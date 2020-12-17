جمهور فرانكفورت يشيد بتألق المغربي أيمن برقوق

أشاد جمهور آينتراخت فرانكفورت بالدولي المغربي أيمن برقوق، عقب المستوى الكبير الذي ظهر به عندما تألق في مباراة ناديه أمام الضيف بوروسيا مونشنغلادباخ خلال المواجهة التي احتضنها ملعب “كومرزينك أرينا” بالجولة الـ12 بالبوندسليغا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3).

وتألق النجم المغربي، الذي لعب أساسيا، منذ الدقيقة الأولى بتمريرة أسيست والتي جاء منها الهدف الشخصي الثاني لزميله أندريه سيلفا. كما سجل مهاجم الأسود الهدف الثالث لناديه عند الدقيقة الـ32 من شوط المباراة الأول.

واختير برقوق كثاني أفضل لاعب في فريقه بعدما حصل على تقييم كبير بلغ 7.5 نقاط من مؤشر “هو سكوريد”، خلف زميله سيلفا (نجم المباراة) مسجل الهدفين.

وكاد “مهاجم أسود الأطلس” أن يسجل مرة أخرى بعدما سدد ثلاث مرات بشكل مؤطر اتجاه المرمى. كما نجح في مراوغتين، واستعاد الكرة ثلاث مرات عن طريق الدحرجة، وفاز بنزال ثنائي، ونفذ ركنيتين قبل أن يغادر أرضية الميدان عند الدقيقة الـ90 وحل مكانه داني داكوستا.

وشارك اللاعب المغربي، البالغ من العمر 22 عاما، في ثلاث مباريات هذا الموسم في الدوري الألماني. كما سجل هدفه الثاني، بعد هدفه السابق في مرمى لايبزيغ ضمن الأسبوع الثامن.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بفارق أربع نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الثامن.