تعد تاسع تمثيلية دبلوماسية يتم تدشينها بحاضرة إقليم وادي الذهب في أقل من سنة.
وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته من جمهورية الكونغو الديمقراطية السيدة ماري تومبا نزيزا.
ومنذ بداية السنة الحالية، شهدت مدينة الداخلة دينامية دبلوماسية قوية بافتتاح القنصليات العامة لكل من غامبيا وغينيا وجيبوتي وليبيريا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، بالإضافة إلى هايتي، التي أضحت أول بلد غير عربي وغير إفريقي يفتح قنصلية في الصحراء المغربية.
و ها هي دولة قارة تعترف بالصحراء مغربية. واحاااااااه يا دزاير، دارو ليك دز دز في إفريقيا.
ننتظر اليوم الذي ستدشن فيه قنصلية كندا
السي بوريطة الله يرحم الوالدين لما تكايس. هاد الشي بزفاف كل نهار سفارة.ان قام رئيسهم من المرض فلن يقوى على رؤية الواقع وربما يعود لغيبوبته.
يبدو أن الوقت قد حان لإفتتاح فرع أو ملحقة لوزارة الخارجية حتى يتجنب السيد بوريطة وزير خاجيتنا المحنك متاعب التنقل بين الرباط والصحراء المغربية، والظاهر أن هذا أول الغيث في مسلسل إفتتاح القنصليات، بارك الله في مسؤولينا لأنهم رفعوا رؤوسنا عاليا،والخزي والعار لكل من يخالف المصالح العليا لوطنه سواء كان مسؤولا أو مواطنا عاديا.
الدق و السكات والجزائر فوق الشواية ههههه حفظك الله السي بوريطة الدبلوماسي الكفىء
بالنسبة ليا نجيبو للسيد ناصر بوريطة مراتو وولادو ونسكنوهم حداه فالصحراء المغربية ……… السيد باين عليه حالف تيخلي جميع دول العالم سفارات بالصحراء المغربية
بوريطة احسن وزير خارجية في تاريخ المغرب . رجل السنة بامتياز دون ان ننسى طبعا الدبلوماسية الملكية لصاحب الجلالة حفظه الله
لم تبقى سوى الجزائر لتفتتح قنصلية قريبا في مدينة العيون المغربية خاصة وأن العيون تعج بالشباب اليافعين الجزائريين الذين يريدون الحريك إلى جزر الكناري ونعلم أن الجزائر تولي اهتمام خاص برفاهية شعبها وتخدمه أينما كان بسبب التوجه الحكيم لسعادة الرئيس تبون الذي يصر ويدعم هجرة الجزائريين إلى اروبا كيف لا وهو شخصيا لا يريد العودة من ألمانيا 🙂
الى قراء هسبريس كونوا على يقين ان كل حلفاء امريكا سيفتتحون قنصليات لهم في مدن الصحراء المغربية وستنزل الطامة الكبرى على الجزاءر