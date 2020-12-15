جمهور الأهلي المصري يشيد بإمكانات بدر بانون

أشاد جمهور الأهلي المصري لكرة القدم بقدرات وإمكانات المغربي بدر بانون، العميد السابق لنادي الرجاء الرياضي، عقب المستويات الكبيرة التي بصم عليها بقميص الأحمر المصري.

وقدم بدر بانون أداء مطمئنا مع الإضافة المرجوة للخط الخلفي للأهلي، بعدما اعتمد عليه المدرب بيتسو موسيماني كلاعب أساسي في أولى مباريات الدوري المصري أمام الضيف مصر المقاصة؛ وهي المباراة التي انتهت لصالح زملاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. كما لعب في مباراة الكأس.

ولم تقتصر الإشادة بما قدمه أزارو على جماهير الأحمر فقط بعدما انضم إليهم إعلاميون وتقنيون؛ من بينهم شادي محمد، المدرب السابق للأهلي، الذي أشاد بإمكانات المدافع المغربي.

وقال شادي محمد، في تصريحات لبرنامج ”البريمو” المذاع عبر قناة ”Ten ” ، إن المدافع المغربي سالف الذكر أحدث ثقلاً في دفاع الأهلي، وأنه من أفضل الصفقات التي تعاقد معها مجلس الإدارة هذا الموسم.

وأضاف المدرب السابق للأهلي أن اللاعب المغربي، الذي يبلغ من العمر سبعا وعشرين سنة، إن استمر في الأداء نفسه سيكون من أفضل مدافعي الدوري المصري هذا الموسم.

وفي مقابل هذه الإشادة التي حظي بها بدر بانون، قال إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، في تصريح لقناة “أون تايم سبورت”، إن العميد السابق لنادي الرجاء الرياضي “مدافع عادي ولا يوجد لاعب في الدوري المصري يستحق الأسعار الحالية، وكلها مبالغ فيها”.