جمهورية هايتي تدشن سفارتها في العاصمة الرباط

جمهورية هايتي تدشن سفارتها في العاصمة الرباط
السبت 12 دجنبر 2020 - 16:23

تم، اليوم السبت في الرباط، تدشين سفارة جمهورية هايتي بالمغرب خلال حفل تم تنظيمه بالمناسبة.

وترأس حفل تدشين السفارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي، كلود جوزيف، الذي يوجد في زيارة عمل للمغرب منذ الأربعاء المنصرم.

وبهذه المناسبة، وقع الوزيران على اتفاقين، أولهما عبارة عن خارطة طريق للتعاون للفترة (2021-2023) تشمل العديد من المجالات، من ضمنها النهوض بالاقتصاد والاستثمارات، والتكوين والتعليم العالي والتعاون التقني في القطاعات الرئيسية (الفلاحة، والصيد البحري، والطاقات المتجددة، والتكوين المهني، والمياه، والصحة).

أما الاتفاق الثاني، فهو عبارة عن مذكرة تفاهم في مجال التكوين الدبلوماسي تروم إرساء إطار للتعاون المستدام في مجال تكوين الدبلوماسيين الشباب وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالي الدبلوماسية والعلاقات الدولية.

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‫تعليقات الزوار

7
  • Marocain du monde
    12 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    Bienvenue a nos amis haitiens

    30
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  • morad
    12 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    مرحبا و هنيئا لنا
    لكن لماذا لم يتم افتتاحها في الاقاليم الجنوبية كما كان مقررا و تم الاعلان عنه قبل اشهر ؟
    حبدا لو تم ذلك

    2
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  • سعيد
    12 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    خبر مفرح حفظ الله ملكنا جلالة الملك محمد السادس وأدام الله في عمره إن شاء الله دول أخرى

    4
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  • رشيد
    12 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    شكرا لسياسة المغرب المتفتحة على الخارج ومرحبا بكل أصدقاء المغرب في الصحراء المغرببة

    7
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  • عبدالعالي
    12 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    جوابا على سؤالك الأخ morad السفارة كتكون فالعاصمة،

    13
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  • مواطن قح
    12 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    القنصلية في الداخلة يوم الإثنين

    7
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  • محمد
    13 دجنبر 2020 الساعة 00:12

    وزير الخارجية السيد ناصر بوريطة هو شخصية سنة 2020 بامتياز

    1
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